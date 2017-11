Desde Young saben como es eso de que “El pez grande se come al pez chico…”

INTEGRACION DEL FUTBOL URUGUAYO.

Cuantas controversias en estos últimos tiempos. Es claro que la idea de formar una nueva AUF con votos de la OFI en su seno, donde así lo ha hecho entrever la FIFA, nació de esta última, y desde ese día, las tomadura de pelos, han ido en ascenso. Es que el grande (AUF) se come al chico (OFI), y votan y hacen lo que quieren, con un fútbol de tierra adentro, que en tantos casos, también ha sabido jugar con los más chicos, llámese Ligas o Sectores Interiores del país.

Si a ello le sumamos que se decía que indefectiblemente el 31 de octubre se tenía que firmar los nuevos Estatutos, y nada pasó, ignorando a la propia FIFA, que manda “a decir, pero a la hora de tomar medidas, resulta que no es tal la medida de dejar afuera a la AUF, y ahora habrá que esperar hasta abril del 2018 para conocer qué decisión se tomará al respecto”.

TODO ESTÁ MAL

Pero antes de ello, yo no me olvido de un fallo del Tribunal de Penas de la OFI que vino sin las firmas correspondientes, y la AFY (Asociación del Fútbol de Young) lo devolvió por improcedente, a lo que el Consejo directivo de la OFI, dictó el siguiente dictámen: “Si no acatan el fallo, se verán impedidos de jugar en el Próximo Litoral de Fútbol”, palabras más o palabras menos.

Acto seguido, tras “agachar la cabeza” ante el grande, y la OFI ponerlo nuevamente en el fixture, una delegación compuesta por el Presidente de ese momento, hoy Presidente de la Confederación del Litoral, Prof. Mario Cheppi, pidieron ser escuchados en el seno del Consejo, a lo que “ni la hora le dieron” y a su vuelta a Young, Cheppi renunció a su cargo, al verse manoseado por los dirigentes de tierra adentro.

Lo que es el fútbol… y las vueltas del deporte; hoy el Prof. Mario Cheppi se maneja como el Presidente de la OFI para el período venidero en la OFI por el Litoral.

Como decimos en el título, el pez grande, siempre se comió al chico… y no es ninguna novedad.

Fuente: Luis Suárez – Periodista Deportivo en Radio Infinita Young (Radio Online)