Desde AIAF, la batalla continúa:”Bares se había reunido con la mutual y AUDAF, y nos había dejado afuera sin consultarnos. Y quería que AUDAF nos representará”

ARCHIVOCES DE LA OFI. EXCLUSIVO/Desde Rivera/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

La AIAF no se vende, ni se deja manejar por nadie que no sean sus autoridades legalmente elegidas por sus afiliadas”

Pasaron las elecciones en el gremio arbitral AIAF, y los hombres de negro del fútbol chacarero, irrumpen en el momento más crítico del fútbol uruguayo.

Ahora los árbitros de la OFI, comandados por Walter Brajús dan nuevas instrucciones desde los palenques que están instalados en todos los puntos del país.

Por ahora, buena indumentaria, algunas ideas nuevas y todo el sol del verano que se aproxima son la única escenografía que los cobija.

Hay que decirlo: con Brajús, los jueces ya no llevan el escudito de su Liga o de la OFI, hecha con tela adhesiva y adherida caseramente sobre su uniforme. Ahora además de pizarrones hay vídeos, y es por eso que la figura del juez del partido llegó al alto hándicap. Y parece que allí ni piensan que se van a quedar.

Porque saben que la función se permite la incorporación de nuevos elementos técnicos y tecnológicos, y quieren entrar en ese mundo, ya que nadie que se haya vestido como ellos podría animarse a dar indicaciones a la propia Organización del Fútbol del Interior.

Es que el gremio ha demostrado y así lo ha reflejado siempre Diario Uruguay, ha cosechado tiempos políticos, y mucho coraje como nunca se vio en el interior.

Y hoy trasladan su experiencia desde el rincón de un palenque, hacia una nota que publicamos en Exclusiva:

La AIAF solicita a la OFI un informe sobre la situación de todos los árbitros del interior ante el nuevo estatuto unificado del fútbol uruguayo

Ya estamos instalados al costado de la cancha. Por ahora no vemos que nadie grite, ni levante banderas sobre los cambios profundos que se vienen en el fútbol del interior de Uruguay. No hay polémica. Por ahora los jueces de AIAF han decidido tener perfil bajo con la presidencia de Mario Cheppi en la OFI. Pero ya se largaron al ruedo:“La entramos sobre la hora… Sí, más vale que si, hubo cosas feas y nosotros somos un grupo de interés de OFI, y nos corresponde 2 votos como lo marca Conmebol y FIFA… Bares se había reunido con la mutual y AUDAF, y nos había dejado afuera sin consultarnos. Y quería que AUDAF nos representará… Acá los árbitros del interior nos representamos nosotros… Nosotros estamos trabajando para nosotros… No le cederemos nada. La AIAF no se vende, ni se deja manejar por nadie que no sean sus autoridades legalmente elegidas por sus afiliadas”