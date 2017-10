¡Cuidado, volvió el terror al fútbol del interior! El presidente del club Punta del Este de Maldonado, persiguió en su auto a un árbitro y lo agredió con golpe de puño

FUTBOL CHACARERO VIOLENTO. Desde Sala de Redacción Eduardo Mérica para Diario Uruguay. No la pasó bien el último fin de semana, otro árbitro del fútbol maldonadense, cuando 40 minutos después de la derrota de su equipo, el propio presidente del club Punta del Este, el reconocido ex golero de la misma, Sergio Doldán corrió en su vehículo a uno de los árbitros que se encontró con una desagradable sorpresa, el dirigente -no contento con la derrota- que lo perseguía se bajó del auto para agredirlo sin mediar palabra, registrando en pocos días otro hecho lamentable de violencia en el fútbol de aquel departamento.

DIARIO URUGUAY al tomar contacto con el gremio AIAF de los árbitros, en las primeras horas de esta mañana, ya conocíamos cuál sería la actitud que tomarían sus colegas agremiados, una alarma más para prender en el ambiente de la OFI (Organización del Fútbol del Interior), por este violento incidente protagonizado afuera de una cancha, y que representa, por momentos, que ya parecen interminables a la hora de comentar un partido de fútbol. Mucho más, cuando vemos que hay dirigentes que hacen exhibiciones de poder y cierto aroma a que “el que manda aquí soy yo”. Lamentable, porque estas cosas no tienen nada que ver con la fiesta del fútbol, y que nos vuelve a traer hacia este rincón que odiamos. Aquí está la crónica del portal FM GENTE que cuenta más detalles del hecho violento contra el juez de fútbol.

LA DESGRACIADA CRONICA

El árbitro Oscar Funji dijo a FM Gente que el juez José Luis Bonilla fue agredido por el presidente del club Punta del Este, tras el partido que esta institución perdió ante Libertad el fin de semana pasado. Señaló que su colega se mantuvo en calma, no repelió la agresión y efectuó la denuncia correspondiente. El campeonato no se jugaría este fin de semana, por una medida gremial de los árbitros, aunque se cumplen negociaciones mientras se espera el pronunciamiento de la justicia.

El juez narró que “el fin de semana pasado fue agredido un compañero nuestro, luego que terminara el partido, 40 minutos después, y fuera de las instalaciones del estadio, por el presidente de una de las instituciones a las que le había arbitrado. Precisamente, el presidente de Punta del Este”, destacó.

Dijo que “hubo una persecución de unas cuadras en el auto y luego le aplicó un golpe de puño al compañero”.

Se recordó que el partido de referencia fue el que disputaron Punta del Este y Libertad en Beverly Hills. En ese encuentro, se impuso Libertad 2-0 y el árbitro fue José Luis Bonilla, quien por el momento ha preferido no hacer declaraciones.

Funji manifestó que “José Luis está bien. Se le está desinflamando la boca, que fue el lugar del impacto. Hay que destacar que el compañero en ningún momento repelió la agresión. Hizo lo correcto. Se mantuvo en calma y realizó la denuncia correspondiente”.

Dijo que si bien la agresión ocurrió después y fuera del recinto del partido, “está directamente vinculada al encuentro. El presidente de Punta del Este había sido denunciado en el acta del encuentro por el árbitro, por insultos”.

Manifestó que, tras la denuncia, el juez fue al médico forense y ahora espera ser citado por la justicia.

También indicó que los árbitros decidieron que, tras esta agresión, que “el campeonato de nuestra primera división, no se jugará, en esta fecha que viene”. Agregó que también se resolvió no arbitrarle a Punta del Este, en todas las divisionales, aunque se están cumpliendo negociaciones entre los dirigentes del fútbol local y los árbitros.