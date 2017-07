El clima de violencia que se dio en San José, escrito por el periodista Ricardo Piñeyro

FUTBOL CHACARERO DE URUGUAY. OPINIÓN Desde San José, Ricardo Piñeyro.

“…hubo de todo, corridas, patadas, piñas, empujones y un final impresentable de dos futbolistas bohemios que de frente a las tribunas principales se tomaron los genitales”

Hubo un equipo que jugó: Central y otro que vino a patotear: Wanderers. Dentro de un encuentro normal de fútbol gana el que juega más y el que tiene las cosas claras para lograr los objetivos. Central venía de una victoria 2 a 1 y fue tan clara la supremacía que si hubiesen existido buenos perdedores dentro del terreno de juego, lo del final se debería haber evitado.

Pero una vez más Wanderers apeló a lo extradeportivo que últimamente por suerte no da frutos. En los últimos dos años quedó afuera y de a poco se está quedando sin plata en el banco. Porque además de ser un equipo mediocre desde lo futbolístico, ayer no tuvo tampoco estatura moral para asumir un resultado adverso. El segundo tiempo fue de golpes arteros permitidos por Carlos Sotelo, los futbolistas bohemios jugaron al límite y de verdad es insólito que algunos de sus exponentes como Monge y Romero terminaron el encuentro sin recibir la roja. El final fue lamentable, antes hubo en el segundo tiempo un intercambio de insultos entre hinchas de Central y el banco de Wanderers y algún “hincha” decano en forma desubicada lanzó una lata de bebida adentro del terreno de juego.

Cuando finalizó el partido, Wanderers en vez de dejar la cancha para encaminarse a los vestuarios, todos (titulares y suplentes) fueron al cruce de los futbolistas de Central. Ahí hubo de todo, corridas, patadas, piñas, empujones y un final impresentable de dos futbolistas bohemios que de frente a las tribunas principales se tomaron los genitales. Además varios exponentes del plantel con todo lo que encontraron en el terreno de juego lo lanzaron a la tribuna Artigas.

Un detalle que no es menor es que no habían efectivos policiales para garantizar la seguridad del espectáculo, los incidentes se frenaron por algunos que separaron, si no hasta hoy estaban peleando. Cuando los hechos recrudecieron, los propios parciales desde la tribuna pedían a la policía para tratar de normalizar la situación. Pero no había efectivos del orden y los guardias de seguridad estaban con los jueces, o sea que no participaron de la lamentable situación. Ese fue un error de Central que debió prever policías para un encuentro tan trascendente, y no solo apostar a la guardia policial que está atada de manos, ya que no cuenta con potestades legales para tomar otras acciones.

Estaremos atentos a los pasos que dará OFI al respecto, porque imagino que habrá denuncias de Central que lo estaba evaluando anoche, de veedores que presenciaron el encuentro, sumando a esto las imágenes y vídeos de lo sucedido.