Es un cambalache la liga de fútbol que presentó una ponencia en el Congreso de la OFI, para que siguiera el Ejecutivo que preside Gustavo Bares

FUTBOL CHACARERO DE GUICHON. Desde el portal Guichoninfo nos sorprendió la noticia de que:”Nuevamente la Liga Regional de Fútbol de Guichón se encuentra paralizada y hasta el viernes pasado no teníamos información en qué forma se resolvería una salida a diferendos internos.

Los motivos -aparentemente-, surgen a raíz del planteo del presidente de la Liga Regional, Antonio Nuñez, quien planteó a los equipos que “no se encontraba a gusto con el estilo de gestión que adopta el secretario Bosco Pereira, por lo que -por incompatibilidad de gestión-, pedía su renuncia.- Para que se resolviera el planteo, el presidente Núñez se retiró de sala.- A su regreso se le comunica que “dado al evidente impulso que se le había imprimido últimamente la Liga, se resuelve hablar con el secretario Bosco Pereira para que “diera un paso al costado”.- Para ello se nombra a los delegados de Peñarol y River Plate para que hablaran personalmente con Pereira de la resolución adoptada… Según nos enteramos después, esta instancia no se cumplió como se había previsto ya que el delegado de Peñarol se adelantó a hablar telefónicamente con Pereira.-

DAR UN PASO AL COSTADO? … CUÁLES SON LOS MOTIVOS?

En nota que le hiciera nuestra producción al secretario Pereira, por radio Paz “La Nueva Radio AM 1520“, este hace referencia al llamado telefónico que recibió del delegado del Club Peñarol, expresando: “no entender el proceder de los equipos y los demás integrantes neutrales, ya que se le pide “dar un paso al costado”, sin esgrimir motivos”, manifestó.-

SIN PRESENCIA DE NEUTRALES Y SIN LLAVE PARA SESIONAR

El pasado jueves -día fijado para sesionar con carácter ordinario-, ocurre otro hecho desconcertante… No se hacen presente los miembros neutrales y tampoco aparece la llave para abrir la sede social de la Liga (Centro de Barrio).- A la reunión -como cada jueves-, concurren todos los delegados locales y de los pueblos vecinos afiliados: Piñera, Piedras Coloradas, Orgoroso, Algorta.- Luego de esperar un tiempo prudencial -media hora-, se retiran muy molestos del lugar.-

UNA FALTA DE RESPETO

Ayer al mediodía hablamos con el delegado del Club River Plate, Miguel Fernández Curbelo, quien nos manifestó: –-” Anoche a la hora 20 estuvimos todos los delegados en el Centro de Barrio, pero para sorpresa nuestra no se presentó ningùn miembro de los neutrales… Allí permanecimos unos 30 minutos y nos retiramos”, por lo que agregó: “Esto nos pareció una “falta de respeto”, ya que no se nos comunicó que este jueves no habría reunión”, agregando: “Por lo pronto y ante esta actitud resolvimos que este fin de semana no habrá fútbol en Guichón”.

Le recordamos al delegado Fernández que, “si esta actitud no sería producto de lo resuelto de hablar personalmente con el secretario Pereira, cosa que no se hizo… o se hizo a medias”, a lo cual agrega Fernández: —“Quizás sea ese el problema, ya que en mi caso no lo hice ya que el delegado de Peñarol Mendieta se comunicó telefónicamente con Pereira… Tampoco sabemos oficialmente que es lo que resolvió Pereira a lo resuelto por unanimidad de Concejo superior”.

…Y LA SUB-15 CON FECHA MARCADA EN MERCEDES?

Sobre cuál es la resolución de los equipos ante esta actitud nos informa el delegado de River Plate: —“Hemos resuelto que este fin de semana no habrá actividad y esperar hasta la próxima semana… y con más elementos de lo que sucedió, resolveremos”, expresó.- Sobre en qué forma queda la Sub-15 en pleno desarrollo del campeonato organizado por OFI y con fecha marcada: –-“Este es otro tema que no sabemos cómo lo vamos a resolver… Hay fecha marcada para mañana Sábado en Mercedes”, agregando: Estamos ante una situación complicada e ignoramos en qué forma se va a destrabar todo esto”, concluyó.-