(Audio) En tierra de hombres la Valiente da el golpe a la AUF. “Los propios plazos fueron establecidos por los propios miembros de la AUF, no impuestos por FIFA. Entonces, los plazos fueron puestos por los propios clubes profesionales”

CONTACTO DEPORTIVO CON LA OFI. Desde Montevideo, desde la sede de la AUF, Ariel Giorgi y Eduardo Mérica para DIARIO URUGUAY.

“Antes que nada me alegro de que estén acá, como siempre, al firme la prensa del interior. Que lamentablemente no la dejaron entrar a la Asamblea. Y de hecho la única prensa que había era del interior. Así que fue una pena que no le permitieran el ingreso… Eso sí, lo lamento, para hacer la cobertura en directo, y no de acuerdo a lo que uno pueda decir…”

La decisión política del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol ya está tomada: La AUF ha pedido más tiempo a la FIFA, más allá de las consultas que se han hecho en el pasado, hoy insisten que el profesionalismo de Uruguay desea más tiempo para acomodar lo que no tiene más acomodo, porque el nuevo estatuto FIFA se concretará en poco más de un tiempo.

Claro que, como toda determinación importante, hay un amplio marco jurídico que debió avalar lo que ahora FIFA quiere que se vote. Y así no fue. Los miembros de la AUF no lograron el consenso de la mayoría de los clubes, aunque se hayan comprometido a hacerlo: y está grabado por DIARIO URUGUAY, en las dos anteriores Asambleas realizadas durante el presente año. Todos movimientos ilógicos, ante la atenta mirada de los enviados de la FIFA, que ha observado que el acuerdo no llegó a la magnitud deseada sólo por caprichos: Los argumentos de la decisión de la Asamblea de la AUF de no votar los comenta la encargada de la Oficina Jurídica de la Organización del Fútbol del Interior, la Dra. Andrea Valiente, a tal punto, que ya hay mucha historia futbolística de charlas que se plantó en el lugar: AUF. Muchos interrogantes surgen desde las entrañas mismas. Y la Valiente, es la persona indicada para despejarlas. Ella está entusiasmada. Aunque la OFI, no lo está. Sobre todo, después del destrato que ha tenido la AUF con la OFI y con la FIFA, algo que hemos visto con nuestros propios ojos, y no nos queremos imaginar, los que todavía no nos han contado…

Al fin y al cabo, del lado de afuera de la AUF, la invitamos a un diálogo para analizar la inclusión en el futuro de la OFI, en este contexto tan complicado y vergonzante. Y a la Valiente se le infla el pecho de orgullo…

“Acá dentro de la Comisión se trabajó bien, con responsabilidad. El problema es que no estaban los votos”