(Audio) Precipitada y espectacular la asesora jurídica de la OFI, Dra. Andrea Valiente:”La FIFA conoce y tiene mucho más claro la situación del fútbol uruguayo, que mucha gente que vive en la capital”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Montevideo/Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

“Estoy de acuerdo totalmente con la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque era insostenible ya…” “Mi labor en la OFI siempre lo disfruté. El día que no lo disfrute más, me voy” “Los mayores dolores de cabeza, por supuesto, que fueron en la AUF” “A uno lo tratan también, como se deja tratar. A mi siempre en AUF me trataron con respeto. Pero los límites, desde el punto de vista de la labor, fue difícil, muy difícil…” “El Dr. Guillermo Piedracueva -en AUF- desde el punto de vista humano me trató cordial. Pero desde el punto de vista de la mecánica de trabajo fue difícil…” “Sobre el estatuto, si lo hubieran pedido, se lo hubieran dado a los presidentes de las Ligas. Yo no puedo salir a repartir el estatuto…” “Tengo una valija con revistas, para que usted tenga una idea, de versiones del estatuto, y todavía estoy esperando el último. Es algo que fue muy dinámico” “Hay actas de las reuniones con la AUF, pero eso es información que no tengo porqué publicar. Y ya forma parte de un trabajo personal” “De hecho, la única que levantaba actas en las reuniones con la Asociación Uruguaya de Fútbol, era yo. La AUF, nunca lo hizo. Y a usted qué le parece?”

El enfrentamiento de la Organización del Fútbol del Interior con la Asociación Uruguaya de Fútbol, por el tema estatuto ha llegado a límites insospechados. A menos de 48 horas de celebrarse el 72° Congreso electoral de la OFI, en la ciudad de Minas, Lavalleja, entendimos que era la hora de despedir a la casi desconocida encargada de la Oficina Jurídica de la OFI, la Dra. Andrea Valiente, que no ahorra munición gruesa a la hora de hablar sobre la intervención y el trato que le dio la dirigencia del fútbol profesional uruguayo. Mientras prepara su despedida o no, ante el cambio de autoridades en el fútbol del interior, admite que ella piensa seguir hasta que no la despidan del organismo rector de los chacareros.

Para DIARIO URUGUAY, desde hace siete años, la Valiente, es la misma de siempre. A los 40 años, con el leve parpadeo de las luces de la prensa -que siempre han sido de nuestra casa- que la llama, hemos coronado siempre la aspiración de tener su palabra y grabarla para el interior desinformado… Está igual, intacta. Aunque algunas veces haya temas que le hayamos planteado que la sacan de caja. Siente, en lo más profundo del alma, que si alguna pregunta muy próximo a sus sentimientos se escapa de su redil, no tardará en transparentar todo. Como es ella: Pone primera, en el fragor de la charla alcanzará la quinta… Así es ella. Directa en sus respuestas.

Lo cierto es que la Dra. Valiente contó su gestión representando a la OFI ante los bravos profesionales dirigentes de la AUF, para aspirar a una integración que todavía no llegó, y resalta en el reportaje, que la determinación de dejar su puesto en la OFI no está tomada. Veremos qué dicen y qué hacen los comandados por Cheppi, en su primer accionar.