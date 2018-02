(Audio) Paladar negro de la AIAF que olfatea los hechos consumados contra el árbitro Di Maggio en Young y lo exigido por Durazno

POR EL INTERIOR DEL ARBITRAJE DE LA OFI. Desde San José, Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Brajús, nos confirmó que no es cierto que el gremio arbitral de Young, no se haya solidarizado con Fernando Di Maggio. El árbitro trinitario Fernando Di Maggio, luego de ser agredido brutalmente con un casco de moto en Young, recibió 8 puntos de sutura. Walter Brajús de la AIAF, nos contó que un empresario lo llamó y se hizo responsable del audio que circuló en las redes de supuestos periodistas de Young

A esta altura nos parece que la aspereza seguirá perdurando hasta que la violencia empiece a desaparecer de las canchas de fútbol de la OFI. Nuevamente la esperanza -de no agresión- quedó muda en esa imagen que vimos del árbitro Fernando Di Maggio, desplomado en el terreno de juego. Y nuevamente, es irremediablemente tarde frenar lo anormal en un espectáculo deportivo. No sería la única complicación para el gremio de la AIAF, que preside Walter Brajús, en el trayecto de esta Copa del Interior de Selecciones, por lo que la opinión le pertenece para contarnos por qué la Liga Ciudad de Durazno pidió cambio de árbitros y qué novedades tiene sobre el audio que circuló sobre supuestos periodistas deportivos que se habrían burlado del incidente que tuvo uno de sus asociados en la ciudad de Young. Después de todo, no es la primera charla que mantenemos con Brajús sobre estos temas tan reiterativos, lo cierto es que volvemos a ver a la Organización del Fútbol del Interior que sigue a la deriva, porque vuelve a ser el “culpable” de una serie de especulaciones: por un lado, el aspecto arbitral, que es cuestionado duramente en todo el interior, por el otro, la feroz interna política dentro del organismo que no se expresa y que puede desembocar en graves consecuencias para el futuro.

“Nuestra apreciación no es caprichosa en lo absoluto, sino que creemos que es contrario a los intereses de la Liga de Durazno como así también a los de Florida…”

ESTA ES LA NOTA DE LA LIGA CIUDAD DE DURAZNO, SOLICITANDO CAMBIO DE TERNA ARBITRAL SIN DAR MOTIVOS.

“La Comisión Directiva AIAF repudia la nota de la Liga Ciudad de Durazno”

RESPUESTA DEL SINDICATO AIAF AL PEDIDO DE LA LIGA CIUDAD DE DURAZNO