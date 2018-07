(Audio) NI BOLA:El presidente de club Bella Vista de Paysandú llamó a la sede de la OFI, y el presidente Gustavo Bares no lo atendió por un tema de salud del plantel sanducero

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Informe y Entrevista/Santiago Balbis y Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Diario Uruguay decidió llamar al presidente del club Bella Vista de Paysandú, Andrés Imperial, para conocer otros aspectos de este problema de enfermedades que afectó al principal plantel papal y que se dio al comienzo de la semana y rumbo a la definitiva final a jugarse en San José. De la charla se pueden extraer comentarios jugosos sobre la realidad que se vive desde hace 4 años en Montevideo, precisamente en ese bunker que es hoy la sede de la Organización del Fútbol del Interior. Escuchen el AUDIO.

En Bella Vista respiran todos aliviados: a pocos días de jugar en San José la finalísima en búsqueda de la Copa Nacional de Clubes de la Divisional A, se descartó la presencia de paperas en el plantel, al punto que todos los jugadores estarán a disposición, al menos en lo previo, para el domingo.

Hasta ayer, los papales cruzaban los dedos para que se descartara la presencia de la enfermedad en dos futbolistas al menos, y el técnico. Pero finalmente todo se trató de una falsa alarma. “Descartamos el tema de las paperas. Era una infección en el oído, por lo que me recetaron antibióticos. Espinoza llegará al fin de semana, mientras que lo de Ortiz eran llagas en la garganta, por lo que va a estar todo el plantel a la orden”, dijo respirando aliviado el entrenador de Bella Vista, Cristhian Murieda. Anoche, los papales se movieron en el gimnasio, mientras se esperaba que la lluvia cediera. No para salir a la cancha a trabajar con pelota, porque la idea es darle descanso a los jugadores de cara al trascendente partido, y así llegar en un cien por ciento en el aspecto físico.

“Mañana (hoy) vamos a entrenar liviano, el fisioterapeuta será quien se encargue de los jugadores. Lo positivo es que vienen bien entrenados. Y en el caso de Espinoza, que no ha entrenado, está muy bien físicamente, así que no tendría problemas”, señaló el entrenador papal. El equipo no está definido pero todo hace indicar que podría haber alguna pequeña variante con respecto a la oncena que venció en la primera final de la Copa a Central de San José, en el Estadio Artigas y por 1 a 0, con un golazo de Andreoli. La idea es que Espinoza pueda ingresar desde el vamos, aunque Murieda no tiró demasiada información al respecto.

“El equipo va a ser más o menos el mismo que en el partido de ida. Esperemos que podamos volver con el título”, dijo el técnico, ya sumergido de lleno en el tramo final de la preparación para el partido definitorio, que se jugará el domingo a la hora 15 en el Estadio Casto Martínez Laguarda maragato.

La delegación sanducera partirá el mismo día del partido, a la hora 7.30. Mañana, en tanto, los futbolistas descansarán.