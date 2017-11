(Audio) La trama secreta de la AUF con la OFI, contada por Gustavo Bares:”Se reconoció por parte de los dirigentes y de los abogados de la propia AUF, que el plazo era hoy”

CONTACTO DEPORTIVO CON LA OFI. Desde Montevideo, desde la sede de la AUF, Ariel Giorgi y Eduardo Mérica para DIARIO URUGUAY.

“Entonces, hoy lamentablemente la prensa quedó afuera de esta posibilidad de tener alguna información. Si la hubieran querido hacer así, lo hubieran comunicado del día que citan. Se equivocó el Ejecutivo de la AUF. La verdad, no lo sabía. Se equivocó Wilmar Valdez y sus compañeros. Se lo voy a decir…”

Nadie con uso de razón hubiese reaccionado como lo hizo el actual presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdez, a espaldas de todos los presentes ordenó que la prensa del interior del Uruguay, se retirara de la sala de Asambleas de la propia AUF, cuando la mayoría descontaba que íbamos a tener una sesión como las dos anteriores, cumplidas ordenadamente en lo que va del año. Pero todo se suspendió repentinamente, por la actitud que tuvo el principal dirigente del fútbol uruguayo. Censura que fue llevada a cabo por un guardia de seguridad, que con poca furia nos golpeó en lo más íntimo de nuestra profesión a la hora de largar la transmisión vía internet, por las redes sociales y nuestro portal www.DIARIOURUGUAY.com.uy. Pero con el espíritu que termina quebrando siempre a la lógica, al término de la interminable reunión: a eso de las 9 y media de la noche (del martes 31 de octubre de 2017), se apareció el presidente de la Organización del Fútbol del Interior, Gustavo Bares, y allí, los pocos que todavía estábamos salimos disparados para saber qué había sucedido en esas conversaciones: OFI – FIFA, y obligadamente se transformó en un momento en un verdadero apoyo moral de Bares hacia los periodistas y prensa que viajamos especialmente para hacer una cobertura que quedó trunca, como la teníamos pensado hacer… Lo de Bares, el cual no tiene ningún tipo de obligación, significó que aun estando en grupo no se separó nunca de su gente de tierra adentro, y marcó lo que para él fue una barbaridad. No lo pensó dos veces, y mientras sus compañeros se disponían a escucharlo, sacó toda su bronca con todas sus fuerzas a pesar de tener también el agua hasta las rodillas… Ya que por tercera vez, la AUF no votó ni trató el asunto que está en discusión hace cuatro años: la integración del fútbol en el Uruguay.

A la salida de la sede de la AUF, y del inesperado día que nos hicieron vivir los dirigentes del fútbol profesional, la postal que nos quedó fue su expresión: mezcla de sorpresa y bronca, después de hacer su mejor esfuerzo. Y por más que lo critiquen, es un sentimiento que no se puede parar…