(Audio) La primera palabra de Mario Cheppi, como presidente de la OFI, fue para los lectores de Diario Uruguay

POR EL INTERIOR DE LA OFI. EXCLUSIVO/ Desde Montevideo/ Ariel Giorgi y su CONTACTO DEPORTIVO para Diario Uruguay.

“Histórico también, este ejercicio, porque a partir de hoy se integró el elemento femenino. Que le da otra cuota. Yo lo decía en el Congreso: la mujer ve las cosas -muchas veces- con otra amplitud y con otro sentimiento indudablemente… Aprendamos a trabajar, dejemos el machismo de lado, y trabajemos integrados hombres y mujeres, para el respeto que se merecen uno y otro”

Nada ni nadie hacía prever que, el conflicto de árbitros desatado en el departamento de San José, se terminaría de cortar en la sede de la Organización del Fútbol del Interior, el mismo día que asumía el nuevo presidente Mario Cheppi, que además debió concurrir en horas de la mañana a la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol para reunirse con dos integrantes de la Comisión Regularizadora de la intervención que se lleva adelante por orden de FIFA. Todo eso agendado desde el primer día como presidente de la OFI, prueba contundente para descubrir algunos rasgos de la personalidad de Cheppi, a pesar de que en la noche anterior recibió de DIARIO URUGUAY el Comunicado emitido desde la Mesa de la Confederación del Litoral Norte que le llegaría a sus manos, alertando que se negarían a jugar los torneos sub 17 y mayores a nivel de selecciones, y según la propia confesión de las Ligas del Litoral Norte, pedían: la definitiva suspensión de los torneos sub 14 y sub 15 de la OFI.

Al final ni la insistencia ni la presión ejercidas de varias zonas lograron su efecto, ya que Cheppi notaba la necesidad de enfrentar el problema, pero al mismo tiempo aceptaba que cualquier diálogo podía resultar positivo. Finalmente el nuevo presidente de la OFI logró ponerse en contacto con las partes y llegaron a la conclusión de que podía: y entonces, la paralización quedó sin efecto, y se resolvió que el fútbol al interior volvería, y así logró su objetivo, empezar a caminar tratando de no pisar ninguna baldosa traicionera que estuviera floja. Parecía tranquilo. Y lo fue… en la comunicación exclusiva que mantuvimos con Mario Cheppi desde Montevideo, siendo entrevistado por nuestro compañero de tareas Ariel Giorgi, presente en la OFI, el que pudo grabar el tono de voz de un hombre con buen ánimo, que responde y que prefiere observar la tranquila belleza del interior del organismo. Un gran logro de un hombre de buena voluntad que llegó hoy a la cima del fútbol.