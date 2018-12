(Audio) La palabra del presidente Mario Cheppi, y qué pasó cuando renunció el expresidente Bares a la Comisión Regularizadora de AUF

CONTACTO DEPORTIVO CON LA OFI. EXCLUSIVO/VIVO/Desde Montevideo Ariel Giorgi para Diario Uruguay.

Se aprobó más que un #estatuto @AUFOficial: un nuevo modelo y paradigma de gestión para el fútbol todos los actores. Un camino sin retorno. Para @OFIUruguay compromiso, unidad, responsabilidad, involucramiento, mucha gestión Las acciones pondrán las cosas en un mejor lugar. pic.twitter.com/2HmIZzGvh2 — Fernando Sosa (@fsosamfl) 1 de diciembre de 2018

ASUNTOS ENTRADOS

303 – Liga Rivera consulta sobre cumplimiento de penas de cuerpos técnicos. Pase a Comisión de Reglamentos.

304 – Liga Rivera consulta sobre fecha habilitación torneos juveniles. Pase a Comisión de Calendario.

305 – Liga Rivera comunica sanción de jugador. Se registra.

306 – Liga Palmirense solicita inspección canchas Clubes Higueritas y Peñarol. Pase a Comisión de Canchas. El Sr. Madeiro informa que la cancha del Club Higueritas ya fue inspeccionada y está en condiciones.

307 – Liga Tranqueras solicita inspección estadio Euclides Silva. Pase a Comisión de Canchas. El Prof. Cheppi informa que recibió un llamado de la Liga indicando que está todo pronto. Se resuelve que se hará una inspección el miércoles y que se, si se autoriza, se cambie de escenario.

308 – Liga Bella Unión da respuesta a vista otorgada por denuncia Club Uruguay. Pase a Comisión de Reglamentos.

309 – Gustavo Bares presenta renuncia a delegación ante Comisión Normalizadora por Estatutos fútbol uruguayo.

El Prof. Cheppi dice que el Sr. Bares había sido convocado para el día de hoy. Que simplemente era solicitar datos y coordinar qué decisiones se iban a tomar de aquí en más. Dice que no esperaba esta determinación.

Luego surgieron declaraciones que se enmarca dentro de lo personal y así seguirán siendo. No se debe involucrar a la Organización, que es lo que está primero.

Hace un resumen de la situación y la documentación sobre el tema estatutos. Recuerda las distintas reuniones, inclusive las que se mantuvieron con la Comisión presidida por el Dr. Bordaberry.

Dice que está claro que se trabaja sobre documentos distintos al que recibiera cuando asumió.

Se discute sobre cuál es el documento en que trabaja la Comisión Normalizadora.

El Sr. Scirgalea manifiesta su preocupación por que no todo el todo el Ejecutivo tiene la documentación. Anuncia que no votará nada que no conozca.

Refiere a como se llevó a cabo todo el camino recorrido. Dice que no se puede decir que se está cumpliendo con lo establecido por el Congreso. Dice que también se han cometido errores de comunicación y coherencia. Dice que hay declaraciones que no ayudan. Tampoco se fue cuidadoso con la conformación de la Comisión de trabajo, incluyendo a profesionales que están en conflicto con AUF por otros temas que no son de OFI.

Cree que falta tranquilidad para reconocer las diferencias que existen. Cree que es lógico que puedan existir distintas visiones.

Dice que nadie es imprescindible pero que hay personas que son necesarias. Hay que reconocer el trabajo de tanto tiempo.

El Sr. García dice que le parece fundamental lo planteado por el Sr. Scirgalea en cuanto a que no se debería mantener tanta oscuridad.

El Prof. Cheppi dice que se enviarán los informes a los consejeros.

El Sr. Píriz dice que no son hechos nuevos. Que se debe “bajar la pelota”. Pensar en la Organización. No se empieza bien. Quienes están en contra intentan dividir a la gente de OFI y aparenta que, en este inicio, lo están logrando.

Dice que todos somos responsables en haberse llegado a esta situación. Pide sentido de grandeza y de pertenencia. Y responsabilidad.

Pide que, asumiendo de donde se está, se piense para adelante.

El Dr. Leites dice que los trapos sucios se lavan en casa. Manifiesta que no le gusta el ambiente que se está formando de desconfianza.

Ingresa a sala la Dra. Andrea Valiente.

El Prof. Cheppi agradece y reconoce el trabajo de ella. Pide que exponga al Ejecutivo un resumen de los últimos acontecimientos.

La Dra. Valiente da un extenso informe de lo actuado.

La ocasión fue propicia para responder a varias consultas realizadas por los consejeros.

Asuntos Entrados no incluidos en la relación por llegar a último momento:

* Liga Flores comunica autoridades. Se registra.

* AIAF solicita no tener en cuenta árbitros el 16 y 17 de noviembre por Congreso. Téngase presente.

* C. T. Entrenadores informa planteo de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales de obtener beneficios para cursos de entrenadores. Propone que se dé una bonificación del 25% a los retirados con carné vitalicio y del 10% a los jugadores en actividad. Se aprueba por mayoría.

* C. T. Entrenadores refiere a un cupo para curso de docentes concedido por la oficina de desarrollo de AUF.

Dan cuenta que, en función que la comunicación vino a último momento, se resolvió por un docente de un centro U2030.

El Sr. Gabito amplía dicha información.

* Confederación del Sur aclara que el Dr. Fernando Sosa no representa a la Confederación tal como fuera dicho en programa radial por el Presidente. El Prof. Cheppi aclara el origen de su expresión y reconoce que el Dr. Sosa no es de la Confederación del Sur.

CONSEJOS TECNICOS

El Prof. Cheppi refiere al retiro del Sr. Jesús Zeitunián del Consejo Técnico Árbitros. Manifiesta su admiración de que, con más de 80 años, ha seguido en forma entusiasta colaborando.

También se recuerda que se retira del Consejo Técnico el Sr. Huber Torres quien estuvo en funciones por más de 20 años. Se resuelve, por unanimidad, hacerles un reconocimiento en el próximo lanzamiento de Copa de Selecciones.

Se propone la siguiente integración para el Consejo Técnico Árbitros:

Sr. Juan Luis Álvarez (Presidente), Sr. Oscar Berrutte (Secretario), Sr. Hugo González (Vocal). Suplentes respectivos:

Sres. Carlos García, Olivio Fagúndez y Juan Mattiauda.

Se aprueba. Mayoría.

En la próxima semana se tratará el Consejo Técnico Entrenadores.

INFORME DE COMISIONES

FINANZAS

El Sr. Román informa sobre el estudio de la propuesta para el Presupuesto. Piensan que en 15 días estaría pronto. Con respecto a la segunda cuota de aportes a los proyectos está un poco trancada por trámites en el Ministerio de Economía.

REGLAMENTOS

Lee informe:

“1. Consulta Talleres Sarandi Grande. Exp. 298/ 2018 de fecha 26 de octubre de 2018.

Solicita emitir opinión acerca de la sanción que nos puede ser impuesta. Considerando lo previsto en el art.45 del Código de Penas.

Se solicita a la Liga que tenga presente que las opiniones emitidas por la Comisión no tienen efecto vinculante.

Se entiende que para el partido de reserva resultaria aplicable el art. 44 del Código de Penas ed. 2018, (art.45 del Código de Penas ed.2016) y conforme a lo previsto en Cap.8 – Fichaje obligatorio y pasaporte del jugador -).

2. Liga Departamental de Fútbol de Rivera. Exp. 303/ 2018 de fecha 5 de noviembre de 2018.

Consulta: Se consulta sobre el cumplimiento de penas de integrantes de Cuerpos Técnicos y a prohibiciones de accesos a distintos puntos del escenario deportivo.

Téngase presente, que la única previsión normativa prevista en el Reglamento de la Organización aplicable al caso, es la prevista en el Capítulo 9 (Reglamentación de campos de juego), que comprende el campo de juego y vestuarios.

3. Liga Regional de Fútbol de Bella Unión:

Conforme al art.6 del Estatuto y Capítulo 9 del Reglamento General (Fichaje obligatorio y Pasaporte del Jugador), dispone: todos los jugadores de de clubes afiliados a la Organización del Fúbol del Interior, deberán estar registrados (en el estado verificado) en el sistema COMET.

4. Liga de Castillos. Consulta de fecha 5 de noviembre de 2018.

Se consulta sobre el otorgamiento de pase local. Se concede pase (Interclubes – Local ), de acuerdo a reglamentación interna de la Liga. (Reglamento General de Transferencias y pases).

Conforme a lo previsto en el Capítulo 9 del Reglamento General de OFI (Condición de jugador de jugador libre) todo jugador fichado (verificado) por Clubes afiliados a la Organizacion, quedará en condicion de libre si cumple cualquiera de las siguientes condiciones: literal d): Por disposiciones particulares que puedan prever las Ligas, exclusivamente para sus competencias internas.”

Sobre planteo de la Liga Isabelina se propone que se juegue la eliminatoria sectorial y que el Ejecutivo resuelva la posibilidad de invitar o no cuando se haga el llamado correspondiente.

El Sr. Píriz mociona que se invite a la Liga Isabelina en forma excepcional y que se presente una moción en el próximo Congreso para contemplar la situación en el futuro.

Se vota en forma nominal; Por la afirmativa: 8 votos (Cheppi, Sosa, Coronel, Fernández Amy, Camargo, Irigoyen,

Scirgalea, Madeiro), por la negativa: 5 votos (Román, Píriz, Cáceres, Scarpa, Gabito).

El Sr. Píriz deja constancia que no voto por la moción que había presentado, la que no se considera por ser excluyente.

NEXO ARBITROS

El Sr. Gabito lee acta:

Acta No1 de Comisión Nexo con Consejo Técnico de Árbitros : En la ciudad de Montevideo a los seis días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, en oficinas del Consejo técnico de Árbitros, en dependencias de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), siendo la hora once, estando presente los consejeros Heber Scirgalea, Nelson Madeiro y Sergio Gabito, por el Consejo Técnico su presidente Huber Torres, Elbio Hernández secretario, y los demás integrantes Juan Luis Álvarez, Olivio Fagúndez, Hugo González y Jesús Zeitunián.

Por parte de los consejeros presentes se resuelve que Sergio Gabito presida la comisión y Heber Scirgalea el secretario.

Consejo técnico solicita cambiar horario de las pruebas físicas, según lo acordado con AIAF, en el mes de diciembre se realizarán a las dieciocho horas, en todas las sedes.

Solicitan que aquellos árbitros que aprobaron el curso, en diferentes Ligas, en los meses de octubre, noviembre y los que lo hagan en diciembre, se les expida el carné con vencimientos a diciembre del dos mil diecinueve.”

Se aprueban las solicitudes recibidas.

CALENDARIO

El Cnel. Irigoyen solicita que, a los efectos de ajustar el calendario, en los torneos Sub 14 y Sub 15, la última fecha de la primera fase se juegue el miércoles 14, adelantándose además el inicio de las Copas de Oro y Plata en una semana. Así se aprueba.

PROXIMAS REUNIONES DE COMISIONES

Finanzas – hora 10

Calendario – hora 11:30

VARIOS

COMISION NEGOCIADORA AUF – El Prof. Cheppi propone que, en la parte política, se incorpore al Dr. Camargo. Se aprueba por unanimidad.

Siendo la hora 18:30 se levanta la sesión.

Próxima sesión: martes 13 de noviembre de 2018 hora 14:00.

FUENTE: A C T A Nº 19 EJERCICIO 2018-2019.

En Montevideo, a los seis días del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho, siendo la hora catorce y cuarenta y cinco, se reúne el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior. Preside el Prof. Mario Cheppi, con la asistencia de los señores consejeros Sr. Sebastián Sosa, Sr. Manuel Román, Sr. Héctor Coronel, Sr. Eduardo Píriz, Sra. Mariana Fernández Amy, Sra. Graciela Cáceres, Sr. Franklin Nilo Scarpa, Dr. Luis Camargo, Cnel. ® Ney Irigoyen, Sr. Heber Scirgalea, Sr. Juan José González, Dr. Héctor Leites, Sr. Sergio Gabito, Sr. Nelson Madeiro, Sr. Elio Barreto, Sr. Lides Bevegni y Sr. Julio García Bedat.

No asisten, con aviso: Agr. Marcos Tiscordio, Sr. Jorge Ortiz, Sr. Luis Fabiani,

En el acta y en sus funciones el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura