(Audio) El fenómeno Kuchman del fútbol de Salto:”El estadio Ernesto Dickinson, a los salteños hoy nos queda chico”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. EXCLUSIVO. Entrevista, desde Rivera, Eduardo Mérica y Ariel Giorgi para Diario Uruguay.

“Yo creo que cuando se sanciona el tema de la violencia, cuando está comprobado realmente, está bien, porque es la única forma”

No es un truco fotográfico ni tampoco radial. Se trata -creemos no errarle- del Presidente más joven de la historia de la Liga Salteña de Fútbol, que puso toda su energía para que Salto estuviera bien representado en el 71° Congreso de la Organización del Fútbol del Interior. A tal punto, que las frases del dirigente retumbaron con un sonido especial. Y como no podía ser de otra forma tratándose de este protagonista, nos pasamos de revoluciones desde el comienzo hasta el final de esta entrevista, y no quedaron dudas de las expectativas que despertaba la llegada de él a la ciudad de Rivera… habló clarito.

Acto seguido, nos dimos las manos, en un gesto que hasta hace un par de años podía parecer más la obra de un truco fotográfico que de la realidad. Y el abrazo no fue sólo simbólico. Hubo un sincero reconocimiento a nuestro laburo. Fue muy claro y no se nos escapó lo que dijo esta vez, Alan Kuchman, como para marcar claramente las diferencias que tuvimos en el pasado con otros en su mismo lugar “las otras veces”. Después, siempre con el semblante un tanto blando, como denunciando que algo no estaba del todo bien, nos confió:“La violencia para mí hay que erradicarla, porque hay muchas personas, en toda la semana, con sus problemas la vuelcan los domingos”