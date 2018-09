(Audio) El reino del Sur por una butaca en la AUF. Ruben Bertín:”Gustavo Bares, como presidente de OFI, no colmó mis expectativas”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Colonia del Sacramento/Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

La prueba brutal y total:”En el próximo partido amistoso (de la selección uruguaya), planteó clarito el presidente (Bares), que lo que le tocara a los jugadores, un millón y medio de pesos era para la Organización del Fútbol del Interior”

“Yo le voy a explicar algo muy claro: Yo si le hago toda la historia de cómo votamos y apoyamos al presidente Bares para la OFI. Es porque realmente muchos no estábamos ni con ganas, teníamos los trabajos privados, teníamos actividades… Muchos dirigentes, tres o cuatro… Por eso prácticamente cuando él dijo que tenía ganas, vivía en San José, un hombre joven, lo apoyamos y lo apoyamos, de qué manera lo apoyamos. Nos jugamos la vida. Yo, sinceramente, a mí no me colmó las expectativas, le digo con total sinceridad”