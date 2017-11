(Audio) EJEMPLARIZANTE:¿Qué pasó en Durazno, en el procesamiento sin prisión del presidente del Club Racing, y miembro de la Confederación del Sur de la OFI?

POR EL INTERIOR DE LA OFI VIOLENTA. EXCLUSIVO. Desde Durazno, Pepe Temperán, Carlos M. Delgado y Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Hace años que nos quejamos del poco éxito que tienen los dirigentes chacareros en sus decisiones políticas deportivas. Pero ahora, hay algo que queremos destacar y que se registró en el fútbol más ganador del interior de la OFI. Hablamos de Durazno, donde cambió el viento, gracias a la rápida intervención de sus dirigentes y a un secreto más que simple: la dedicación, la búsqueda de un objetivo claro: erradicar la violencia comos sea de todos los lugares donde se respira fútbol. Y esta vez la Liga “Ciudad de Durazno”, logró acaparar toda la atención de DIARIO URUGUAY, porque está siendo presidida por primera vez en la historia por una dama, algo que no había podido lograr en sus 101 años de existencia. Un brindis completo.

Más para el hoy desacostumbrado fútbol chacarero, donde parece que no hay dirigentes de peso y menos de personalidad, que representen verdaderamente a sus instituciones. Porque está primero la falsa amistad, que lleva a que casi todo sea por obligación y no por convicción. Una consecuencia de su poderío. Por eso, hoy con este caso del dirigente Raúl Curbelo, procesado sin prisión en su departamento por violencia contra funcionarios municipales en el propio estadio Silvestre Octavio Landoni, provocó una tremenda verguenza en el ambiente deportivo duraznense, que no pensó dos veces y cesó en sus cargos al citado hombre, que hasta ese momento era el presidente del Club Racing y además, miembro de la Confederación de Fútbol del Sur de la Organización del Fútbol del Interior. Por eso, la evaluación pasa por el término justo: ni tanto ni tan poco. Pero ese señor no podía estar ni un minuto más y fue así como sucedió, donde pusieron el ojo pusieron su nombre: AFUERA DEL FUTBOL.

Tomen nota.

Agradecemos a los periodistas duraznenses Carlos Mauricio Delgado y Pepe Temperán por la colaboración brindada a DIARIO URUGUAY para que podamos producir un informe de este tipo.

Ya que algo es algo, salvo que no se lo quiera ver.

“Que desde el día de la fecha el Sr. Raúl Curbelo ya no integra más la Comisión Directiva de nuestra Institución…” “Que nuestro Club rechaza y repudia cualquier hecho de violencia que manche a nuestro querido fútbol de Durazno”

Brillante ejemplo:

AQUÍ ESTÁ EL DESPIDO QUE LE APLICO EL CLUB A SU PROPIO PRESIDENTE POR VIOLENTO



CENTRO SOCIAL DEPORTIVO RACING

Con Personería Jurídica

Fundado el 20 de enero de 1938

Afiliado a Liga de Durazno, CFS , OFI

Sede Social, Washington y Artigas

DURAZNO, URUGUAY. CP 97000

Durazno 11 de Octubre de 2017.

Comunicado Oficial.

A los Medios de Comunicación de Durazno.

El Club Racing, ante los hechos acontecidos fuera de la cancha el día lunes último, desea realizar las siguientes precisiones con la vocación de aportar por el bien del fútbol de Durazno.

1. Que desde el día de la fecha el Sr. Raúl Curbelo ya no integra más la Comisión Directiva de nuestra Institución; habiendo asumido como Presidente de nuestra Institución el Sr. Daniel Ballesteros.

2. Que nuestro Club rechaza y repudia cualquier hecho de violencia que manche a nuestro querido fútbol de Durazno.

3. Que si bien los hechos de violencia ocurridos el pasado día lunes en el Estadio Silvestre Octavio Landoni indirectamente involucraran a nuestra Institución, desde ya dejamos en claro que fueron hechos ajenos a nuestra Institución y los mismos obedecen a un hecho u acción llevada a cabo de manera particular.

Si bien en dicho episodio participó nuestro ex presidente, el mismo fue días después de la finalización del partido y fue un acto particular y no ha sido ni podría haber sido responsabilidad del Club Racing.

4. El Club Racing sabe que la violencia en el deporte y en la Sociedad es hoy un fenómeno social mayor, el cual no puede ignorar y el mismo obedece a un estado de situación social.

5. Que el Club Racing tiene como objetivo principal erradicar toda manifestación de violencia en el Deporte y dará todos los pasos posibles dentro de su ámbito de competencia para contribuir a controlar este flagelo. Ya sea mediante la adopción de sanciones a sus directivos, jugadores, socios, y parcialidad y también para todos quienes incumplen las normas de convivencia pacífica que debe reinar en nuestro fútbol y en nuestra sociedad.

6. Que llamamos a la unidad de todos los estamentos del Fútbol para contribuir en ese sentido y expresamos nuestro más profundo pesar por la situación acontecida.

7. Desde ya expresamos que en aras de preservar y reanudar nuestros lazos de amistad profunda que hemos mantenido desde la fundación de nuestro Club con la Intendencia Departamental de Durazno y en especial con el actual Intendente Profesor Carmelo Vidalín que siempre ha sido colaborativo para con nuestra Institución.

8. Para culminar, hacemos llegar por intermedio de la presente nuestro petitorio de formar una mesa de diálogo con las Autoridades Municipales a los efectos de poder revertir la medida tomada por la comuna y retomar el camino del diálogo, la amistad y el entendimiento.

Por Club Racing

Daniel Ballesteros

Presidente

Gustavo Rigamontti

Secretario



“Por lo dicho, el ex Presidente del Club Racing, será inmediatamente sometido a los Tribunales correspondientes de esta Liga y de OFI, habiéndose adoptado como medida preventiva, la inhabilitación del ingreso de dicha persona a la Sede de esta Institución, así como cualquier espectáculo deportivo…” “Destacar la responsabilidad y celeridad con la cual actuó el Club Racing, y la forma en que autocompuso la problemática en la cual se vio envuelto, por la conducta de quien era el Presidente de dicha Institución al momento de ocurrir los hechos; tomando las más inmediatas y enérgicas medidas con dicha persona, cesándolo en su calidad de Presidente, y como dirigente de la misma…”

El mejor Durazno de la vida:

AQUI ESTÁ EL DESPIDO QUE LE APLICÓ LA LIGA CIUDAD DE DURAZNO AL DIRIGENTE VIOLENTO

LIGA de FUTBOL CIUDAD DE DURAZNO

Afiliada a: Confederación del Sur – Organización del Fútbol del Interior

Durazno, 11 de octubre.

Intendente Departamental de Durazno.

Carmelo VIDALIN AGUIRRE

Presente:

Reunido el Consejo de Liga en el día de la fecha, integrado el mismo por el Cuerpo de Neutrales y los 13 clubes afiliados, ha resuelto por unanimidad dirigirse a Usted por este medio, poniendo en su conocimiento lo resuelto.

En virtud de los hechos acaecidos y de público conocimiento ocurridos en instalaciones del Estadio Silvestre Octavio Landoni, el pasado lunes 10 de octubre de 2017, los cuales tuvieron como protagonista al Presidente del Club Racing (al día de la fecha ex autoridad del referido Club), comunica que:

1. Repudia en los más enérgicos términos dicha actitud y conducta, la cual no sólo se riñe y va en contra de la rica historia de esta Liga y del fútbol de nuestro Departamento, sino también contra los estándares de conducta que pretendemos se practiquen en todos los estamentos de nuestro fútbol y nuestra sociedad. Por lo dicho, el ex Presidente del Club Racing, será inmediatamente sometido a los Tribunales correspondientes de esta Liga y de OFI, habiéndose adoptado como medida preventiva, la inhabilitación del ingreso de dicha persona a la Sede de esta Institución, así como cualquier espectáculo deportivo y/o de cualquier índole que organice esta Liga.

2. Solidarizarnos y expresar nuestro apoyo a los funcionarios de su dependencia, afectados y partícipes del mal momento pasado, por la conducta repudiable del ahora exdirigente del Club Racing.

3. Destacar la responsabilidad y celeridad con la cual actuó el Club Racing, y la forma en que autocompuso la problemática en la cual se vio envuelto, por la conducta de quien era el Presidente de dicha Institución al momento de ocurrir los hechos; tomando las más inmediatas y enérgicas medidas con dicha persona, cesándolo en su calidad de Presidente, y como dirigente de la misma.

4. Se han tomado todas las resoluciones pertinentes dentro del ámbito de cada una de las Instituciones de nuestra sociedad, con las más enérgicas potestades que cada uno tiene, ya sea la resolución de la Justicia competente, la del propio Club Racing, y la Liga de Fútbol, todas ellas tomadas con la seriedad y prontitud que los hechos ameritaban, sancionando al dirigente en cuestión con la mayor severidad que se requiere, excluyéndose a la persona involucrada de los estamentos dirigenciales de nuestro fútbol.

5. En virtud de la nota recibida el día 10 de octubre de 2017, le solicitamos a Usted:

a) En mérito a la relevancia e importancia que tiene para ambas Instituciones el buen relacionamiento entre las mismas, sabedores de que quiere lo mejor para nuestro fútbol y el deporte todo, tenga a bien considerar todas las acciones que se han llevado adelante por nuestra Liga de Fútbol y por el Club Racing.

b) Velamos por el buen funcionamiento y cometidos que venían realizando la Comisión Bipartita solicitado por la IDD a la LFCD, para el buen uso del Estadio Silvestre Octavio Landoni y sus instalaciones; la cual no fue considerada para la resolución de este episodio. Sin embargo, esperamos que se retome dicha senda que tan buenos resultados venían dando para el relacionamiento de ambas Instituciones, siendo una excelente vía de resolución para estos y futuros problemas que puedan ocasionarse.

c) En virtud de lo expuesto, apelando a su buena voluntad, en aras de lograr lo mejor para el balompié duraznense, entendiendo nuestra Institución, que el camino es la seriedad, el respeto y la madurez a la hora de conducirlo, exhortamos se revea la decisión tomada respecto al Club Racing, la cual no afecta al involucrado antes mencionado en forma individual, sino a todo el fútbol de Durazno, y genera en la opinión pública un grado de incertidumbre y alarma que no colabora con la erradicación de la violencia, cosa que ambas instituciones perseguimos.

5. Desde ya, agradeciendo poder contar con vuestra buena disposición para con nuestra Institución, y valorando al Estadio Silvestre Octavio Landoni como el escenario emblema y estandarte de nuestro Departamento por las actuaciones históricas y descollantes que ha tenido nuestra querida Roja del Yí, siendo la más laureada del interior, auguramos por la más pronta resolución de este episodio, a los efectos de poder seguir trabajando en conjunto por el fútbol de nuestro Departamento.

Saluda atentamente.

Dra. Ma. Laura López Alvez

Presidente LFCD