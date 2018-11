(Audio) Desde la OFI, Ariel Giorgi:”No hay solución al día de hoy. Y vamos a la desafiliación”

CONTACTO DEPORTIVO CON LA SEDE DE LA OFI. Desde Montevideo/Vivo/Ariel Giorgi para Diario Uruguay. A quién beneficiará si sale el estatuto aprobado para el fútbol uruguayo?

Una simple lectura de lo que venimos viendo y sintiendo parece no repartir alegrías para nadie.

Es por eso que hoy tenemos como recurso sonoro un Contacto Deportivo que es el que mejor expresa con su voz, lo que piensa el dirigente de la Organización del Fútbol del Interior. Y ahí DIARIO URUGUAY se diferencia y lo transforma todo en algo más… Ahora van a escuchar algunas voces que potenciarán el momento que vive el fútbol del interior en los tiempos que corren rumbo a la fecha límite del 2 diciembre de 2018, y que se dibuja rápidamente en hechos que van cambiando minuto a minuto. Tenemos que ver el duelo particular entre la AUF y la OFI, por conseguir mayor poder de gobierno en nuestro fútbol.

La realidad cuenta que no se obtuvo ni una cosa ni la otra.

Por eso ahora llegó el momento de registrar con todas las letras quién se creerá el dueño del paquete mayoritario a la hora de festejar, si se alcanza a votar el reñido estatuto.

A pocas horas de la muerte, vamos a contar todo, como también desarrollar ideas, detenernos en algunos hechos, y a manera de síntesis decir que la mediocridad, la frustación es más fuerte que la emoción, y que siguen habiendo dirigentes que siguen mintiendo a sabiendas… y son los que están jugando la peor versión de la historia.

#AUFGATE esta semana NO HABRA RESOLUCIÓN, están haciendo una construcción del la causa, se entiende que se está en la recta final pero aún no está resuelto. — Bambino Etchegoyen (@Bambino627) 26 de noviembre de 2018

En Montevideo, a los treinta días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho, siendo la hora catorce y diez, se reúne el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior. Preside el Prof. Mario Cheppi, con la asistencia de los señores consejeros Agr. Marcos Tiscordio, Sr. Jorge Ortiz, Sr. Sebastián Sosa, Sr. Manuel Román, Sr. Héctor Coronel, Sra. Mariana Fernández Amy, Sra. Graciela Cáceres, Sr. Franklin Nilo Scarpa, Dr. Luis Camargo, Cnel. ® Ney Irigoyen, Sr. Heber Scirgalea, Sr. Juan José González, Dr. Héctor Leites, Sr. Sergio Gabito, Sr. Nelson Madeiro, Sra. Libertad Dearmas, Sr. Freddy Diano, Sr. Julio Villar y Sr. Julio García Bedat.

No asisten, con aviso: Sr. Eduardo Píriz, Sr. Luis Fabiani,

En el acta y en sus funciones el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura.

ACTA ANTERIOR

Se aprueba el acta 17 del 23 de octubre de 2018. Unanimidad.

ASUNTOS ENTRADOS

298 – Club Talleres (Sarandí Grande) consulta reglamentaria. Pase a Comisión de Reglamentos

299 – SENADE invita lanzamiento portal del programa Ellas Juegan el 31/10 hora 19 en Torre Ejecutiva. Téngase presente.

300 – AUF invita lanzamiento partidos amistosos de Selección Uruguaya el 31/10 hora 11 en Museo del Fútbol. Téngase presente.

301 – Liga Flores comunica autoridades. Se toma conocimiento. Se recibe a último momento:

• Liga Sarandí del Yi plantea que se vuelva a integrar la Selección Sub 17 con algunos jugadores Sub 18. Pasa a Calendario.

• Liga Aiguá plantea problemas con Liga Zona Oeste por funcionamiento del Sector. Al tratarse de temas internos, por unanimidad se devolverá nota por no ser procedente.

CONSEJOS TECNICOS

Se resuelve pasar el tema para la próxima sesión.

INFORME DE COMISIONES

CANCHAS

Presentan presupuesto estimado para el ejercicio. Pasa a Finanzas

FINANZAS

Informa el Sr. Scarpa. Da cuenta que mantuvieron reunión con la Comisión F. Femenino donde se intercambiaron ideas. La idea es ir formando el proyecto de presupuesto.

También se hará gestiones ante el Prof. Cáceres por partidas a liquidar.

La Sra. Cáceres reitera que se pide a todas las Comisiones que presenten su estimativo de gastos.

FEMENINO

Informa el Sr. Gabito.

Se está trabajando en conseguir presupuestos de equipamientos.

Se piensa que otorgando equipamientos y con la gratuidad del fichaje hasta fin de años se incorporarán unas cuantas instituciones más.

FIDEICOMISO

El Sr. Sosa refiere a la forma de trabajo que tendrán.

Se está trabajando en detalles para el próximo llamado a la presentación de proyectos. Se tendrá en cuenta los detalles que fueron dificultosos del primer llamado y se tratará de dar la mayor difusión.



MARKETING

Informa el Sr. Scirgalea. Recibieron al representante de una empresa que vende semillas. Se seguirá conversando.

NEXO ARBITROS

Informa el Sr. Scirgalea. Estuvieron reunidos con el Consejo Técnico.

PROXIMAS REUNIONES DE COMISIONES

Finanzas – hora 10

Reglamentos – hora 11

El Prof. Cheppi la idea es que todo el Ejecutivo sea un grupo. Que sea el trabajo de titulares y suplentes. Preocupa el tema de gastos de pasajes. Pide que haya responsabilidad en ese tema. Se establecerá el tema cuando se trate el Presupuesto.

INFORME DRA. ANDREA VALIENTE

Ingresa a sala la Dra. Valiente.

El Prof. Cheppi dice que le pidió que diera un informe con respecto a las reuniones con AUF.

La Dra. Valiente da un extenso informe, respondiendo a consultas realizadas por los señores consejeros. Se analiza la estrategia a seguir hacia adelante.

La Dra. Valiente se retira.

Se propone, por parte del Dr. Leites, enviar nota a FIFA solicitando que se explique sobre qué documento se debe trabajar, en atención a que existen más de uno que se está manejando en la Comisión Normalizadora. Se aprueba por mayoría.

VARIOS

INFORME COMISION REGLAMENTOS – La Sra. Dearmas pide aclaración sobre el informe de la Comisión de Reglamentos aprobado la pasada sesión.

En atención a que no concluye en forma clara sobre la participación de Ligas que cumplen 100 años, se solicitará a la Comisión de Reglamentos que vuelva a analizar el tema.

PRUEBA ARBITROS – Se aprueba solicitud de Consejo Técnico Árbitros para la realización de pruebas.

SENADE – Se informa sobre plazo y condiciones establecidas para solicitar ayuda económica próximo año.

ACLARACION – El Sr. Scarpa aclara que, antes de asumir y tal como está previsto, renunció al Sector Interior de Maldonado.

LOTERIAS Y QUINIELAS – El Prof. Cheppi da cuenta que, conjuntamente con los Sres. Ortiz, Román y Sosa, concurrieron a una reunión protocolar con el Director de la Dirección de Loterías y Quinielas Sr. Luis Gama. El motivo era la presentación de nuevas autoridades. En una reunión de mucha amabilidad se estableció la voluntad conjunta de seguir trabajando.

Siendo la hora 17:30 se levanta la sesión.

Próxima sesión: martes 6 de noviembre de 2018 hora 14:00. Según el Acta 18.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”es”><p lang=”es” dir=”ltr”>Visto bueno de FIFA a Estatuto que Bordaberry llevó a Buenos Aires <a href=”https://t.co/taCCbJJMJU”>https://t.co/taCCbJJMJU</a> vía <a href=”https://twitter.com/uyEcos?ref_src=twsrc%5Etfw”>@uyEcos</a></p>— Bambino Etchegoyen (@Bambino627) <a href=”https://twitter.com/Bambino627/status/1066333017977888768?ref_src=twsrc%5Etfw”>24 de noviembre de 2018</a></blockquote>

