(Audio) Carlos Lemos de la Liga de Maldonado:”Nosotros fuimos al choque. Vamos a echar pa´atrás, ya mandamos las disculpas correspondientes. Eso sí, yo quiero ver si ellos mandan nota cuando se equivoquen…”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Maldonado, Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

“A varios lugares fue la nota, antes de salir a OFI, ya había recorrido varios lugares…”

“Lo que pasa hoy en día… el celular es bueno, pero también es malo. No sabemos bien de dónde salió la nota. Ya te digo: la nota se hizo. Yo la leí y la firmé. Y dije: Tá, mándenla a la OFI. Cuando yo dije, mándenla a la OFI, ya la nota había recorrido lugares”

“En sí, la nota es fuerte. Porque está hecha fuerte y es para que abran los ojos no sólo Maldonado, sino otras ligas…”

“Me encanta y soy un apasionado del fútbol, pero no me gusta que me metan la mano en el bolsillo. Yo sé cuando me meten la mano en el bolsillo… Y me sentí estafado”

“Cuando vamos a hablar con él… El juez le dijo algunas cosas a los jugadores ahí, que no las quiero sacar al aire justamente, y que no las he querido decir en ninguna radio…”