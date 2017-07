Arbitros del Interior exigirán a la OFI más seguridad y policías, por lo ocurrido en San José. En caso contrario, habrá paralización total de AIAF, por tiempo indeterminado

FUTBOL CHACARERO. Desde Sala de Redacción de Diario Uruguay.

Una vez que concluyó el partido en que Central se impuso por 2 a 0 ante Wanderers de Artigas jugado en el Estadio Casto Martínez Laguarda de San José. Y ver lo que sucedía al final del encuentro entre jugadores de ambos equipos, y con todo lo que llegaba desde las tribunas hacia el campo de juego donde se arrojaron algunos objetos a los bancos de suplentes; tras el pitazo final se registró escenas de pugilato, y de golpes de todo tipo. Hay que ver el vídeo, donde se puede notar a algunos jugadores de Wanderers de Artigas tirando piedras sobre la tribuna principal del estadio maragato. Descomunal final para un partido de fútbol que ahora ya tiene un primer comunicado de los árbitros del interior, que la gremial AIAF ha hecho llegar a Diario Uruguay.

San José 31 de Julio 2017

La Comisión Directiva AIAF a la Opinión Pública:

REPUDIAR los graves hechos de VIOLENCIA ocurridos en el Estadio Casto Martínez Laguarda de San José de Mayo en el encuentro que disputaran por Cuartos de final de la Copa Nacional de Clubes A los equipos; de San José el C. A. Central vs C. A. Wanderers de Artigas.

Informar que se está trabajando en la situación ya que no podemos seguir en la vulnerabilidad y desprotección ante este tipo de situaciones.

Por la Comisión Nacional de AIAF

Walter Brajus

Presidente

Alberto Othegui

Secretario