Entre algodones pretenden los clubes A de la OFI poner a Tenfield, para superar el lío en Florida sobre la falta de acreditaciones de prensa

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Las instituciones que integran la Copa Nacional de Clubes de la Divisional A enviarán en las próximas horas a Tenfield una nota en la que explicarán la situación vivida el anterior fin de semana, que llevó a que no se televisara un partido jugado el sábado en Florida.

Ante esto, la empresa decidió no transmitir los dos partidos previstos para el domingo.

Tenfield, que tiene los derechos de televisación del torneo de OFI para actual edición, pidió justamente una nota que explicara lo sucedido, aunque hay algunos dirigentes que intentarán reunirse con los directivos de la empresa la próxima semana para explicar cara a cara lo acontecido.

Los clubes esperan hacerse de las acreditaciones especiales para el personal de Tenfield, que serán brindados por OFI de manera gratuita para colaborar con las instituciones, que por contrato están obligadas a brindarlas a la empresa.

Para ello, deben enviar la lista con nombres y documento, lo que OFI esperaba desde la semana anterior.

El sábado, tras anunciar que se exigiría acreditación para trabajar en cancha, OFI expulsó del terreno de juego al personal de la empresa que no contaba con la documentación correspondiente.

Así, el partido a disputarse en Florida no se televisó, y la empresa decidió no transmitir los dos compromisos previstos para el domingo.

El martes, los clubes dialogaron con el Ejecutivo de OFI sobre lo acontecido. Y varios se sorprendieron cuando se les informó que la organización había pedido el listado del personal de Tenfield para entregarle los gafetes, que ya estaban listos, ya que tenían otra versión.

No fue de la partida el presidente de Porongos, que tiró munición gruesa a través de la prensa capitalina apuntando a OFI por la situación. Ahora, los clubes explicarán por escrito a Tenfield lo sucedido.

“Aparentemente está todo bien: No habrá multa y hay interés de que se puedan pasar los partidos que restan del torneo”, se indicó. El fin de semana no habrá competencia.