Al fin el acuerdo presentado por Brajús fue firmado por la Liga de Fútbol de Paysandú, las gremiales locales y el sindicato AIAF.

FUTBOL CHACARERO DE PAYSANDÚ. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. La Liga de Fútbol y los árbitros alcanzaron anoche, minutos antes de que comenzara el partido entre Uruguay y Argentina por las eliminatorias, el acuerdo que permitirá que la pelota vuelva a rodar el fin de semana.

La Liga trasladó a la Asociación del Interior de Árbitros de Fútbol (AIAF) la propuesta que tenía en mente, y que incluía una multa de 50 UR a las gremiales locales por cada partido que no se disputara por falta de árbitros, pero el presidente de la AIAF, Walter Brajús, llegó ayer con un documento que no solo contemplaba lo propuesto por la Liga, sino también varios otros puntos. “Esto es un tema de reciprocidad. Pagamos si se suspende un partido, pero también hay que contemplarlo del otro lado”, indicó.

Finalmente, y sin discusiones salvo la aclaración en la redacción de algunos puntos, el acuerdo presentado por Brajús fue firmado por la Liga, las gremiales locales y la AIAF.

Entre otros puntos, se acordó un prorrateo en caso de que falte algún árbitro a la cancha (40 por ciento menos si falta uno y 70 si los ausentes son dos) pero también que en caso de que algún partido que está contemplado en el calendario no se juegue, se pagará a los árbitros el arancel previsto como si se hubiera disputado, por lo que quedará por el camino eso de no jugar partidos en el que los rivales ya no tienen posibilidades.

Varios son los puntos que se contemplan en el acuerdo firmado por las partes, que permitirá que retorne la actividad el próximo fin de semana.

ACTA ACUERDO SOLUCIÓN AL CONFLICTO DEL FÚTBOL EN PAYSANDÚ