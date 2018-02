¿Y ahora quién lo defenderá?, al periodista de San José, que fue acreditado por la OFI, que festejó y provocó a la hinchada local en Canelones

NUEVO PERIODISMO EN LA OFI.

Da verguenza ajena, pero estos casos se repiten de tanto en tanto en el interior de nuestro periodismo deportivo. Como que hay “periodistas” que parecen políticos de toda la vida. Ya que se manejan con los ademanes clásicos: el saludo y la sonrisa permanente dominan su figura. Ellos no pararán de devolver gentilezas, especialmente, en radio o en televisión. ¡Hay que excucharlos! ¡Hay que mirarlos! Haciendo la “V” de la victoria o levantando el pulgar a todo. Sin hacer un análisis mínimo de las cosas que suceden… Muchos no paran de hablar en radio o en la TV. Con el acelerador a fondo opinan de lo que no saben. Total, el hábitat que le brinda la profesión es de tal magnitud, que ellos creen que han conseguido en corto tiempo el reconocimiento popular. Una carrera que los termina erigiendo como dioses. Y la realidad, es otra.

El ego es tan grande, que pierden la noción de todo y pasa lo que pasa como en el partido de la Copa del Interior de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior, en el partido jugado entre el local Canelones contra San José.



El hecho registrado se dio cuando llegó el primer gol de los visitantes, y es allí donde el periodista Andrés Delgado (en la foto) saca a relucir su figura de hincha y se desboca de tal manera, provocando a la tribuna local, siendo observado hasta por el árbitro asisitente, hasta con asombro…

Se trata del periodista del programa Peligro de gol de FM 107.9 Radio Principal de San José, que estando acreditado por la OFI para estar como periodista de campo gritó el gol de San José a la parcialidad y al banco de jugadores suplentes de Canelones, en una clara señal de irresponsabilidad y provocación generando que la Guardia de Seguridad lo retirará del terreno de juego inmediatamente.

Como a Delgado, no lo va a ayudar ningún gremio, ya sea el querídismo Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, que banca el actual presidente de la OFI, Gustavo Bares, cabe preguntarse y esperar del organismo que le dio la visa para laburar, que por lo menos retire tal permiso para los subsiguientes partidos. Porque su estilo detesta a todos los que hacemos periodismo de verdad.



Ante este increíble hecho que ha sido registrado gráficamente por los colegas de LA EXCLUSIVA DE MALDONADO, el sindicato arbitral del interior, que preside Walter Brajús sacó un comunicado contado más detalles, debido a que este tipo de gestos de hombres de prensa se fueron convirtiendo en moneda corriente.