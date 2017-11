¿Y ahora qué? El espanto de la violencia contra los árbitros se vio en Rocha, cuando un jugador identificado lo tiró al piso y le pegó

POR EL INTERIOR DE LA OFI VIOLENTO.

El mensaje desde el gremio AIAF:” se está trabajando en la situación…”

AGREDIERON A UN ARBITRO EN ROCHA

El desafío está en marcha. También se puede leer publicaciones de años de DIARIO URUGUAY donde venimos denunciado estos hechos aberrantes en el fútbol chacarero. Todos nos jugamos mucho. Y la OFI especialmente… Porque la capacidad y la conducción de su presidente está en la mira: “Hubo un hecho de violencia nuevamente hacia un árbitro del fúbol de Rocha. Finalizado el partido entre Peñarol – Artigas disputado (domingo 26 de noviembre de 2017) en el Estadio Municipal El Tenis por la 3era fecha de la Liguilla en el Campeonato Sub 18 – B.

Ganó Artigas 2 a 0 a Peñarol y al finalizar el encuentro Camilo Jara jugador de Artigas agrede al árbitro central Pablo Fernández, tirándolo hacia el piso y pegándole.

Esto hizo que Pablo Fernández no arbitrara como asistente en el partido entre La Paloma – Lavalleja de primera división.

Además se tomó la decisión entre la terna arbitral de no salir a la cancha.

Milton Velázquez del Tribunal de Arbitros y José Coraza, neutral de la Liga rochense, entraron a hablar para ver si podían convencer a los jueces para que se jugara el partido, pero la decisión ya estaba tomada.

“Se hará un seguimiento de este caso”

EL COMUNICADO DE LA GREMIACIÓN ROCHENSE DE ÁRBITROS DE FÚTBOL ES CATEGÓRICO: “Ante lo sucedido a nuestro asociado Pablo Fernández… es agredido por un jugador del Club Artigas, identificado y denunciado”

Fuente y fotos de Bruno Deporte