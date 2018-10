El montevideano Ernesto Cherquis Bialo y El Gráfico, es uno de las periodistas más reconocidos del periodismo deportivo argentino

HELARTE CON LOS URUGUAYOS.

El uruguayo Cherquis Bialo nació el 30 de septiembre de 1940 en Montevideo (Uruguay). Egresó del Círculo de Periodistas Deportivos (en 1962) e ingresó a la revista El Gráfico (1963) y fue Director Editorial (1982-1990). Se desempeñó como Gerente de Deportes de Telefe (1990), Gerente Operativo de Torneos y Competencias (1991-1993) Gerente de Deportes y contenidos en Radio Rivadavia(1994-2001) y Director de Medios y Comunicación de la AFA.

Fue corresponsal de la Argentina, como Jefe de redacción de la Revista El Gráfico, bajo el seudónimo Robinson, realizó parte de la cobertura del duelo, “teníamos la frescura empírica de la época romántica del periodismo”, recordó en el programa radial “Frente al Tablero” que todos los domingos de 12 a 13, se emite por Radio Cultura (FM 97.9). En ocasión de que Cherquis Bialo había viajado a Europa, para la cobertura de la pelea de boxeo entre Carlos Monzón y Tom Bogs. Y dada la proximidad entre ambas capitales, Copenhague y Reykjavic, decidió probar suerte e intentar un reportaje con el flamante campeón mundial.

Cuando el periodista uruguayo fue entrevistado por Pablo Abbatángelo en Dame Pelota, el programa del Foro Social del Deporte, Cherquis expresó: “La realidad tiene varios perfiles, pero es bueno recordar el principio. Tras la desaparición de Julio Grondona, AFA perdió a su líder e ingresó en un desconcierto. ¿Por qué? Porque AFA no es prioridad en tiempo, energía, pensamiento y vocación de la gran mayoría de los dirigentes que representan a los grandes clubes. Durante la etapa de Grondona, quienes quisieran conducir tenían que ser quienes pudieran quitarse la representatividad de sus clubes y pensar en un todo, que es la suma de partes. Muerto Grondona, la transitoridad de Luis Segura fue un tembladeral“.

Cherquis siguió dando cuenta de la transición de Julio Grondona y como se llegó a famosa votación de diciembre de 2015: “En un principio, el dirigente dos de AFA era Alejandro Burzaco. Hoy detenido en Estados Unidos, acogido al Programa de Arrepentido por el caso Fifa-Gate. Los dirigentes sabían que Grondona depositaba en Burzaco gran parte de los intereses comerciales, deportivos y pragmáticos de AFA. Era la fuente de ingresos para los clubes. Fallecido Grondona, Burzaco le pone a Daniel Angelici, Marcelo Tinelli y luego agrega a Rodolfo D´Onofrio a Luis Segura. Allí comienzan las pujas entre estos que termina con la elección fallida de diciembre de 2015, en la cual el hombre mas poderoso de la comunicación argentina obtuvo la misma cantidad de votos – para mí uno menos – que el presidente de un club que se fue al descenso. Segura, con el apoyo de Daniel Angelici, el Ascenso e Interior, logró milagrosos 38 votos. Esto porque los votos eran más importantes que el candidato”.

“Al ganar Mauricio Macri las elecciones cambió todo el panorama”, expresó el ex vocero de AFA, quién comentó: “Marcelo Tinelli, quién había pedido la postergación de elecciones, especulando con un triunfo de Daniel Scioli que le aseguraba la presidencia de AFA, resultó víctima de su estrategia. Con Macri en el poder se dio un nuevo orden institucional en AFA diametralmente opuesto al que se configuraba con la doctrina ortodoxa de Julio Grondona“.

Durante la lucha de poder en AFA, Cherquis Bialo bautizó a los grupos como Chalchaleros y Queens. Lo explicó en el aire de Radio Gráfica: “Chalchaleros por el canto popular. Por la representatividad y su convocatoria entre los humildes. Son dirigentes de Primera B, Primera C y el Interior. Fue una figura metafórica. ¿Cual sería la contrafigura de los Chalchaleros? Queen, asociando a Freddy Mercury con Mauricio Macri, a quien nunca vi cantar un tango o una zamba. El presidente no es un hombre del acervo cultural. Los dirigentes Chalchaleros son morochos y gorditos. En una nota pongo que son feos, sucios, malos y pobres. Eso si, pensaron AFA porque tienen doctrina grondoniana. Llegaron a prevalecer por el mandato que Grondona les fue dando en cada una de las reconfiguraciones del estatuto, convirtiéndose en actores fundamentales. En la reformulación del estatuto se les da un voto menos que a Primera A – habrá que sumar estos grupos especiales a los cuales no les encuentro mucho sentido – pero estos muchachos nunca faltaron a AFA”.

Cherquis contó la lucha intestina que se fue dando: “Hasta que fui expulsado de AFA por la Comisión Normalizadora, fui todos los días a trabajar a mi oficina en AFA. Veía todos los días a esta gente – los Chalchaleros – preparando políticas, estrategias, aunando tropas, encolumándose y generando mística. Mientras tanto, veía los dirigentes de equipos de Primera División pensar en sus intereses y dividirse. En una contienda política sufragante entre un grupo unido que tiene una determinada cantidad de votos y otro desunido, es muy factible que quienes tengan conducta y militancia, terminan teniendo mas votos“.

“Los dirigentes saben que su vida depende de su peso político en AFA. Saben que hay un gobierno que establece un orden que intentará en un plazo convertir los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas. Yo creo que el gobierno consiguió casi todo. No pudieron impugnar a Claudio Tapia porque no tuvieron candidato. Pensaron en Daniel Vila, en Alejandro Marón y Hernán Levin, pero ya era tarde. Cuando testearon se dieron cuenta que el bloque de 21 más Angelici, Nadur, Victor Blanco y Hugo Moyano iban a estar respaldando a Tapia”; expresó Cherquis Bialo.

Bialo tuvo duras palabras ante la idea de futuras Sociedades Anónimas Deportivas en Argentina: “Aquí hubo situaciones vergonzosas, como la disolución unilateral del contrato de FPT a precio vil, la modificación del estatuto, el advenimiento de la Super Liga y la reducción de la asamblea. Eso lo consiguió el gobierno nacional. ¿Que les está faltando? Las Sociedades Anónimas Deportivas. Irán por ellas en otra instancia. Ahora estarán controlando, sancionando, desafiliando. Aparecerán jeques árabes, petroleros rusos y narcotraficantes, quienes compraran clubes inviables y comenzarán a meter las Sociedades Anónimas Deportivas. Esto es lo que viene. No tengo dudas”.

Finalmente, en la larga entrevista realizada en Dame Pelota, el periodista dio cuenta del nuevo contrato de televisación y como impactará en los hogares: “Fox-Turner serán quienes televisen el fútbol. Es parte de las aspiraciones gubernamentales. El gobierno quiere que Daniel Angelici controle a Claudio Tapia a través de la Super Liga. Por otra parte, Macri quería una foto de todos los dirigentes juntos. Al momento de entregarle a Turner-Fox los derechos audiovisuales, River Plate y Marcelo Tinelli quedarán afuera“; y agregó: “Todos los cambios que se hicieron fueron para peor. La gente veía el fútbol gratis. Ahora tendrá que pagar una base de 200 pesos para tener partidos. El año próximo será Pague por ver. De manera que habrá que pagar cable, abono al fútbol y un plus para ver Boca Juniors o River Plate de manera diferenciada“.