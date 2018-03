Desde el balneario Salinas, La Caverna FM: Una radio que crece día a día

DE COSTA A COSTA CON NIVIA GAZZANEO para Diario Uruguay.

Costa de Oro, Uruguay. Fotos: Periódico del Este

Desde hace casi 3 años Marcelo Lasso y Claudia Rodríguez Sobrera tomaron las riendas de LA CAVERNA FM, una emisora de radio que nació en el 2009, y que requiere un trabajo intenso para presentar una emisión profesional y una programación siempre interesante.

Desde hace casi 3 años Marcelo Lasso y Claudia Rodríguez Sobrera tomaron las riendas de LA CAVERNA FM, una emisora de radio que nació en el 2009, y que requiere un trabajo intenso para presentar una emisión profesional y una programación siempre interesante.

Se puede escuchar por aire, por la web institucional, por Tunein y también a través de una aplicación, a la que se accede a través de los dispositivos móviles. Entre mates y buena música de fondo, dialogamos con el matrimonio Lasso-Rodríguez sobre el éxito que viene obteniendo la Caverna FM: el equipo de trabajo, sus logros, su importante función social, la conexión con la gente y los proyectos para un futuro próximo.

“Lo importante es que la gente se entere de las noticias locales por este medio… saber que somos un referente es muy importante y es estimulante para nosotros y todo el equipo …” Así lo dijo Marcelo Lasso, quien agregó que “tenemos una buena relación con las autoridades locales, con los vecinos y con los comercios que nos apoyan publicitariamente. La Caverna FM es convocada para dar difusión y cobertura a todas las actividades sociales o municipales a las que apoyamos, siempre y cuando sean actividades sin fines de lucro, decimos presente”.

Sus primeros pasos

Claudia comenzó a trabajar en El Molino FM de Pando en la producción, aunque reconoce que “el micrófono no es lo mío; me gusta el contacto con la gente, el trabajo con las redes; me dedico a la parte comercial y a todo el tema relacionado a la contabilidad y el papeleo”. Consultada sobre el ritmo y el espíritu del trabajo en conjunto con la pareja en radio, dijo que no es fácil: “es muy difícil, se mezclan las cosas y por más que te quieras desconectar en casa no se puede”.

Por su parte, y haciendo referencias a sus primeras armas en los medios, Marcelo contó que “comencé en Pando con Metamorfosis en El Molino FM, un programa que creció de forma agigantada, ahora es todo totalmente diferente porque existe un contacto directo con la gente por los avances tecnológicos, antes sólo se escuchaba radio por aire y hoy se escucha a través de todo tipo de dispositivo móvil”.

Los comercios de Salinas

“Una de las grandes satisfacciones que hemos tenido es entrar a un comercio de la zona y escuchar la Caverna FM, donde antes eran escuchadas otras radios de la zona y las clásicas. Tuvimos siempre buen apoyo comercial, y va en crecimiento”, Afirmó orgulloso Lasso.

Saliendo un poco del panorama local, le hicimos una pregunta a Marcelo: ¿Como ves la nueva camada de periodistas? El comunicador pensó un instante y respondió: “A medida que avanza la tecnología y se amplía el campo periodístico, la nueva generación de comunicadores trae diferentes opiniones a los de la “vieja escuela”. Mi gran referente es Figares de la vieja escuela, pero, aunque no estoy muy pendiente del periodismo moderno, creo que cada uno pone su estilo propio en lo que hace”.

El Caso Brissa González

A Claudia la consultamos con relación al peso que implica estar al frente de un medio de comunicación. “Es una gran responsabilidad”, contestó. “Tener que estar en contacto con la gente te hace saber de las cosas buenas y de las malas, con una realidad que cuando finaliza el día te preguntas ¿qué es lo que está pasando? Las noticias hay que darlas por malas que sean, porque le pasan al vecino, tratamos de estar en el momento donde pasan las cosas como en el caso de Brissa González, que cuando apareció la niña era una hora donde no estábamos al aire. Este fue un caso que estuve todo el día en la calle con la policía, los vecinos, la familia de la niña, dejé la camiseta de la FM para ponerme la de vecina como madre y ser humano que soy”.

“A la hora de informar, un perfil muy marcado que tiene la radio es el de no incurrir a dar la noticia como primicia sin haber sido confirmada, eso le da seriedad, credibilidad, compromiso y confianza a la radio. Logra que la gente escuche directamente nuestra radio para tener la información fehaciente”, agregó.

Proyectos para el 2018

Dentro de las prioridades para este 2018, Lasso hizo hincapié en la finalización de los estudios, sin ser menos importante ampliar la cobertura por aire entre otras cosas. “Nos esperan muchos desafíos técnicos y seguir creciendo en programación y en audiencia”, dijo.

Fuera de la radio, es importante mencionar que Marcelo Lasso es conocido también por ser uno de los ex integrantes del grupo de rock nacional “Los Estómagos”, por lo que aprovechamos la ocasión para consultarlo al respecto, ante lo cual explicó que no toca más por falta de tiempo, y que descarta armar alguna banda o actuar en forma profesional, dado que su prioridad es LA CAVERNA y quiere destinarle el 100 % de su tiempo.

Salinas Ciudad

Sobre el municipio de Salinas como ciudad, ambos coincidieron en afirmar que “Creció mucho y va a más, pero creció muy de golpe, muchas cosas no estaban previstas, faltan servicios, por ejemplo, una UTU, más instituciones educativas, más instituciones privadas, faltan CAIF, un cuartel de bomberos, ambulancias, policlínicas con puerta de emergencia. Además, la seguridad pública es muy mala, hay pocos efectivos policiales, sin olvidar la inseguridad de la zona rural de Salinas…. Falta mucho, tanto en tema salud, seguridad, como en educación”.