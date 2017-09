Vayamos ojeando cómo se viene la integración en el fútbol OFI – AUF

INTEGRACION DEL FUTBOL URUGUAYO. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. Mientras se espera para fines del próximo mes la integración política de OFI dentro de la AUF, la Asociación sigue planteando al fútbol del Interior la integración deportiva en el ámbito de las formativas, exigencia que plantea la Conmebol, para lo que aporta fondos económicos.

Tal como adelantó a EL TELEGRAFO el director técnico de Desarrollo de la AUF, Raúl Möller, en noviembre se jugarán finales nacionales en Sub 15, con los mejores ocho equipos de la Copa Nacional de Selecciones de la categoría y los cuatro mejores del fútbol capitalino.

La idea se repetirá en Sub 16 femenino este año, pero más allá de que se aguarda por extender en el tiempo esta experiencia, para el próximo año existe la posibilidad de un Campeonato Nacional Sub 15, e iniciar finales entre Montevideo e Interior en 2019, en este caso en Sub 17.

Esto llevará a que se estudie una reformulación de los calendarios de competencia de OFI, a lo que la organización se abocará en las próximas semanas.

Por lo pronto, pensando en las finales Sub 15 de este año se decidió adelantar una fecha de la Copa para el 2 o 3 de noviembre, a los efectos de que pueda desarrollarse esta instancia entre capital e Interior. Esa actividad tiene como fecha tentativa el 12 y el 19 de noviembre, aunque OFI planteará un cambio.

En la primera de las fechas se jugaría la primera fase, en cuatro sedes fijas en el Interior, cada una de las cuales tendrá la participación de dos equipos del Interior y uno de Montevideo. Así, se conocerán cuáles serán los cuatro que definirán este campeonato de integración, que pugnarán por el título en un cuadrangular a una sola rueda. La idea es que este torneo se dispute en su totalidad en el Interior, salvo que los cuatro clasificados fueran de la capital.

La Conmebol aporta el dinero para la etapa final, pero también sumará 10.000 dólares para que OFI lleve adelante su 5º Campeonato Nacional Femenino, que también tendrá una fase de integración con la capital: en este caso serán dos los equipos del Interior y otros dos de Montevideo, que se enfrentarán los días 9.10 y 11 de diciembre, con la financiación total de Conmebol. Pero la Confederación Sudamericana aportará al menos 10 mil dólares a OFI para jugar la primera fase de su competencia, inmersa en la “Liga de Desarrollo” que promueve el organismo rector del fútbol sudamericano.

En este caso son dos los equipos sanduceros que confirmaron su participación: San Miguel y Paysandú FC. La competencia comenzará el próximo 23 de setiembre, con 17 participantes.