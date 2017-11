Según circuló luego afuera de la AUF, no se quería a la prensa del Interior en el recinto. Comentó un directivo tras la Asamblea: ‘Saquen a esta gente que nos costó un dolor de cabeza”

INTEGRACION DEL FUTBOL URUGUAYO. EXCLUSIVO. Desde Montevideo, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

“No habrá nuevo presidente de la AUF hasta que no haya estatuto nuevo”

“Había bronca porque estaba FIFA”, se reconoció al final de la Asamblea de la AUF llevada a cabo el martes, en la que debió aprobarse el nuevo estatuto. Jair Bertoni y Jorge Mowinckel llegaron a Montevideo sorpresivamente, dado que no eran esperados. Y no se los invitó a presenciar la Asamblea en la que se decidió solicitar un nuevo plazo, hasta el 6 de abril del próximo año para aprobar el estatuto.

Durante la Asamblea, Racing insistió que tiene un estatuto más nuevo, más moderno que el que propone y exige FIFA. “Piensan que esta gente está pintada, pero el conocimiento que tienen de nosotros es impresionante”, se dijo tras la reunión con respecto a los enviados del máximo organismo del fútbol mundial.

Los clubes pidieron plazo hasta el 6 de abril, pese a que cuando Cerro preguntó en varias ocasiones cuándo vencía el plazo exigido para votar el estatuto, en la Asamblea se fue claro: “Hoy (martes)”.

Puesta en vigencia

Otro de los puntos que complica a los clubes es que pretenden que las próximas elecciones del presidente se lleven adelante con el estatuto vigente en la actualidad, algo que FIFA no quiere. Por eso se intenta demorar la votación del estatuto nuevo, y lógicamente su puesta en vigencia. Otro punto en el que OFI complica, teniendo en cuenta que en caso de una reelección de Wilmar Valdez el fútbol del Interior lo apoyaría.

Los dos delegados de FIFA dejaron en claro, según se dijo a EL TELEGRAFO, que el documento entrará a regir una vez que sea votado y aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura. “No habrá nuevo presidente de la AUF hasta que no haya estatuto nuevo”, se indicó.

“Quizás lo tienen que utilizar”

El presidente de Racing, Raúl Rodríguez, fue protagonista de otra insólita situación. Tras la Asamblea, saludó a la delegación de FIFA y preguntó si podía entregarles unos documentos. El dirigente anunció que esos papeles eran la consulta realizada por abogados al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte), al que se le consultó si se podía apelar en caso de que FIFA sancionara a la AUF. “Podemos apelar”, dijo. “Déjeme el documento. Quizás lo tiene que utilizar”, fue la respuesta que encontró.

“Saquen a esta gente”

“Se equivocó Valdez con la decisión de que no entrara la prensa, cuando a las anteriores reuniones pudo entrar. Si iban a tomar esa decisión tendrían que haberla tomado antes, para avisarle a los periodistas que no vinieran. Y vino gente de Paysandú, Rivera y Canelones que tuvo que esperar afuera”, dijo el presidente de OFI, Gustavo Bares, exteriorizando la molestia por la decisión de que los periodistas no ingresaran a la Asamblea. Según circuló luego afuera de la AUF, no se quería a la prensa del Interior en el recinto. “Alguien comentó: ‘Saquen a esta gente que nos costó un dolor de cabeza’” comentó un directivo tras la Asamblea.

