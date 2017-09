Hace rato tenemos una Asociación Uruguaya violenta en el fútbol. Todos los hechos de 2016 y 2017 están aquí

FUTBOL URUGUAYO VIOLENTO. El 19 de mayo de 2017

NADA DE POLICÍAS La prensa titulaba:”Uruguay no extenderá la vigilancia policial a las categorías inferiores del fútbol”

El ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, descartaba extender la presencia policial a las categorías inferiores del fútbol, pese al incidente con arma de fuego en el choque de Tercera División entre Rampla Juniors y Cerro, informaban fuentes oficiales.

“Hasta ahora no está previsto (cubrir los partidos de Tercera División) y es muy difícil de prever que la Policía pueda participar en todas las divisiones”, puntualizaba el jerarca del Interior, según recogía su palabra la Presidencia de la República en su página web.

Bonomi añadió que si se habilitan efectivos para la Tercera División hay que ampliar la medida a todos los niveles, incluido el fútbol infantil y que “para eso no alcanzan los policías”.

“La prioridad es la seguridad de los ciudadanos”, aseveraba Bonomi.

Es más, el integrante del equipo de seguridad de Rampla Juniors Miguel Servetti recibió un disparo cuando intentaba repeler las agresiones de varios aficionados de Cerro contra el entrenador del club, Luis “Ronco” López, y su ayudante, Omar Pérez, durante un partido de Tercera División entre ambos conjuntos.

En la cancha hubo ocho funcionarios privados de seguridad destinados a proteger a los jueces, además de la guardia que se le exige a los clubes, que no tienen permitido portar arma de fuego.

El ministro Bonomi indicó que cuando hay un aumento de la violencia “habría que llamar a toda la sociedad a encarar esos problemas, a quienes practican deporte y organizan deportes, a tener en cuenta todas las cosas que pueden suceder”.

“Pidamos a la Policía que intervenga cuando el hecho se transforme en policial, pero no se le pida a la Policía que resuelva el hecho social”, subrayó Bonomi.

El jerarca realizó estas declaraciones en la ciudad de Artigas, donde participó en una reunión con vecinos del lugar.

En Uruguay, el Ministerio del Interior se opone a la presencia de policías en las tribunas, excepto en casos especiales, y pide a los clubes que contraten empresas de seguridad privada.

El Gobierno decretó en diciembre de 2016 que los partidos críticos, como el clásico Peñarol-Nacional, se jueguen en el Estadio Centenario de Montevideo bajo la vigilancia de cámaras de reconocimiento facial para denunciarlos en caso de tener antecedentes violentos.

EL HINCHA DELINCUENTE

El 30 de mayo de 2017, ocurría que un hincha requerido por la Justicia por un suceso violento ocurrido en un partido de la Tercera División uruguaya disparaba tiros contra la sede del club Rampla Juniors y era detenido por la Policía.

La sede del Rampla recibió dos impactos de bala efectuados por ese hombre, que fue detenido tras una persecución, informaba el Ministerio del Interior.

Además, notificó que el detenido portaba un arma y llevaba droga en el auto en el que circulaba.

El detenido era buscado por participar en un suceso en el que el padre de un jugador de Rampla recibió un disparo tras ponerse en el medio de una discusión entre el cuerpo técnico de ese equipo y los hinchas de Cerro en un partido de la Tercera División.

Dichos incidentes se produjeron el pasado 17 de mayo y el fin de semana del 20 y 21 de ese mes la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió suspender todas sus actividades (fútbol femenino, fútbol sala, divisiones juveniles, Segunda División Profesional).

En aquel momento, la intergremial del fútbol local (integrada por funcionarios de recaudación, jugadores, entrenadores y árbitros) dijo que lo ocurrido en dicho partido no fue un hecho aislado, sino que formaba parte de los “los reiterados actos de violencia que han ocurrido en distintos escenarios deportivos”.

PICAPIEDRA SIN HABLA

El 27 de abril de 2017, según informaba El Observador, el presidente de Rampla Juniors, Juan Castillo, confirmaba que el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo suspendía por 45 días tras sus declaraciones contra los árbitros que dirigieron el partido entre Peñarol y los rojiverdes, donde en perjuicio de su club se convalidó un gol en offside de Mauricio Affonso en los minutos de adición que le dieron la victoria.

“Me comunicaron ayer (el martes) que estaba suspendido durante 45 días. Prefiero no dar declaraciones públicas, aunque me estoy mordiendo la lengua, porque tengo muchas cosas para decir. El tema es que no quiero complicar a Rampla”, dijo Castillo a El Observador.

El dirigente había sido denunciado ante la AUF por el Colegio de Árbitros después de ese partido y el martes lo recibieron para escuchar su descargo, tras lo cual se le comunicó que estaba suspendido.

El Tribunal de Ética de la AUF está integrado por Eduardo Rocca Couture, Juan José Pol Deus, Carlos Durán Ayala, Miguel Volonterio y Hugo Rodríguez. “Voy a tomarme unos días para ver si apelo o no” declaró Castillo.

LAS CÁMARAS FAMILIARES

El 24 DE JULIO DE 2017, continuaba la controversia en Uruguay por la seguridad en los espectáculos deportivos, y se conocía que Daniel Barceló, integrante de la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbo (AUF) se declaró a favor de las cámaras de video, en medio de una polémica desatada en torno a la seguridad en los estadios con el Ministerio del Interior uruguayo, que decidiera la suspensión del fútbol por tiempo indefinido.

Consultado por el sitio El Observador, el dirigente se explayó respecto de los antecedentes recogidos en la materia por quienes trabajan en la Liga Española:“Nos va a llevar tiempo, pero es el camino para que la familia vuelva al fútbol, se terminen los vallados y los clásicos se puedan jugar en cualquier momento y a cualquier hora. La Asociación Uruguaya de Fútbol dio muestras de su trabajo en seguridad, este año organizamos 500 partidos y en cinco hubo problemas. A Inglaterra por ejemplo le costó 20 años llegar a una seguridad aceptable y nosotros estamos en eso”.

Y también agregó: “Por supuesto que estoy a favor de las cámaras, no creo que haya nadie que no esté de acuerdo. Por credibilidad, por seguridad y porque es lo mejor para el fútbol. Hay que ver la forma de costearlo. Nosotros presentamos diferentes fórmulas y no tuvimos, quizás, la mejor respuesta por el momento. Para el uruguayo hay tres cosas importantes: el valor de la yerba, el valor del asado, que lo resolvió José Mujica con el asado del Pepe y lo otro es ir los domingos al fútbol. La selección no perdió público, pero si los equipos. Este sistema sería muy valioso, pero hay que ver como lo pagamos porque el fútbol tiene problemas económicos. No hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones”.

La Comisión de Seguridad de la AUF recibió la decisión del Ministerio del Interior de no permitir más partidos de alto riesgo con gran malestar, puesto que trabajaba en una lista especial de 20 partidos a los cuales se les debería prestar mayores garantías en seguridad.

El criterio para elaborar la lista fue considerar los antecedentes registrados en partidos anteriores, enfrentamientos de barras en los barrios y los equipos de mayor cantidad de simpatizantes.

Los 20 partidos de alto riesgo para la AUF son Peñarol-Nacional, Peñarol-Cerro, Nacional-Cerro, Danubio-Cerro, Cerro-Rampla, Cerro-Villa Española, Villa Española-Rampla Juniors, Racing-Rampla Juniors, Racing-Cerro, Racing-Fénix, Fénix-Rampla Juniors, Fénix-Cerro, Fénix-Villa Española, Villa Española-Boston River, Defensor Sporting-Danubio, Defensor Sporting-Nacional, Defensor Sporting-Peñarol, Danubio-Rampla Juniors, Wanderers-River Plate y Liverpool-Nacional.

PEGAN SI NO ENTRAN

El 27 de febrero de 2017, Se Suspendía el partido Nacional-River Plate por agresión a un funcionario de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y el partido Nacional-River Plate, con el que terminaba la cuarta fecha del Apertura, fue suspendido tras la agresión de un hincha del equipo tricolor a un funcionario de recaudación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Según detalla el portal Tenfield, la suspensión se concretó luego de que se comprobara la agresión física al funcionario de la AUF por parte del hincha de Nacional, quien intentaba ingresar al estadio Parque Central sin entrada.

El funcionario fue trasladado al centro hospitalario con un hematoma en el ojo izquierdo y laceraciones en el brazo izquierdo al ser arrastrado por el piso.

Las autoridades de ambos equipos esperarán por la decisión del equipo disciplinario de la AUF durante la próxima semana.

PEÑAROL SIN PINTORES

El 24 de mayo de 2016, según publicaba el sitio El Observador, Peñarol de Montevideo emitió un comunicado condenando las amenazas pintadas en la sede de la Asociación Uruguaya de Árbitros (Audaf) y en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y dijo que “hace votos para que las denuncias policiales y las investigaciones permitan dar con los responsables”.

El comunicado expresaba que “el Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol condena enérgicamente las pintadas realizadas en las fachadas de las sedes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, y hace votos para que las denuncias policiales efectuadas por ambas entidades y las investigaciones correspondientes permitan dar con los responsables de estos actos deplorable”.

Las pintadas aparecieron el domingo, luego del partido que los aurinegros disputaron ante Wanderers el sábado pasado.

En la sede de la AUF, la pintada decian “Si siguen robando van a morir todos” y en la fachada de la entidad que nuclea a los árbitros AUDAF escribieron “Dejeden de robar a Peñarol, hay balas para todos”.

HACIENDO BANDERA NACIONAL

El 28 de mayo de 2017

Procesaban al hincha de Nacional tras ingresar al estadio con una bandera de Peñarol.

Según también informaba El Observador, el hincha de Nacional de Montevideo que fuera procesado sin prisión por receptación por ocultar en su casa más de 30 banderas de Peñarol robadas, se negó a decir ante la Justicia quién o quiénes le habían pedido que las guardara, afirmó la jueza Dolores Sánchez.

En el auto de procesamiento, la jueza uruguaya afirmó que el indagado declaró que “luego de los incidentes de Santa Lucía, arregló para que le llevaran a su casa -negó decir quién o quienes- un bolso con más de 30 banderas del Club Peñarol, con la finalidad de cortar las provocaciones con el Club rival, y que iba a incinerar”.

La jueza señaló que el indagado afirmó que “tal extremo era desconocido por los integrantes de la Comisión de Seguridad”.

Sánchez señaló que el procesamiento será sin prisión, puesto que el delito imputado hace presumir que no habrá de recaer una condena no excarcelable, ni tampoco existe riesgo de que se sustraiga a la Justicia.

La investigación se había iniciado cuando el hincha de Nacional quedó grabado por las cámaras de seguridad del estadio ingresando con una bandera de su clásico rival, Peñarol, al partido entre Nacional y Lanus por la Copa Libertadores.

Según describe el dictamen de la fiscal, cuatro encargados de seguridad del club mantuvieron una charla a través de Whatsapp en la que acordaron que uno de ellos fuera el encargado de desplegar la bandera durante el partido.

A partir de ese intercambio de mensajes, la fiscal Mónica Ferrero concluyó que la seguridad del Club Nacional de Fútbol ayudó a ingresar la bandera.

El procesado, de 30 años, trabaja en el área de seguridad del club. Según declaró ante la Justicia, el club le paga por su trabajo a través del jefe de Seguridad y recibe el dinero por giro por vía de una red de cobranza.

Según el acusado ese día eligieron desplegar la bandera con la inscripción “Club Atlético Peñarol una pasión sin límite” porque “era la más conocida, porque tenía un prestigio en la Tribuna de Peñarol”. Mientras el dueño de la bandera confirmó ante la Justicia que se la habían robado del patio de su casa, donde permanecía colgada luego de haberla llevado a lavar.

EL CLASICO CON PATOVICAS

13 de mayo de 2016

Por primera vez en la historia, el clásico uruguayo se jugaba con seguridad privada

El clásico uruguayo entre el Peñarol y el Nacional del domingo sería el primero en la historia del fútbol uruguayo que se dispute solo con vigilancia privada dentro del estadio, algo que genera “preocupación” en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), informaban fuentes oficiales.

“Existe la preocupación normal para un evento de 55.000 personas, también tenemos muchas expectativas”, señaló el presidente de la Comisión de Seguridad de la AUF, Nelson Telías.

El dirigente explicó que para este partido, que se disputará en el estadio Centenario de Montevideo, la AUF dispuso de 90 guardias de seguridad privada, mientras que el Peñarol y el Nacional aportarán unos 100 funcionarios adicionales, para unos 55.000 fanáticos.

Sin embargo, resaltó que las afueras del recinto deportivo estarán custodiadas por entre 700 y 1.000 oficiales de la policía uruguaya, quienes podrán ingresar al interior del estadio “solo si es estrictamente necesario”.

Además, dijo que este es un operativo que fue acordado entre el Ministerio de Interior del país suramericano y el organismo rector del fútbol de Uruguay.

No obstante, Telías mencionó que este tipo de procedimiento se ha realizado en otras fechas, entre otros equipos, con normalidad.

En ese contexto, el diario deportivo local Referí remarcó que el presidente de la Comisión de Seguridad de Peñarol, Julio Luis Sanguinetti, dijo que esta será “una prueba de fuego”.

“Que el clásico no tenga policías es insólito. Es como querer que no te roben la casa pero le sacaste las rejas, la alarma y la cerradura de la puerta. El domingo vamos a prender velas para que no pase nada”, sentenció.

SIN PLATA NO HAY SEGURIDAD

12 de enero de 2016

El Torneo Clausura uruguayo “está en riesgo” por no cumplir las medidas de seguridad, se anunciaba.

La situación económica de fútbol uruguayo es el principal problema para garantizar la seguridad en los estadios, decía a Efe el presidente interino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Rafael Fernández, al ser preguntado sobre el comienzo del Torneo Clausura, que peligra por ese motivo.

“Ayer hubo una reunión muy importante en la Secretaría Nacional de Deportes (SND) (…), quedan detalles por ajustar, cosas que son fáciles de coordinar y solucionar. Hay otras que no son tan fáciles. La SND sabe que la AUF está haciendo todos los esfuerzos y si no se ha concretado todo es por un tema de dinero”, destacó Fernández.

En cambio, el titular de la SND, Fernando Cáceres, manifestaba que el comienzo del Clausura uruguayo “está en riesgo” debido al incumplimiento de las medidas de seguridad prometidas por la AUF.

En ese sentido, uno de los puntos que se discutía es el hecho de que cada club cuente con “un equipo de seguridad” que pueda actuar antes de que sea necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad cuando se produzcan “situaciones hostiles” en los recintos deportivos, decía el presidente de la AUF tras un acto en Montevideo.

“La AUF quiere colaborar con la SND, queremos que los espectáculos sean seguros y que las familias puedan volver al fútbol”, indicaba Fernández, que se mostraba optimista con la idea de que el torneo pudiera arrancar el 6 de febrero, fecha prevista para su comienzo.

En la misma línea acerca de que buena parte de la culpa de las deficiencias en la seguridad en los estadios uruguayos se debe a motivos económicos, el dirigente del Peñarol Juan Ahuntchain dijo que “todo pasa por un tema de costo”.

Para explicar ese punto, dijo que algo “sencillo” como numerar los asientos en el estadio cuesta en torno a “200.000 dólares”.

“No es fácil. Todo lo que se hace es cuestión de dinero. Está la buena voluntad y esperemos que se solucione”, aseguraba el dirigente del club ‘carbonero’ tras la presentación de la Copa Bandes, que se jugaría el 14 y 16 de enero y que albergaría el primer ‘Clásico’ del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional.

MUY MALA SEGURIDAD GUBERNAMENTAL

16 de junio de 2015

El Gobierno uruguayo critica el sistema de seguridad de Peñarol

Tras los disturbios que obligaron a suspender el clásico uruguayo jugado el último domingo, el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, criticaba el sistema de seguridad que aplicaba Peñarol y aseguraba que está prohibido.

Dijo que Nacional “ha contratado gente, las ha inscrito en el organismo del Ministerio del Interior que controla a las empresas de seguridad, los identifica claramente”. “No es el mismo mecanismo que utiliza Peñarol”.

El Ministerio del Interior tiene acordado con los dirigentes de Nacional y Peñarol que tengan un dispositivo mínimo de seguridad para tratar de contener los problemas antes de que pasen a mayores. “Hay una repetición de algunos dirigentes de que el Ministerio del Interior le solicitaba a los cuadros que contraten a gente de las barras bravas para poder controlar los líos y eso no es cierto”, aseguraba Vázquez.

“Lo que sí deben tener los cuadros es un responsable de seguridad y un equipo de seguridad identificado que son los que controlan en primera instancia algo que no debe suceder. Los cuadros lo firmaron, se comprometieron a eso; sin embargo, siguen insistiendo que nosotros le dijimos que contraten a gente de la barra brava. Nosotros nunca lo hemos dicho y tampoco estamos de acuerdo con eso”, sostuvo.

Vázquez aseguró que hay diferencias entre los sistemas de seguridad de ambos equipos y dijo que lo que hace Peñarol “está prohibido”.

Según reproduce el diario El País de Montevideo, el subsecretario de Interior contó un episodio ocurrido en la última reunión que tuvo con los presidentes de Nacional y Peñarol, Eduardo Ache y Juan Pedro Damiani, respectivamente.

“Damiani me dijo: ‘Nosotros resolvemos los problemas de seguridad de la siguiente manera: ‘Compramos 200 entradas, se las damos a (Washington) Vega, que es el responsable de la seguridad, y él las reparte dentro de la hinchada para que la hinchada que va al estadio se encargue de controlar’. Estaba Ache de testigo. Yo le dije: ‘Eso no puede ser, no es lo que acordamos, lo que acordamos es que deben tener un número de personas que están dedicadas, claramente identificadas, a controlar que no haya incidentes”.

POR ABAJO DEL ESCRITORIO

30 de noviembre de 2016

Peñarol considera una “injusticia” haber perdido el clásico en los despachos

El presidente del Peñarol, Juan Pedro Damiani, consideró hoy una “profunda injusticia” la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de dar por ganado el clásico al Nacional por los incidentes violentos que derivaron en la suspensión del choque antes de su inicio.

“Como institución, consideramos que sancionar a Peñarol, y a todos a quienes defendemos estos colores, ha sido una profunda injusticia”, dijo Damiani en una rueda de prensa en la que compareció acompañado de la directiva del club, el cuerpo técnico y los jugadores.

El pasado domingo el clásico entre Peñarol y Nacional se suspendió debido a los incidentes perpetrados por fanáticos aurinegros.

El mandatario aurinegro indicó que esos fanáticos son “un grupo de delincuentes que no son hincas de Peñarol ni de nadie”.

“Son personas a las que no le importa Peñarol ni a lo que Peñarol le pueda suceder. Son meramente delincuentes”, afirmó Damiani.

“Por este pequeño núcleo se castiga a todos, a los socios, a los buenos hinchas de Peñarol. ¿Alguien puede pensar que a un hincha de Peñarol algo así le podría resultar indiferente?”, agregó.

Es por ello que Damiani consideró que sancionar a la entidad es “una profunda injusticia” porque el Peñarol es un club de fútbol que “nada” podía hacer para “combatir a esa organización delictiva”.

“Se ha sancionado a Peñarol por algo ajeno a la institución, que no promovió, ni alentó, ni estimuló. ¿Se pretende que Peñarol lo evite, algo que ni el Estado pudo evitar?”, indicó Damiani.

Finalmente, el presidente del Peñarol solicitó que se celebre una Asamblea Extraordinaria de clubes “con carácter grave y urgente para solicitar garantías”.

La Comisión Disciplinaria de la AUF decidió en la noche del lunes de forma unánime que el clásico no se juegue y darle los puntos de partido al Nacional, siendo la primera vez en la historia del fútbol uruguayo que el resultado del choque de mayor rivalidad del país se decide en los despachos, según apuntó la prensa local.

También se dictaminó que el Peñarol juegue el partido de la próxima jornada ante el River Plate a puerta cerrada.

SUSPENSO POR FALTA SEGURA

27 de noviembre de 2016

Se suspende el clásico entre Peñarol y Nacional por problemas de seguridad

El clásico del fútbol uruguayo que hoy debían jugar el Peñarol y el Nacional fue suspendido antes de su comienzo “por no estar dadas las garantías de seguridad” para que se disputara, declaró a la prensa el director de la Policía Nacional, Mario Layera.

Antes del encuentro se produjeron incidentes en la grada Amsterdam del Estadio Centenario de Montevideo, lugar habitual de los hinchas del Peñarol. Algunos saquearon un local de comida del interior y arrojaron latas de refrescos e incluso una garrafa de gas a los efectivos policiales que trataban de entrar al lugar para normalizar la situación.