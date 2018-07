Quién atrapa este tiro al arco del Dr. Gustavo Salle:“No conocemos a Valdez, no estamos vinculados al fútbol. Pera la renuncia de este señor es fruto de una operación de crimen organizado…”

POR EL INTERIOR DE LA AUF.

El fiscal de corte Jorge Díaz está reuniendo información sobre la renuncia del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Wilmar Valdez para enviársela al fiscal de turno, según informó En Perspectiva y confirmaron a Montevideo Portal desde la fiscalía.

Si bien el fiscal de corte enviará elementos para ser analizados, es resorte del fiscal la decisión de si actúa o no.

Por otra parte, el abogado Gustavo Salle anunció que presentaría una denuncia penal por este tema junto al ex fiscal Enrique Viana.

En diálogo con Informativo Carve, el abogado dijo que ya hay elementos para convocar a la Justicia a quienes escucharon la grabación.

Salle dijo que no escuchó los audios, pero recibió información que no ha salido en la prensa.

Salle coincide con Pasquet sobre la pertinencia de que la fiscalía actúe de oficio, pero estimó que no lo hará: “los fiscales están sometidos a jerarquía del fiscal de corte y el patrón del fiscal general es el presidente de la república. Correspondería que actúe de oficio, en un país donde la justicia no hubiera sido copada por el Poder Ejecutivo”.

“No conocemos a Valdez, no estamos vinculados al fútbol. Pera la renuncia de este señor es fruto de una operación de crimen organizado por parte de un grupo empresarial y la asociación para delinquir que nos gobierna. Por lo tanto, hoy junto al Dr. Viana presentamos denuncia penal”, anunció en su cuenta de Twitter.

En conversación con Montevideo Portal, el diputado colorado Ope Pasquet dijo que la fiscalía debería actuar de oficio ante un caso de apariencia delictiva.

Pasquet señaló que hay varios elementos de apariencia delictiva que deben ser investigados: “hay una persona que iba a ser candidato de la Asociación Uruguaya de Fútbol, dos personas que le hacen llegar audios que lo comprometerían y el señor retira su candidatura. Se amenaza a alguien y se lo obliga a hacer algo que no quería hacer”.

El abogado planteó que la fiscalía debe actuar en esos casos y recordó que en la mayoría de los delitos no es necesario que se presente una denuncia.

“Desde hace 48 horas que no se habla de otra cosa en Uruguay y no puede ser que nos conformemos que las cosas queden en situaciones privadas. La Justicia debe actuar y dejar claro que acá se investiga y no se mira para el otro lado”, agregó.

Pasquet señaló que el contenido de los audios no tiene ninguna relevancia respecto de la investigación por amenazas o extorsión: “da lo mismo que sea un comentario sobre el gobierno, un asunto doméstico, el punto relevante es que se amenaza con difundir algo que le puede hace daño y lo obliga a hacer algo contra su voluntad”.

