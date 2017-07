¡No va más! Ni con El Tanque ni con Freddy Varela a la cabeza harán cambiar la resolución del Ejecutivo de la OFI contra Racing Club Montevideo

INTEGRACION OFI – AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. Freddy Varela, presidente de El Tanque Sisley, se reunió con el presidente de OFI, Gustavo Bares, con la intención de confirmar una reunión que pudiera acercar al organismo con Racing de Montevideo, pero no tuvo suerte.

La intención del presidente de los fusionados era que Bares pudiera participar en una reunión de la que también fueran de la partida el presidente de Racing, Raúl Rodríguez, así como el presidente de la AUF, Wilmar Valdez.

El objetivo era intentar que Rodríguez (que había dado el visto bueno a Varela para que oficiara de nexo) y Bares dialogaran sobre lo sucedido en la Asamblea de la AUF llevada a cabo el 30 de junio. En esa ocasión el presidente de Racing hizo referencia a que OFI no participaba en la vida del fútbol uruguayo, lo que despertó la reacción del organismo que rige los destinos del fútbol del Interior, que prohibió a sus clubes a negociar pases con los de Sayago.

La reunión de Varela en OFI tuvo buena recepción, y tanto Bares como el presidente de la AUF aceptaron sentarse con el presidente de Racing para acercar las partes.

Pero luego de que Bares y Valdez aceptaran reunirse hoy o mañana con Rodríguez, el presidente de Racing desechó la posibilidad, según contó Varela. “Estuve reunido con el presidente de OFI, con el secretario, una gente de altísimo nivel en todo sentido de la palabra. Y después de que se había concretado todo, que Racing lo había aceptado en principio, se cayó la reunión”, dijo Varela a EL TELEGRAFO.

El presidente de El Tanque tiró por tierra el rumor de que había habido una reunión entre varios clubes para tratar este tema e incluso pedir una Asamblea.

“Esto fue por iniciativa propia, el que quiso que congeniaran las partes fui yo”, dijo, dado que no le parece lógico que aparezcan “estas diferencias ahora que OFI va a integrar el Ejecutivo”.

Pero la iniciativa de Varela no dio los frutos esperados. El dirigente explicó que “OFI estaba abierta para conversar e incluso a levantar esa sanción, pero volví a hablar con Racing y me dijo que no, pese a que antes había aceptado. Así que hablé con Bares de nuevo y pedí las disculpas correspondientes”. Por lo tanto, la medida adoptada por OFI sigue vigente: sus clubes no pueden realizar pases a Racing, lo que sin dudas sentirá el equipo cervecero en el período de pases regular y el de formativas.

¿Qué dijo Rodríguez para provocar la reacción de OFI en aquella Asamblea del 30 de junio? Todo comenzó cuando varios clubes apuntaron las baterías al artículo 20 del nuevo estatuto de AUF, que FIFA exige se firme (días más tarde intimó a la AUF para que se vote antes del 31 de octubre).

El punto indica cómo se dividirán los votos en los futuros Congresos, en los que OFI tendrá seis.

Rodríguez señaló en aquella ocasión: “Me parece fenómeno que vayamos por un estatuto que refleje la realidad del fútbol, y que participen todos los distintos aspectos del fútbol, en su verdadera proporción. Hoy, pretender que tiene seis representantes un fútbol que no participa en lo absoluto de la vida del fútbol uruguayo, contra equipos (…) que son más que centenarios, fundadores de esto, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, me parece un poco fuera de la realidad”.



Y OFI plantó bandera con el apoyo de las cuatro Confederaciones.