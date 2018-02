Nacional clasificó frente al Chapecoense, aunque el club brasileño solicitó la expulsión de la copa de los tricolores

URUGUAYOS EN COPA LIBERTADORES 2018. Nacional volvió a derrotar 1-0 al Chapeconese, esta vez en Montevideo , en el Gran Parque Central. De esta manera los tricolores clasificaron a la fase 3 de la Copa Libertadores 2018, y su rival siguiente será Banfield de Argentina.

Los ‘tricolores’, que habían ganado 1-0 el duelo de ida en Brasil la semana anterior, vencieron en su estadio repleto con un tanto anotado por el volante Santiago ‘Colo’ Romero, a los 6 minutos de juego.

En la próxima fase Nacional tendrá que enfrentarse con Banfield que clasificó el martes frente al Independiente del Valle de Ecuador. El equipo del cacique Medina será visitante la próxima semana en el primer juego.

De todas maneras habrá que ver qué decide la Conmebol, ya que el club brasileño solicitó el pasado 2 de febrero ante el organismo suramericano la expulsión del Nacional de la Copa Libertadores, luego de que en el partido de ida del 31 de enero varios hinchas uruguayos se mofaran de la tragedia de 2016, en la que murió la mayor parte de la plantilla del Chapecoense, así como directivos y periodistas.

NACIONAL 1:0 CHAPECOENSE

Cancha: Gran Parque Central.

Juez: Mario Díaz de Vibar. Líneas: Eduardo Cardozo y Juan Zorrilla (Terna de Paraguay).

NACIONAL: Esteban Conde, Alvaro González, Guzmán Corujo, Diego Arismendi, Jorge Fucile, Santiago Romero, Christian Oliva, Matías Zunino, Tabaré Viudez (70′ Leandro Barcia), Carlos De Pena y Sebastián Fernández (76′ Gonzalo Bergessio). Director técnico: Alexander Medina. Suplentes: Luis Mejía, Rodrigo Erramuspe, Matías Viña, Luis Aguiar y Gonzalo Bueno.

CHAPECOENSE: Jandrei, Apodi, Douglas, Fabricio Bruno, Bruno Pacheco, Amaral, Moisés Ribeiro (59′ Bruno Silva), Marcio Araújo (81′ Alan Ruschel), Guilherme, Wellington Paulista (70′ Nadson) y Arthur Caike. Director técnico: Gilson Kleina. Suplentes: Elías, Nery, Freitas y Lucas Mineiro.

GOL: 6′ Santiago Romero (N).

Tarjetas amarillas: 15′ Matías Zunino (N), 17′ Apodi (C), 22′ Carlos De Pena (N), 28′ Arthur Caike (C), 45′ Moisés Ribeiro (C), 64′ Alvaro González (N), 72′ Amaral (C), 90′ Leandro Barcia (N).

Partido de ida: Chapecoense 0:1 Nacional.