Mediante carta pública, Alvaro Chino Recoba declina presentarse como candidato a la presidencia de Nacional

POR EL INTERIOR DE LA AUF. DE ULTIMA: Redacción digital/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Alvaro Recoba es uno de los grandes jugadores que ofreció Uruguay. Llegó a ser el futbolista mejor pago del mundo y hasta lo compararon con Maradona. Como él mismo reconoció, le faltó sacrificio… también, como en esta ocasión para animarse a ser presidente del Club Nacional de Fútbol?

El exfubolista tricolor Álvaro Chino Recoba dijo el 5 de abril de este año que tenía decidido que a fin de año será candidato a presidente de Nacional, y que su vice será José Fuentes y que si Iván Alonso está de acuerdo lo va a incluir en el grupo.

“Por suerte en el fútbol no le debo favores a nadie. Lo que logré lo hice a base de sacrificio como todos los jugadores de fútbol. Terminé mi carrera y tengo agradecimiento a mucha gente, pero no le debo nada a nadie”, dijo el Chino en el programa Último al arco de Sport 890.

Y agregó: “Lo que vamos hacer es sumar a gente que tenga las mismas intenciones que nosotros. Voy a buscar que mi equipo sea el mejor para ayudar al club. Muchas veces al pensarlo tan claro capaz que hay gente que se ofende, porque el fútbol jugado es una cosa y el otro es otra. Voy a ir con mi línea para el lado que me parece que va a ser el mejor para el club”.

Recoba también indicó hay personas que ya lo están criticando: “Muchas veces me quieren atacar para que responda pero no quiero tener confrontación con nadie. Dicen que Recoba no tiene experiencia, que es representante, pila de cosas que lo dicen”.

Ahora bien, parecería que la situación económica que vive hoy Nacional, hace que Alvaro Recoba cambie de opinión y renuncia en forma escrita a presentarse como candidato a presidente de los tricolores. Aquí está su misiva dirigida a los hinchas nacionalófilos: