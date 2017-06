Mala cara en OFI y en AUF para el viernes 30 de junio: ¿Se integrará el fútbol uruguayo?

INTEGRACION DEL FUTBOL URUGUAYO. Desde la Redacción de Diario Uruguay/Eduardo Mérica. 27/06/2017- 12:20:08

En algún momento de esta nueva etapa (que se sigue chamullando con el tema integración del fútbol) tendrá que estallar la verdad. Y el verbo no tiene nada que ver con el sentido que puede dársele en este lugar de la tierra, azotado como en esta oportunidad. DIARIO URUGUAY estará presente este viernes 30 de junio en Montevideo, en el interior de la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol, para estallar con un criterio personal para decir:“estamos cansados de hablar, de repetir siempre lo mismo”. Estamos hastiados de hablar de este tema. Por eso la primera pregunta, cuando los pasos ya están dados, será:¿está hecha la integración?, con ninguna mueca de fastidio, al contrario, queremos ver gestos serenos en el medio de la sala de sesiones de la AUF, lleno de alegría, cordura y buena onda. Pero, nos preocupa lo que viene para el 30. Un adelanto lo tendrán en el CONTACTO DEPORTIVO con Ariel Giorgi, que ya hizo los primeros tanteos, escalón por escalón, porque nos interesa lo que pasará y nos preocupa por lo que se viene inmediatamente…

En enero de este año el Secretario General de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Alejandro Balbi se refirió a la integración entre el fútbol profesional y el del Interior, señalando que FIFA reclama acuerdos entre las partes, sin entender como en Uruguay “somos fútbol capitalino y en la selección hay muchos jugadores del interior”.

“En FIFA no entienden cómo somos un fútbol capitalino, cuando ven que muchos de los jugadores de la selección son del interior, no les cierra”, dijo Balbi en A Fondo de Radio 1010 AM. Al respecto de la integración del fútbol del interior a la AUF, el Secretario aseguró: “Hay muchas cosas desde el punto de vista organizativo en las que estamos tratando de acompasarnos”, destacando que hoy hay “una muy buena relación” con OFI.

Todas las modificaciones desde el punto de vista estatutario ellos tienen que someterla al voto de la asamblea”. “Históricamente OFI y AUF nos mirábamos con recelo pero hoy creo que estamos en otro camino. Wilmar Valdez y Gustavo Bares (OFI) han trabajado mucho y estamos en la buena senda”, agregó al portal de La República.

En cuanto al enfrentamiento entre los agremiados y los dirigentes de la Mutual de Futbolistas Profesionales a los que se le pide la renuncia a su cargo, el Alejandro Balbi aseguró que “directamente no nos roza pero cuando inconvenientes entre actores del fútbol que uno conoce, lógicamente que lo seguimos de cerca, lo observamos atentamente. Lo que esté a nuestro alcance para solucionar esas desavenencias lo vamos a hacer”.

Concluyendo se refirió a los derechos comerciales que la AUF tiene a disposición después que culminara el contrato con Tenfield: “No nos vamos a apurar en la comercialización de los productos. Si logramos pasar las tormentas del año pasado con todos los problemas económicos que hubo no nos vamos a apurar ahora. Lógicamente también vamos a tener en cuenta a los clubes que nos quieran aportar en base a la comisión que se formó en aquella reunión en el quincho de Nacional”.