Lo que nos faltaba: Armando Castaingdebat como interventor de la AUF, buscando protagonismo con la OFI

POR EL INTERIOR DE LA AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Armando Castaingdebat, integrante del Comité de Regularización de la AUF, confirmó que se trabajará con una comisión a los efectos de redactar el nuevo estatuto, sumando a la Secretaría Nacional del Deporte y el Ministerio de Educación y Cultura.

La idea es ir definiendo qué artículos están acordados, y enviarlos a FIFA y Conmebol, así como también los evalúe el Ministerio a los efectos de que luego, cuando se voten, tengan una rápida aprobación por parte de la cartera.

Según pudo saber EL TELEGRAFO, la fecha tope para definir en qué artículos se está de acuerdo es el 3 de octubre.

Para Castaingdebat “a fines de octubre estaría en condiciones de firmarse”, pero sabe que “hay cosas que traerán discusión”.

Y lógicamente una de ellas es la conformación del congreso. Hasta el momento no hay oficialmente ninguna información con respecto a si se ampliará el número de votos.

Trascendió que se llevaría de 31 a 37 miembros, pero es algo que no está negociado.

Ahora bien, el también diputado explicó que ingresarán como grupos de interés los jugadores y los técnicos, no así los jueces porque “hay un impedimento legal ya que tienen una relación de dependencia”.

Castaingdebat afirmó además que “es importante que esté ONFI, pero hay un impedimento legal ya que los dirigentes son designados por el Poder Ejecutivo”, así como habrá una reunión con la Liga Universitaria, aunque en este caso está afiliada a la Federación Internacional de Deportes Universitario, impedimento para que pueda ser contemplada por FIFA.

“Está la voluntad de que estén todos, y después se verá cuántos votos tendrá cada uno”, explicó.

Al hacer referencia a OFI, a la que muchos clubes quieren quitarle alguno de los seis votos que contempló FIFA para el Congreso, no dudó en afirmar que “OFI va en camino a lograr algo histórico”. Y agregó: “Lo bueno es que OFI no mezcla los tantos: lo profesional es profesional, y lo nuestro es nuestro”.

Castaingdebat explicó que “los recursos del fútbol profesional son del fútbol profesional, pero los fondos que vienen de FIFA son para todos”. Y remarcó que “está en discusión” hacia dónde irán los fondos generados por la selección”.

Lo que está claro, es que el estatuto debe firmarse. Y la fecha tope es el 2 de diciembre. Luego, la AUF será sancionada y sus clubes no podrán participar de la Libertadores y la Sudamericana. Y la MLS de Estados Unidos se frota las manos, porque ya señaló que si Uruguay es sancionado, quiere ocupar esos lugares para jugar los dos torneos internacionales.

“Llegó el momento de dejar de tirarle el bigote al tigre, porque el tigre se puede enojar. Y es lo que ha pasado con la FIFA”, explicó con claridad.

Por lo pronto, en las próximas horas FIFA enviará un documento para que sea discutido. Y es de esperar que no tenga demasiados cambios con respecto al estatuto que debió votarse el 6 de abril, que ya está consensuado y al que solo habría que agregarle algunos puntos.

OFI, por lo pronto, recordará a FIFA todo lo ya negociado y aprobado.