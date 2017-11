La vergonzosa prensa cuestionada por Gustavo Bares:”La verdad yo cuento esto y se estarán riendo, dirán que estoy inventando, pero es la verdad de lo que se dijo de parte de dirigentes del fútbol uruguayo a FIFA”

INTEGRACION DEL FUTBOL URUGUAYO.

Desde el año 2013 la Organización del Fútbol del Interior viene siendo parte activa y comprometida con la determinación de FIFA de establecer las modificaciones hacia un nuevo estatuto de incidencia nacional en los países afiliados. El impacto que ha generado la posibilidad de tener 6 votos en la Asamblea y la oportunidad de participación con un miembro activo en el Ejecutivo, más que relacionarlo hacia algo positivo, muchos equipos montevideanos lo han colocado como una amenaza a sus intereses.

Perdiendo de perspectiva la incidencia directa e indirecta del resto del País en la vida deportiva, muchos abrazados a sus posiciones han colocado “barreras” para evitar a todas luces que la visión y aspiración de FIFA se cristalice en Uruguay hasta la fecha. El pasado martes, entre corridas y espantadas, se postergó nuevamente la Asamblea de definiciones que buscará una nueva fecha aprobada por FIFA tras varios corrimientos. Al cierre de la jornada los colegas de la emisora de Maldonado Cadena del Mar 106.5 FM encabezados por Julio Agüero y Jorge Suárez abordaron en nota al Presidente de OFI, Gustavo Bares, quien no dejó nada sin decir con respecto a la situación actual entre AUF y OFI.

Cadena del Mar: Que fue lo que sucedió en la reunión, que explicación se dio.

G. Bares Pte OFI: Es medio difícil de poder explicar, porque uno escucha los medios de prensa de la capital y escucha los dirigentes confirmando que no quieren a OFI por las posibilidades de los votos, escucha a periodistas de la Capital midiéndonos con los equipos grandes. ¿Como la OFI va a tener 6 votos y Peñarol y Nacional un voto?. La verdad que todo esto lo estamos viviendo con mucha tristeza.

Creo que dimos una muy mala imagen ante los emisarios de FIFA. Primero pidiendo que no ingresen a sala, luego prohibiendo que no entre la Prensa, había periodistas de Rivera, de Paysandú, Canelones, para cubrir el evento y después cuando nos reunimos con la gente de FIFA determinaron ellos, porque yo no voté, no acompañé nada de eso, como pedir postergar los plazos.

Se explicó que Uruguay es un País diferente a los demás, que no tenemos terremotos, no tenemos huracanes, que aparte de todo es un País de bonanza, que comienza la feria de los jueces y no tenemos abogados para que trabajen y después se viene carnaval y después semana de turismo y está la playa y que por todo eso lo que pide Uruguay es aplazar los plazos.

La verdad yo cuento esto y se estarán riendo, dirán que estoy inventando, pero es la verdad esto fue lo que se dijo de parte de dirigentes del fútbol uruguayo a FIFA. Nosotros manifestamos que estamos dispuestos a votar el estatuto cuando quieran y a respetar los plazos, el estatuto que hemos hablado con FIFA y con la AUF, no lo que están planteando como cambios algunos dirigentes.

A mi me dio mucha tristeza en la semana escuchar a periodistas que respeto mucho y que tratan de defender su trabajo su espacio y que debe pesar mucho, que nos peguen sin argumentos desconociendo nuestros derechos. Que la lleven de la manera que puedan sin meternos a nosotros en este “corral de ramas” que ya entró Uruguay y que nadie sabe que va a pasar. Si uno le pregunta a Valdéz que va a pasar: nadie sabe, anoche (martes 31/10) en la reunión el abogado de Cerro dijo estar preocupado por que preguntó tres veces sobre los plazos de vencimiento de la FIFA y tres veces le dijeron: “es hoy”.

En la semana algunos Presidentes que estuvieron en la reunión dijeron que no hay plazos, esto es mentirle a la gente, que estemos nosotros metidos en esto lo lamento mucho. Lamento que OFI tenga que estar pasando esta situación. Que nos dejen a nosotros trabajar tranquilos y seguir en nuestros temas porque no podemos participar de esto.

Cadena del Mar: Creo en la buena disposición de Valdéz, y OFI tiene que velar por el respeto de sus jugadores.Pero no se puede permitir que se siga ridiculizando a mas de la mitad del País.

G. Bares Pte OFI: Estoy de acuerdo, yo anoche hablaba con la gente de FIFA y me queda un mensaje que es el que tengo que transmitir a mis compañeros dirigentes, jugadores y periodistas del interior. Nosotros hicimos los deberes, hicimos muy bien, hicimos lo que se nos solicito, aunque algún dirigente piensa que el mundo gira alrededor de ellos y que no se dan cuenta que todos somos un granito más . Hay que tener la tranquilidad de que esto se va a votar. Se votará mañana o pasado, el año que viene pero, que se va a votar se va a votar. Que no va a cambiar nada de lo que se acordó hasta ahora porque FIFA no va a permitir generarle cambios.

Y si no es este año, será el año que viene, en donde la Organización del Fútbol del Interior va a tener su incidencia en el fútbol profesional. Espero después, que todo el mundo tenga memoria, porque está bueno discutir, no tener coincidencias, pero no sea cosa que “le peguen al perro y después no tengan memoria y quieran acariciarlo”. Así que creo que no tenemos que estar llorando, no es mucho lo que tenemos que seguir preocupándonos porque nuestro trabajo ya lo hicimos y va a salir como se ha venido manejando tiempo atrás.

Cadena del mar: Como viene la actividad conjunta

Podemos tener algún inconveniente con las finales del sub 16 con AUF que está con problemas y como que no ha entendido la liquidación de los gastos.

El Ejecutivo dio la orden de terminarlo, y si la AUF no paga, pagará la OFI el total del campeonato porque nosotros lo vamos a jugar igual porque se asumió un compromiso con las chiquilinas que este torneo se jugaba así, con una final entre equipos de AUF e Interior. Y bueno, esto es parte también de todas las desproligidades que tenemos en el fútbol uruguayo.

No nos va a ir la vida con el tema del estatuto a la OFI, nosotros tenemos nuestros problemas y nuestros trabajos para hacer y tenemos que dedicarnos, ya le dedicamos mucho tiempo.Yo estoy desde el 2013 con el tema, no soy el que más conoce pero si de los que ha dedicado más tiempo a esta situación, ni el Presidente de la AUF. Han pasado varios Presidentes, varios emisarios de FIFA, Presidentes de clubes y siempre he estado yo en representación de OFI, he estado en todas las negociaciones. Esperemos que esto llegue a buen fin.

(Nota realizada al Presidente de OFI, Gustavo Bares, en 106.5 FM – Cadena del Mar de Maldonado por los colegas; Julio Agüero y Jorge Suárez)

Fuente: La Oral Deportiva