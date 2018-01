La profecía de Diario Uruguay está por cumplirse:¿Quién agarrará el cepillo para limpiar a fondo a la OFI?

MUSEO CHACARERO. Desde la Redacción digital de DIARIO URUGUAY una nota de ARCHIVO: 01/05/2011.

Cuando en el mes de julio de 2006, desde el gobierno le querían bajar el pulgar al fútbol profesional, y todos escuchamos, leímos y vimos al Ministro de Deporte Héctor Lescano, cuando propuso más “agua, jabón y cepillo de alambre” para la AUF… Como siempre aquélla insistencia de limpiar el fútbol uruguayo quedó finalmente en nada.

INFORME EXCLUSIVO de Diario Uruguay /de sus Enviados a los Congresos

Ahora parece que hoy la dirigencia de las Ligas y las Confederaciones del interior quieren aplicar definitivamente aquella idea en las paredes de la OFI, como sería un gran baño de agua, jabón y cepillo de alambre, que le vendría muy bien, porque el fútbol requiere de agua, jabón y cepillo de alambre; y de cambios importantes y no de hombres que se eligen al azar para entregarle con soltura los mayores poderes del fútbol criollo.

Si es así que se concreta: será un trabajo perfecto, como lo reconoceremos de por vida…

Pero la limpieza tiene que ir a fondo, hasta deben aplicarse despidos de todo tipo y empezar de cero. Con nuevos dueños y criadores de otra esperanza para la OFI.

EL VIEJO LITORAL COMIENZA A RECUPERAR EL RESPETO DE TODOS

Así parece que se siente en lo que habrá sido esta tarde una especie de fiesta nacional, la reunión del Congreso Extraordinario de la Confederación de Fútbol del Litoral, la más antigua del fútbol chacarero, nacida en 1922, por idea y voluntad del Dr. Langón de Paysandú y que hoy con la presidencia de Gustavo Gómez (Soriano Interior); la secretaría de Roberto Gastan y la actuación del Gerente Osvaldo Fassani; integrando la mesa el presidente de la Liga anfitriona, Charlis Santos, con los que estuvieron representando a los sectores de Bella Unión (Artigas): Roberto Viola (Presidente) y Antonio Specialli (VicePresidente).- Juan C. Rolón (Con los mismos Colores), Gustavo Rodríguez (Gral. Rivero) y Miguel Silveira (Club Santa Rosa); de Young (Río Negro); Presidente: José Santín, VicePresidente: Gregorio Waskouec, Secretario: Mario Cheppi, Tesorero: Jorge Mayul y Delegado: Walter Techera.- Soriano Interior: Néstor Urchipia, José Revetria y Pereira. Guichón: Tesorero: Ricardo Asensio, Secretario: Bosco Pereira, VicePresidente: Hugo Ferreira.

El presidente del viejo Litoral respondió a la perfección de este llamado, al notarse que tomó las riendas para manejarlas con criterio hasta setiembre 2011, mes electoral en la OFI, donde saludó y puso al tanto el tema principal de esta convocatoria resaltando lo que se viene para su Confederación en materia de organización y respeto recuperado, declarando: ”Este puede ser un momento histórico para la Confederación -manifestó el presidente-, ya que estamos a punto de concretar una alianza entre las Confederaciones del Sur y el Este.- Pensamos que hay que revertir la situación de la Organización del Fútbol del Interior, desde lo administrativo hasta todo lo que pasa por lo económico-deportivo”.

Y con la sonrisa dibujada en la cara de muchos delegados se pudo sintetizar, en lo formal, que la cosa viene en serio, y así se marcharon sus dirigentes de este nuevo encuentro con el anciano Litoral, que ya tiene 89 años de fútbol y que vuelve para asombro de muchos a dominar el balón para alcanzar un puesto de privilegio en la futura OFI, que irá desde el 2011 hasta el 2014.

EL TESORERO DE OFI NO ES QUERIDO POR EL ESTE.

Llegó un aviso de los principales dirigentes de la Confederación de Fútbol del Este, que se comunicaron con Diario Uruguay, en la jornada de la fecha del día de los trabajadores, para que rectificáramos una versión que salió de aquella zona, de que posiblemente el actual tesorero de la OFI, el cerrochatense Manuel Román sería el segundo candidato que presentaría el Este a la presidencia de la propia OFI, en el próximo mes de setiembre.

Ante ello, en el día de hoy, el dirigente que pidió reserva de identidad nos dijo entre otras palabras lo siguiente, en el diálogo mantenido telefónicamente:“El Señor Román no se ha manejado, y quien largó esa información, quiere sacar ventajas de la misma. No se ha hablado de candidaturas en el Este, hasta el momento, pero todos saben que el candidato natural a la Presidencia a la OFI es Nelder Márquez (actual vicepresidente de OFI)”

A lo que siguió agregando claramente:“Manuel Román (actual tesorero de OFI) no se ha mencionado para nada como candidato a la Presidencia en el seno de nuestra Confederación, es más, hoy no tiene los votos para seguir en el Consejo Ejecutivo, por eso les pedimos vean la manera de informar ésto, porque alguien está haciendo una maniobra para que figure como candidato para asegurarse un lugar en la lista, y queremos bloquear esa maniobra ya que no merece tal candidatura, de acuerdo al trabajo que ha hecho hasta el momento, máxime que ha apoyado en todo al Dr Gabriel Rodríguez (Presidente de la OFI), sabiendo que el Este está totalmente en desacuerdo con ello.”

Antes de despedirse nos pidió de buena manera la aclaración que con mucho gusto está haciendo Diario Uruguay: “Sé que van a tratar de publicar ésto, porque ustedes (Diario Uruguay) están, al igual que nosotros luchando para limpiar la OFI y Manuel Román debe ser en lo posible uno de los borrados.”

Está visto que el Este está más unido que nunca y ahora ha decidido agarrar el cepillo de alambre y hacer la limpieza del siglo en la Organización del Fútbol del Interior, y todo el mundo del fútbol chacarero ya es conteste con esta medida y otras más profundas que se puedan anunciar.