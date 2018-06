La OFI ignorada por la AUF: Por quinta vez no se vota el estatuto FIFA, y pende de un hilo una dura sanción

INTEGRACION AUF – OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

La Asamblea de la AUF decidió anoche postergar hasta el próximo martes 18 de setiembre la votación del nuevo estatuto que exige FIFA.

¿El motivo? El mismo que se ha planteado en innumerables ocasiones: falta tiempo para que sea estudiado. La moción que presentó Liverpool contó con gran apoyo y el estatuto no pudo ser votado.

Pero algo cambió con respecto a Asambleas anteriores: OFI votó en contra de que se extendiera el plazo, y encontró eco en Nacional y Peñarol. Los dos grandes del fútbol uruguayo, al igual que el fútbol del Interior, entendieron que ayer podía votarse el estatuto. Por sí o por no.

“Nosotros no cambiamos de postura. Pero en este caso vimos que podía ponerse a consideración”, dijo a EL TELEGRAFO Guillermo Pena, el delegado tricolor.

La Asamblea de anoche en la AUF dejó innumerables lecturas, más allá de otra vez ni siquiera se puso a votación en estatuto.

El delegado de Atenas pintó su realidad: lo que a su entender era una gran virtud de los principios del estatuto, entre ello la representación total del fútbol uruguayo (con el nuevo estatuto OFI estará representado en el Ejecutivo y tendrá seis votos en las Asambleas), para otros era el defecto. Más claro, imposible.

¿Por qué volvió a extenderse el plazo? Motivos hay varios: el no querer perder poder, la puesta en vigencia del nuevo estatuto, con qué estatuto se llevarán a cabo las elecciones de la AUF. Pero la realidad es que anoche, si hubiera querido votarse un estatuto, un modelo, no estaba el documento. Más claro: no había un estatuto a poner a consideración.

Tan es así, que solo iban a ponerse a discusión algunas propuestas, que ni siquiera estuvieron consensuadas por la comisión que trabaja en el estatuto.

Y, de yapa, molestó sobremanera un mail recibido por AUF desde FIFA el 28 de mayo, y que fuera dado a conocer a la comisión el pasado jueves. FIFA hizo referencia a un correo electrónico enviado el 22 de marzo, en el que remitía “la versión final del borrador de los nuevos estatutos de la AUF para ser sometidos a su aprobación”.

E informó que “los estatutos que cumplen con todos los requisitos de FIFA y Conmebol son los que fueron presentados ante la Asamblea de la AUF el pasado 6 de abril de 2018”.

¿Qué cambió anoche pese a la decisión de la Asamblea? Mucho, aunque debe ser quizá leído entre líneas. Nacional y Peñarol tienen en claro que puede llegar alguna sanción, y los grandes no quieren ser responsables.