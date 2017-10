La Mutual accedió a levantar la denuncia penal contra los cinco jugadores del movimiento Más Unidos Que Nunca y a negociar el lunes 30

FUTBOL URUGUAYO EN CONFLICTO. Los caminos se bifurcan con tanta frecuencia, que es difícil seguirles el rastro. Si se tomó un día sabático en el conflicto que sacude al fútbol uruguayo, sepa que el panorama cambió completamente en cuestión de horas: anoche, La Mutual accedió a levantar la denuncia penal contra los cinco jugadores del movimiento Más Unidos Que Nunca (Matías Pérez, Michael Etulain, Diego Scotti, Santiago López y Diego Castro, a quienes el gremio acusó de recolectar firmas para remover a la directiva engañando a sus colegas), paso que permitirá comenzar el diálogo entre las partes.

El plan es que hoy mismo, durante la mañana, representantes de las partes enfrentadas entablen una charla en la sede del PIT-CNT, donde se buscará empezar a buscarle una salida al conflicto, lo que parecía de todo punto imposible hace muy poco tiempo.

Parece lógico preguntarse qué hizo cambiar de postura a La Mutual, que había rechazado la posibilidad de levantar la denuncia durante la tarde del martes. Probablemente interpretaron que no era lo mismo quitar la denuncia por solicitud de los MUQN (lo que podía interpretarse como una señal de debilidad) que por recomendación del PIT-CNT (sería como una señal de apertura al diálogo). Además, en medio estuvo la intimación de AUF al gremio encabezado por “Quique” Saravia, dato para nada menor.

Al respecto, Eduardo Sassón (uno de los abogados del gremio) explicó anoche en la puerta de La Mutual que “No fue un cambio de postura. Fue una meditación, sobre todo pensando en los jugadores que quizás no están tan involucrados en el movimiento (MUQN) y solamente quieren jugar al fútbol, que quedaron en el medio y son los más perjudicados”.

A continuación, repasamos el paso a paso de lo ocurrido, así como lo que sucederá durante la jornada que corre.

La intermediación de Pereira

“La reunión la pidió el PIT-CNT, no nosotros”, reconoció Saravia cuando arribó a la sede de la calle Rivera. Allí, la directiva de La Mutual, sus asesores legales y Fernando Pereira (presidente del PIT-CNT) protagonizaron una reunión que duró casi una hora.

Apenas finalizada, Pereira contó cuál fue el motivo que lo llevó a calzarse el traje de mediador, que su rol sindical le hace usar con frecuencia. “Hemos tenidos una buena charla. Vinimos a plantearle a la directiva de La Mutual que levante la denuncia, y que eso posibilite pactar una reunión para mañana con los MUQN. Nos dijeron que lo van a analizar, pero fue bien recibida. No cerraron la puerta. Entendieron la propuesta del PIT-CNT”, comenzó.

Luego, consideró: “Creemos que el fútbol es sumamente importante para los uruguayos. Es una de las cosas que más los conmueve, y hay muchos trabajadores implicados. Sería óptimo que si empieza un camino de negociación, se cierren los demás caminos, que están vinculados a lo judicial. Lo ideal sería que se solucione entre los jugadores y La Mutual”.



“Insisto que recibieron la propuesta de buena manera. Hay futbolistas, pero muchísima más gente vinculada con el fútbol. Hace días que venimos trabajando en este tema, con el mayor de los silencios. La idea era construir y generar un clima en que las partes se sienten a conversar”, agregó.

Consultado porque el sindicato consideraba preciso intervenir, manifestó: “Son trabajadores, por eso participa el PIT-CNT. No hay que estar afiliado a nuestro grupo para que participemos. La Mutual tiene una actitud solidaria, históricamente, con los trabajadores. Nos preocupan los jugadores como trabajadores, que deben tener garantías”.



Luego, contó que los directivos del gremio “Nos dijeron que hay que encontrar una salida que permita que ninguna de las partes salga herida. Aún en las principales guerras, hubo que reunirse a charlar para encontrar una salida. Esa mesa, más allá o más acá, va a tener que producirse”.



“Los MUQN quieren una salida negociada, un acuerdo, y están dispuestos a negociar. Si sale del medio la denuncia, están dispuestos a negociar de inmediato. Creo que estamos muy cerca de llegar al punto en que las partes dialoguen. Nosotros tratamos de ayudar, pero son las partes las que tienen que destrabar esta situación. La idea es que si La Mutual acepta, mañana mismo se lleve a cabo esta reunión. Sería en el PIT-CNT”, finalizó.

La postura de La Mutual

La comisión directiva del gremio de jugadores continuó reunida un par de horas más luego de la partida de Pereira, deliberando sobre la senda que convenía tomar.

Tras su finalización, el doctor Sassón contó que “La directiva resolvió levantar la denuncia penal. Siempre fue nuestra intención, pero faltaba corroborarlo. Hoy se decidió formalmente en la comisión. Estamos comunicando ahora la decisión, así que nos vamos a poner en contacto con los intermediarios y los abogados de la otra parte, esperando que la reunión pueda ser mañana mismo”.



El siguiente paso será “Presentar un escrito solicitando el posible archivo de las acciones y se la va llevar a los abogados (de Más Unidos Que Nunca) para que lo corroboren”. Una interrogante que se abre es si el colectivo de jugadores accederá a negociar antes que este formalmente levantada la denuncia o aceptará hacerlo creyendo en la buena fe de La Mutual. De un modo u otro, las negociaciones son un hecho.

La decisión del gremio “Fue de los asesores jurídicos y de la directiva de La Mutual, en la que el PIT-CNT no tuvo ninguna injerencia. Agradecemos a los intermediarios, que siempre estuvieron muy dispuestos y colaboraron. Creo que sería conveniente que estemos los abogados y las principales figuras de las partes enfrentadas en este conflicto”.

Cuando se le preguntó qué puede cambiar a partir de ahora, sostuvo: “No sé qué es lo que pude llegar a cambiar, pero es un paso, una muestra de voluntad para la negociación. Es un bien para todos. Es una forma de demostrar que estamos abiertos a negociar y al diálogo, que creemos que es lo mejor. Vamos a negociar todo”.

Consultado sobre si las elecciones anticipadas era una de las posibles vías para solucionar el conflicto, dijo: “Esperemos que se encuentre algún camino en el medio. Puntualmente no sabemos si será esa la solución, pero ahora está todo abierto para negociar. Se dieron los requisitos que ellos (MUQN) solicitaron para negociar, y como todos saben tenemos la asamblea fijada para el 13 de noviembre”.

“El tema de las elecciones está en discusión, pero formalmente esperamos a estar en esa mesa de diálogo para ver los pasos a seguir”, agregó.

Terminó hablando sobre la intimación de AUF, que le había exigido a La Mutual que resolviera el conflicto en las próximas 48 horas: “En realidad, técnicamente, nosotros vamos a contestar esa intimación. La decisión de hoy se venía meditando, y hoy se confirmó”.

Los clubes vuelven a reunirse

Cuando el reloj marque las tres de la tarde, se levantará el cuarto intermedio establecido por la informal asamblea de clubes que tuvo lugar el miércoles en la sede de Fénix. Nuevamente en la institución de Capurro se reunirán los dirigentes para tomar una decisión conjunta respecto al conflicto que vive el fútbol nacional.

Como cabe suponer, la postura de las instituciones (que hace algunos días anunciaron “medidas colectivas” en caso que se extendiera el conflicto) se perfila para ser mucho menos severa que si La Mutual y los Más Unidos Que Nunca siguieran sin posibilidad de diálogo.

Si esto sucedía, se hablaba que los clubes ya tenían tomada la decisión de pedirle a AUF que suspendiera formalmente el campeonato, lo que posiblemente tuviera aparejado también el envió a seguro de paro de los futbolistas. Sin embargo, la instancia que se abrió anoche entre las partes enfrentadas hará que los clubes vayan a la reunión en la sede de Fénix con otra postura, mucho menos drástica.

De hecho, a última hora de ayer, había clubes que se pronunciaron proclives a suspender la reunión, considerando lo mucho que cambió el panorama. Sin embargo, al cierre de esta edición le decisión aún no estaba tomada.

Nacional definió dónde está parado

Durante la tarde de la víspera, se realizó una reunión de directiva extraordinaria de Nacional. “Se convoca a la directiva porque queríamos compartir con los demás directivos lo que hablamos en la sede de Fénix, y hablar sobre la postura de Nacional en el asunto”, explicó el “Puma” Rodríguez tras la conclusión de la misma.

“Fue una excelente directiva, en la que todo el mundo planteó su postura, y decidimos una común, que transmitiremos el viernes en la sede de Fénix. Como corresponde, se la daremos primero a las instituciones”, agregó.

Cuando se le insistió para conocer la postura del club albo, el presidente siguió esquivando la respuesta directa: “Me parece que mañana adoptaremos una posición. En cuanto a estar a la deriva, puede dar esa sensación, pero es un conflicto atípico, de integrantes de un gremio contra el mismo gremio. Los clubes lamentablemente quedamos en el medio. La posición de los clubes la resolveremos mañana. Lo que sí creo es que no podemos seguir en esta inacción. Este fin de semana no vamos a tener fútbol, y no es serio seguir en esta situación”.

Sobre la intimación de AUF a La Mutual, señaló: “Es un comunicado de AUF, que tomó ese camino creyendo que entonces era lo mejor. No hablamos de eso, pero lo conocemos. No fue un comunicado en que hayan participado los clubes”.

Por último, insistió en no estar de acuerdo con la participación de mediadores ajenos al fútbol. “Directamente le dije al presidente del Comité Ejecutivo que para mí los mediadores debían estar dentro del fútbol. Los dirigentes deberíamos irnos a casa si no podemos resolver los asuntos del fútbol”, dijo Rodríguez. Quizás fue extremadamente temerario, considerado que la intervención de mediadores extra fútbol terminó siendo clave.

En definitiva, apareció una luz al final del túnel que hace varias semanas recorre el fútbol. Y se festeja como un gol.

Fuente: La Repúlbica