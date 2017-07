INTEGRACION OFI – AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. La pregunta de hasta cuándo los clubes de la AUF iban a tirar de la soga tuvo respuesta en el mediodía de ayer, cuando la Asociación se convulsionó más allá de recibir una noticia que era esperada: la FIFA dejó en claro en una misiva que antes del 31 de octubre la AUF deberá votar sí o sí el estatuto exigido para, entre otras cosas, unificar políticamente al fútbol uruguayo.

Y, además, especificó que el estatuto con el que se debe trabajar es el que se iba a votar el 30 de junio. FIFA comunicó que, en caso de que no se vote afirmativamente, Uruguay será desafiliado y, por lo tanto, no podrá jugar a nivel de selecciones ni de clubes en el ámbito internacional, a lo que lógicamente no se llegará.

El pasado 30 de junio se levantó el cuarto intermedio de la Asamblea del 30 de marzo en la AUF, con el objetivo de que se votara el estatuto luego de que se introdujeran algunas variantes solicitadas por los clubes profesionales. FIFA dio a algunos artículos el visto bueno, y envió a sus representantes para observar la fallida votación.

El resultado no fue el esperado: el estatuto volvió a no ser puesto a consideración en virtud de que los clubes otra vez manifestaron puntos de desencuentro, que no habían planteado durante los 120 días anteriores que tuvieron para ello. En vista de que no estaban los votos el presidente de la AUF, Wilmar Valdez, optó por abrazar la ponencia de Liverpool y se decidió tomar otros 120 días para volver a plantear cambios, y retornar a la sala Dr. José Fernández Caiazzo el próximo 31 de octubre.

En esta última Asamblea, los clubes que tomaron la palabra apuntaron directamente al Artículo 20, que habla sobre cómo se integrarán los futuros Congresos. Y especialmente a los seis votos que FIFA estableció deberá tener OFI.

Los enviados de FIFA se sorprendieron con la postura clubista. Sobre todo por el hecho de que aparecieron nuevos puntos que no habían sido explicitados ni solicitados ser puestos a consideración de FIFA por parte de los clubes cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo.

Por allí indicó un delegado clubista que no había plazo establecido, pero desde la propia AUF se dejó en claro que se habían recibido dos notas de FIFA al respecto. Pero se siguió tirando de la soga. “LA AUF tiene bastante experiencia en tema de presiones. Pedimos que se hagan las cosas con independencia, y que FIFA y Conmebol hagan lo que tengan que hacer, porque sentirnos presionados no le hace bien a la Asamblea y va en contra de la soberanía y en contra de que la AUF tiene que encontrar su propio destino”, dijo la Dra. Rossana Tarullo, de Racing.

FIFA, a través de uno de sus representantes, Jorge Mowinckel, dejó establecido en esa reunión que se venía trabajando en este tema “desde 2013”, así como que al documento al que se llegó para el 30 de marzo “se le hicieron algunas acciones (variantes) concretas”. Y que, para FIFA, “el estatuto de trabajo es éste”, el presentado el 30 de junio. Apuntó además al deseo de los clubes de cambiar la integración del Consejo: “esa composición se acordó en su momento, y cualquier modificación supondría un cambio en la balanza acordada. Y eso es difícil que se apruebe”.