El Intendente Falero reveló en San José, que el acuerdo con Torque FC significará un arrendamiento del estadio, entre mil 56 y mil 400 dólares mensuales para sus arcas

POR EL INTERIOR DE LA AUF. Se presentó en el Estadio Casto Martínez Laguarda el acuerdo entre el Gobierno Departamental y el Club Atlético Torque

Una extensa conferencia de prensa fue el marco para la presentación del convenio entre la Intendencia y el Club Atlético Torque, que viene de la mano del City Fútbol Group con un proyecto en particular para Uruguay. En este sentido, San José se juega mucho teniendo en cuenta que este acuerdo solo es por un año, pero, de la relación entre las partes, donde se incluye a las Ligas, Interior y Mayor, puede renovarse y crecer. El Intendente José Luis Falero adelantó que de pique hay un beneficio, y es el estado del campo de juego, el cual en un año mejorará en forma notoria. Con respecto a la polémica por trascendidos que el máximo escenario deportivo sería utilizado en exclusivo por Torque cuando fuese local, ésto fue desmentido. La utilización del estadio estará supeditado al estado del terreno de juego, por lo que si está bien, no habrá problema, pero si hay lluvias intensas y se afecta de alguna manera, ésto puede generar que no se pueda utilizar, pero este punto afectaría tanto a los equipos locales como al propio Torque. Incluso, como ha sucedido en otras oportunidades donde han jugado otros equipos profesionales, los días se coordinarán entre Torque y la Liga Mayor, es decir para la fijación sábado o domingo según el calendario.

El Director Ejecutivo de Torque en Uruguay, Luis Bruno, acompañado del intendente José Luis Falero, recorrió el estadio de San José que será el escenario de locatario de este club en la divisional A del fútbol profesional uruguayo. Bruno enfatizó que acá “nadie viene a sustituir a nadie, ni a excluir a nadie y nadie va a dejar de existir si Torque esté o no en San José”. Fue más allá en el proyecto y dijo que “ojalá mañana Torque se llame San José City, que esté San José en el mapa mundial del fútbol como ciudad…”.

El Intendente Falero reveló que “este acuerdo significó un monto mayor que le hemos pedido a Torque en este primer arrendamiento, que será en el primer semestre de 30 mil pesos por fecha y en el segundo semestre de 40 mil pesos”.

Los clubes de San José han expresa malestar porque entiende que el acuerdo resta posibilidades a los locales de usar la cancha del Estadio.

Fuente: Radio 41 y Primera Hora

Foto: Primera Hora