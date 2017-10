Imprevisible lo que puede suceder el 31 de octubre, entre la AUF y la OFI, para llegar a una integración del fútbol exigida por la FIFA

FUTBOL URUGUAYO EN CONFLICTO. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. La Asociación Uruguaya de Fútbol intimó a la directiva de la Mutual para que en un plazo de 48 realice todos los pasos que permitan que el fútbol vuelva a rodar, lo que suma una nueva perla a una situación que se ha dilatado mucho más de lo esperado, y que impide la vuelta del fútbol profesional uruguayo.

Los dirigentes de la AUF gestionaron entre las partes una reunión que finalmente se fustró en la víspera entre las autoridades de la Mutual y los representantes del movimiento Más Unidos Que Nunca (MUQN).

El comunicado emitido por la AUF apunta que “en función de los derechos y obligacones que establece el Estatuto del Jugador como marco regulador entre los futbolistas profesionales y los clubes, hace que la Comisión Directiva de la Mutual tenga la carga jurídica como imperativo de su propio interés, de aplicar las medidas que garanticen el fiel cumplimiento a lo dispuesto por el estatuto del Jugador Profesional”.

La misiva agrega: “Frente al conflicto que paraliza la actividad profesional, la AUF intima a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales a que dentro de las próximas 48 horas se instrumenten y ejecuten todos los actos necesarios que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que prevé el Estatuto del Jugador Profesional y el reinicio de la actividad oficial a través de la disputa de los Torneos de Primera y Segunda División”.



Y sentencia: “En caso contrario la AUF procederá a desarrollar por sí todas y cada una de las medidas necesarias para poner fin al conflicto que impide la prosecución de la disputa de los torneos referidos”.

La AUF sigue esperando el diálogo entre las partes, viendo el conflicto desde afuera, sin tener nada que ver, pero siendo víctima. Denunciar el Estatuto del Jugador o hasta desconocer a la directiva de la Mutual son solo un par de los pasos que podría dar la AUF en los próximos días.

La Asociación convocó para el lunes una Asamblea de Clubes para ver los pasos a dar.



Reunión frustrada y Asamblea en la Mutual

La anunciada reunión entre la Mutual y MUQN, prevista para la víspera, se suspendió y con el paso de las horas surgió información de todos lados.

MUQN estaba decidido a aceptar la reunión y dejar de lado sus peticiones para dialogar, pero pidió a cambio a las autoridades de la Mutual que retiraran la denuncia penal contra cinco de sus integrantes. Los presididos por Enrique Saravia no quisieron saber nada con la propuesta y la reunión se frustró, lo que despertó la molestia de la AUF, que no dudó en apuntar con una intimación a la directiva del gremio.

Horas antes, la Mutual había dado a conocer oficialmente la convocatoria a Asamblea pedida por MUQN, en la que pretenden pedir y votar la remoción de las autoridades.

Saravia y compañía fijaron la Asamblea para el próximo 13 de noviembre, a la hora 20, lo que no hace otra cosa que confirmar que, al menos hasta esa fecha, no habría fútbol sin mediación, y no se vislumbra cuándo podría terminar la temporada.