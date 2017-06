En el foro hecho en OFI:”Hay una necesidad urgente de que la AUF se independice de Tenfield así como el gremio debe dejar de recostarse contra la empresa…”

FUTBOL URUGUAYO DE HOY. En la sede de la Organización del Fútbol del Interior se llevó a cabo una disertación sobre los derechos de imagen en el deporte a cargo de Federico Perroni, abogado y diplomado en derecho del deporte, Gustavo Gómez, investigador y consultor sobre regulación de medios y libertad de expresión y el futbolista Agustín Lucas, referente del Movimiento Más Unidos que Nunca, que plantó su voz contra la actual directiva de la Mutual.

Coincidiendo con tiempos álgidos, tras las expresiones del empresario Daniel Fonseca, que generaron que el Gobierno se interorizara sobre la situación de los empresarios en el fútbol, organizado por la Universidad Claeh y con el periodista Santiago Díaz como moderador, los disertantes analizaron la realidad de los derechos de imagen en Uruguay, el incumplimiento de los clubes de una circular de FIFA y cómo los jugadores deberían obtener más recursos dentro de lo que Tenfield le paga a la AUF.

Clubes incumplen a la FIFA

“Los clubes comercializan la televisación de sus eventos y tienen patrocinadores, pero necesitan personas físicas que salgan a la cancha. Los jugadores no pueden salir encapuchados y esos derechos se comercializan de forma colectiva. Frecuentemente los jugadores firman un contrato de trabajo y dentro de ese contrato hay cláusulas donde se ceden incluso los derechos de imagen personales”, dijo Perroni antes de leer dos cláusulas contractuales firmadas por Lucas cuando defendía a Cerro Largo y Sud América que violan una circular de FIFA, la 1.171. Ambos contratos datan de 2009 y 2012 y son posteriores a la circular de FIFA de 2008.

Según Perroni la legislación de FIFA no se cumple en los equipos del fútbol uruguayo ya que los contratos celebrados incluyen cláusulas abusivas: “Los contratos dicen expresamente que se deja especial constancia que los derechos de imagen en los partidos oficiales y amistosos, así como eventos de promoción y publicidad, son parte integrante del objeto del contrato, pudiendo el club disponer libremente de los mismos y hasta incluirlos en negociaciones con terceros. Incluso hay una segunda cláusula que agrega que el futbolista no podrá disponer de sus derechos de imagen con terceros sin el consentimiento del club bajo apercibimiento de acciones legales”.

¿Qué dice la circular 1171? Referí accedió al documento firmado el 24 de noviembre de 2008 por Jérôme Valcke, donde se aclara de manera explícita: “El club y el jugador deberán ponerse de acuerdo sobre como habrán de ser explotados los derechos de imagen del jugador. Se recomienda básicamente que el jugador pueda explotar sus derechos por sí mismo (siempre que no surja ningún conflicto con los patrocinadores/socios del club) mientras que el club podrá explotar los derechos de imagen del jugador como parte de un grupo y/o del equipo”.

“Cuando hablan de violencia en el fútbol no es solo una garrafa volando, es esta desigualdad también. Que se hable de millones de dólares de ingresos por un lado y la realidad de los jugadores sean los $ 13 mil que me llevo a mi casa. Eso también es violencia”. Agustín Lucas

Los disertantes pusieron el ejemplo práctico de Diego Godín, que debe prestar su imagen para actividades vinculadas a su equipo en España, pero tiene plena facultad para negociar sus derechos en publicidades o eventos en Uruguay sin tener que pedir permiso a su club.

Son muy pocos los jugadores que negocian una exclusividad a la hora de manejar sus derechos de imagen. Uno de ellos fue Diego Forlán cuando negoció su llegada a Peñarol.

Para Lucas el resto de los jugadores está desinformado: “Como jugadores no nos llega la información de manera fidedigna para poder tener elementos a la hora de tomar una decisión sobre los derechos de imagen y la utilización de los mismos. En cuanto a la cesión pasa exactamente lo mismo. No tenemos información como para utilizar el voto con fundamentos”.

Según Perroni, el asesoramiento español que recibieron los jugadores de la selección fue clave para poner la disputa sobre la mesa: “Ellos tuvieron un asesoramiento que les abrió los ojos. Así fueron y dieron una conferencia de prensa sin estática y sin la ropa. Ese fue un mojón clave”.

Para Gustavo Gómez las reglas no están claras y hace falta la instrumentación de “una Ley Pelé” para poder sacar más recursos en ese ítem. La Ley Pelé (9.615) fue sancionada en 1998 por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso y Edson Arantes do Nascimento que contó con la enfática resistencia de Joao Havelange en la FIFA y de Ricardo Teixeira en la Confederación Brasileña de Fútbol. ¿Por qué? Porque exigía repartir mejor los ingresos cediendo al gremio de futbolistas el 5% de lo obtenido por los derechos. Eso ya se empezó a aplicar en Uruguay: el último acuerdo celebrado este año, la AUF y los jugadores de selección acordaron compartir un porcentaje de los ingresos publicitarios, en referencia a derechos de imagen.

Por su parte, el conflicto entre el grupo de Más Unidos que Nunca y la Mutual comenzó por la cesión de derechos de imagen a Tenfield. Los jugadores reclaman que nunca se les pidió autorización expresa. La empresa rescindió el contrato, entendiendo que era una “colaboración” con la Mutual, ya que los derechos de imagen de los jugadores locales no le generan ingresos.

“La transmisión de los partidos y los entrenamientos forman parte del ejercicio laboral. ¿Una conferencia de prensa con patrocinadores atrás? ¿Un álbum de figuritas donde el club le vendió la imagen de sus jugadores a una empresa? Ahí entramos en otros terrenos. En los derechos de imagen hay una relación muy desigual entre clubes y jugadores. Antes la venta de entradas para los clubes era lo más importante y hoy ese canal pasa por la venta de derechos y vinculación con las marcas. En ese escenario nace el concepto de derecho de imagen como un valor de los jugadores y de profesionalición de la AUF y los clubes, e implica redistribuir los ingresos“, indicó Gómez.

“El club y el jugador deberán ponerse de acuerdo sobre como habrán de ser explotados los derechos de imagen del jugador.

Un negocio multimillonario

Gómez planteó las condiciones de desventaja en la que se encuentran los clubes, e hizo referencia a algunas cifras que Tenfield saca del contrato con la AUF, que han sido cuestionadas por ambas partes.

“El negocio hace años que se dio cuenta de que el fútbol es una mina de oro. Los clubes le vendieron a Tenfield los derechos de televisación hasta 2025 con una pérdida anual de más de U$S 30 millones. ¿De dónde saca Tenfield el dinero para pugnar por los derechos? De la televisión para abonados y en Uruguay hay 700 mil a los que se le cobran US$ 5 por mes por el fútbol uruguayo. Eso al año da U$S 42 millones y la AUF recibe de Tenfield apenas U$S 10.500.000”, sostuvo Gómez.

“Hay una necesidad urgente de que la AUF se independice de Tenfield así como el gremio debe dejar de recostarse contra la empresa porque el mensaje es violento hacia los jugadores”, cerró Lucas.

Fuente: REFERI