Fonseca provocó a Cáceres:”El Gobierno lo que investigará es la relación de los contratistas con los clubes”

FUTBOL URUGUAYO. La decisión de José Luis Palma de arremeter contra el empresario Daniel Fonseca a nivel judicial sigue su marcha. El presidente de Liverpool anunció hace días que denunciará al empresario por violar la ley que prohíbe que una persona sea dueña de un jugador de fútbol, al tiempo que criticó al Estado por “mirar para el costado” en este asunto.

Luego, desde la Secretaría Nacional del Deporte (Senade), el Dr. Alfredo Etchandy explicó los motivos por los cuales no habían podido tener una reunión con Palma, pero quedó claro que era cuestión de horas el encuentro entre el denunciante y los representantes del Estado. A propósito, Fernando Cáceres explicó que se reunirá “en los próximos días” con Palma y aclaró que también lo hará “con otros actores del fútbol”.

Explicó que “No tenemos nada que hacer en el diferendo Palma-Fonseca, que es algo que tendrán que dilucidar las dos partes, pero nos preocupa la situación en general. Por primera vez hay un planteo muy decidido, muy firme y muy determinado de un presidente de un club. Hay reconocimientos explícitos dentro del propio fútbol respecto a que estas prácticas dañinas existen y aceptación de procedimientos que están prohibidos”.

El director de la Senade aclaró que la investigación no será solo a Fonseca: “Lo que nosotros no queremos en la Senade es personalizar el tema. Yo no dije que fuéramos a investigar a Fonseca. El Gobierno lo que investigará es la relación de los contratistas con los clubes en estas operaciones. Sería muy reduccionista limitar la investigación a un solo empresario”, aclaró Cáceres en diálogo con Montevideo Portal.

Cáceres agregó que “Analizaremos la situación con nuestro equipo de asesoría jurídica para corroborar el cumplimiento o no de normas existentes. Es un tema que trasciende largamente a un representante”. Asimismo, se mostró confiado respecto a que la FIFA no tomará esta investigación como una intromisión de parte del Gobierno “porque es la propia FIFA la que prohíbe que los futbolistas sean propiedad de personas físicas”, coincidiendo con la legislación local.

