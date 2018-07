El presidente de la AUF, denunció una campaña sucia en su contra. “Los clubes tomaron su postura, si se revisa la votación se gana con los votos del fútbol amateur y OFI”

POR EL INTERIOR DE LA AUF.

“Hace muchos años no solo el fútbol local estaba fundido, también la selección. Se logró revertir”

¿Por qué los clubes deberían votar a Valdez?

Nuestro balance de la gestión es muy positivo. Asumimos en un momento de crisis política, económica, institucional y financiera. Estuvimos casi tres años para lograr un equilibrio de credibilidad y estabilidad económico-financiera. Quedan muchas cosas por hacer en la actividad local. Dimos pasos pero falta mucho y es el gran desafío. Sí logramos estabilizar la institución y salir adelante de una crisis.

¿Está saneada la AUF?

Financieramente sí aunque tal vez desde el punto de vista económico no se esté en buena situación. Si miramos los contratos que se firmaron este año, la comercialización de los espónsores por los próximos cinco años va a dar un clima de estabilidad financiera.

Clubes que los votaron en 2014 los critican ahora, ¿cambiaron ustedes o cambiaron los clubes?

Creo que es una sensación que en conversación mano a mano con los clubes saben que la mejoría real de nuestro fútbol va por otro lado. Los ingresos de los clubes pasan por un rubro que nosotros pusimos sobre la mesa: mejorar la realidad comercial de los derechos audiovisuales, de tv y de marketing. A eso se debe sumar que con mejores ingresos habrá que generar normas de control financiero para que los clubes no establezcan discrecionalmente presupuestos que después no pueden pagar. Ya dimos pasos. Mandamos a hacer un estudio profesional de la valoración del fútbol uruguayo.

Los clubes dicen que el fútbol local está fundido, ¿la única solución al respecto es sentarse a renegociar con Tenfield?

Hace muchos años no solo el fútbol local estaba fundido, también la selección. Se logró revertir. Desde el Ejecutivo de José Luis Corbo todos dimos pasos para lograr un reposicionamiento de la selección. A los clubes les digo que hay que tomar esa realidad y tratar de trasladarla al fútbol interno. Sé que es más difícil porque hay otros actores.

¿Cómo se puede pensar en el largo plazo cuando los clubes no tienen para pagar la luz o los sueldos?

Algún día hay que empezar. Esta situación de los clubes era la misma hace cuatro años cuando asumí. Algo mal hay porque estamos en un círculo vicioso. El fútbol local vale más de lo que se paga. Lo dicen los estudios y está corroborado por la intención de la empresa dueña de los derechos de aumentar lo que paga. Pero de nada vale que aumentemos el pago si no hay un control que ordene financieramente a las instituciones. Es difícil votar cosas que te autolimiten, pero también es una cuestión de responsabilidad.

¿Cómo se renegocia con Tenfield?

Tenemos una diferencia con Tenfield en cuanto a los procedimientos y a las formas. Los procedimientos para mí son claros: hay que hacer una oferta, analizarla y negociarla con los representantes de los clubes. Hasta ahora se ha hecho verbalmente y no sobre ofertas concretas. En un marco de confidencialidad se podría hacer perfectamente.

¿Es un punto innegociable para la AUF que el nuevo contrato los convierta en socios con la empresa?

No hay duda de que sea con quien sea, con Tenfield, GolTV o la empresa que sea, debe existir una sociedad con equilibrio y que la mayor parte de los ingresos vayan para el fútbol, para los clubes y su desarrollo. La AUF no necesita ese dinero, pero sí los clubes. Es fundamental que la AUF participe en lo económico y cómo manejar el producto, cómo llevarlo adelante. Precisamos un socio activo que esté pensando en una mejoría del producto.

¿Cómo lo ve Tenfield?

En alguna reunión que ha sido publicitada discutimos muchísimo ese tema. Algunas charlas fueron enriquecedoras, otras no tanto. Somos personas de diálogo y nunca lo perdimos.

¿Es difícil hablar con Casal?

Casal tiene muchas empresas en el exterior y está poco en Uruguay. Los temas están planteados, sabe qué pensamos y sabe cuáles son las reglas que deben establecer para tener un sistema sano en el fútbol.

¿La negociación que está planteada hasta 2032 no se contradice con ese fortalecimiento que pregona?

Nadie habla de plazos, cuando se menciona 2032, 2030, se piensa en el modelo que queremos cambiar. Ya tuvimos una solicitud de clubes para extender el contrato y no la tratamos, porque no llegó la propuesta por escrito o porque ha llegado en los mismos términos a los últimos 20 años: extensión de plazo a cambio de dinero. No hay que pensar en el plazo, hay que pensar en el sistema.

¿Planea cambiar el contrato con efecto inmediato?

Está claro. Hay que negociar sobre bases sólidas y serias que nos lleven a buen puerto en poco tiempo.

¿Es de los primeros temas que abordaría si resulta reelecto?

En el plano local sin dudas. Creo que es el punto de comienzo para mejorar otros aspectos. Sin un incremento de ingresos los clubes no pueden subsistir, lo que es difícil es lograr un equilibrio entre esa necesidad de aumentar ingresos y hacer un buen acuerdo. Lo estamos buscando.

¿Esta elección está marcada por Tenfield?

Acá juegan muchas cosas. No sé qué rol está jugando Tenfield, no me consta que esté jugando algún rol. Es muy complejo el escenario político de la AUF y juegan muchas cosas por lo que uno está viendo o escuchando

¿Qué cosas?

Algunas estrategias de desprestigio o desacreditar determinadas acciones o rozar la persona.

“Yo no me visto con ropa ajena pero tampoco me gusta que me saquen del bolsillo las cosas que uno logra”

¿Lo dice por las declaraciones de José Luis Palma en Punto Penal?

Sí, a eso me refiero. Cuando se utilizan estrategias de esa clase es porque no se está seguro de sí mismo.

¿Siente que Palma estaba en un lado del mostrador y ahora está en otro?

En eso no me meto, cada uno tendrá sus razones para en cada momento opinar o decir lo que piensa. No soy intérprete de posiciones ni psicólogo, los hechos hablan y debe responder a alguna posición que desconozco.

¿La votación de Nike le cambió el modo de ver el espectro político?

Fue un antes y un después. Se nos abrió un panorama. ¿Cómo era posible que en un país tan chico viniera una marca a ofrecer tanto dinero?

¿La relación con los clubes cambió?

Los clubes tomaron su postura, si se revisa la votación se gana con los votos del fútbol amateur y OFI. Es la verdad. Es difícil analizar un tema tan complejo y no me corresponde opinarlo públicamente. El ingreso en definitiva se aumentó y fue muy importante.

Una de las críticas que recibe es que sus logros son una continuidad de políticas los ejecutivos de Corbo, Bauzá y de los jugadores.

Yo no me visto con ropa ajena pero tampoco me gusta que me saquen del bolsillo las cosas que uno logra. Lo que hizo el Ejecutivo anterior lo hizo y todo el mundo lo ve, lo mismo con el de Corbo y con éste. Porque la gente no es tonta. Ha existido una continuidad desde el Ejecutivo de Corbo a esta parte, de valorizar lo que tenemos en la AUF. Lo hizo Corbo, lo acentuó Bauzá, y yo, humildemente, digo que lo profundizamos y lo ejecutamos. Por más que uno tenga algo en las manos, si no sabe lo que hacer, y no tiene coraje y la decisión política de hacerlo, es lo mismo que la nada. Por algo fue tan difícil. Tuvimos que enfrentarnos a cosas complicadas, porque si una empresa tiene un derecho adquirido de tantos años es lógico que no quiera perderlo. Mostramos una clara decisión política.

¿Los jugadores cobraron una comisión como denuncia Palma por conseguir a Nike?

No cobraron ninguna comisión. No eran los jugadores, era una empresa que reclamó la comisión y no sé si hará juicio. Gestionó la comisión, pretendían cobrarla, pero no se cobró. Si la negociación prosperaba sí, pero Tenfield igualó y en consecuencia no correspondía cobrar.

¿Es negociable bajar el porcentaje que cobran los jugadores de selección como premios?

Yo no sé si es negociable o no. El convenio de premios termina con la Copa del Mundo. Hay que volver a hablar y tal vez podremos o no generar una instancia con los futbolistas. Los jugadores no son cerrados, entienden la realidad. Toda esta situación se ha dado por una historia de irregularidades, y en algunos casos hasta de ilegalidad en materia de utilización de la imagen de los futbolistas. Cuando entramos en2014 nos encontramos con una intimación de los futbolistas, nos avisaron, Tenfield también tenía una intimación. Era una negociación que comenzábamos con viento en contra. Hay que poner en contexto y ser honesto intelectualmente.

Entonces en ese escenario de más diálogo sí se puede dar una negociación.

La confianza está generada. Hay un clima de confianza que se gana hablando, con actitudes y acciones, de nosotros hacia los futbolistas y los futbolistas hacia nosotros. No estamos acordando con cualquier plantel, sino con una selección que tiene espalda, y no la tiene porque sí, de pesado. Tiene espalda porque lo ha demostrado con actitudes, con compromiso, una identificación con el pueblo uruguayo. Ese es un bien mayor que hay que cuidar. Esa es nuestra responsabilidad.

¿Piensan mediar entre la nueva Mutual y los clubes?

Cualquiera que esté de presidente, es un tema arriba de la mesa y lo tiene que abordar. Como termina no lo sé. Tanto está arriba de la mesa que el propio gobierno remitió un proyecto de ley al Parlamento. Si la gente y los clubes quieren que les mienta no les voy a mentir.

Ese proyecto embreta más a la AUF, achica la torta a los clubes.

Para cualquiera que sea el presidente va a ser un problema. Pero no es que los clubes se enojen. Cuando hay un tema de derechos hay que ver si asiste el derecho, qué punto de negociación puede haber o no. Pero no se puede guardar en un cajón. Acá habrá que sentarse con calma y seriedad. No es el primer conflicto en el fútbol.

Queda la sensación de que el mensaje a los clubes es que si bien se pueden aumentar los recursos hay que tomar decisiones drásticas ya.

Es así. Yo no estoy buscando votos a cualquier precio. Soy honesto con lo que pienso, respeto la opinión de los demás, pero escucho posiciones que están absolutamente equivocadas respecto a por donde pasa el futbol hoy. Llegó el momento donde ya no hay más exclusiones. El fútbol hoy es un fenómeno donde participan todos. En ese todos hay una reforma política importante, que no se ha votado aún, pero venga quien venga tendrá que seguir encarando. Si queremos mejorar tenemos que pensar en todos esos aspectos, por más que algunas cosas nos duelan. Estamos viviendo esa época.

El dinero de FIFA y la cancha de Rentistas

¿Cuáles son los destinos de los fondos FIFA-Conmebol?

Cuando tomamos la AUF había una obra que no se había terminado. No es echarle responsabilidad a nadie, es un hecho objetivo. FIFA había adelantado dinero y por eso estaban cortados los créditos para proyectos. Nos costó muchísimo, en épocas aún de crisis económica debíamos devolverle a la FIFA US$ 125 mil, para luego conseguir recursos con espónsores locales. Pudimos terminar esa obra de la cancha de césped sintético del Complejo Celeste. Con eso se nos abrieron fondos que esos organismos destinan a proyectos de desarrollo. Nuestro punto fue convencer a FIFA y Conmebol de usar ese dinero para proyectos de las instituciones profesionales. Fuimos por la iluminación del Franzini, porque es utilizada mucho para muchos clubes, firmamos un convenio con Defensor. Lo mismo hicimos con el Montevideo Wanderers, con el fútbol femenino para los vestuarios de River Plate, también en Wanderers, Plaza Colonia y para el estadio Charrúa, que es usado por el rugby pero también por el fútbol femenino, que va a tener estadio de césped artificial e iluminación. Y también con la tan polémica cancha de Rentistas, que iba a ser destinado a una cancha que pretendíamos tener en administración, que era el Parque Nasazzi. Pero en virtud de que la concesión está vencida, negociamos con Bella Vista para que ahí se colocara la carpeta de césped sintético e iluminación. E incluso en el marco del mundial femenino sub 17 FIFA estaba dispuesta a invertir y mejorar las instalaciones, pero lamentablemente, al tener que atar todas las puntas, no se pudo llegar a un acuerdo. Ahí surge el interés de Rentistas de ceder por 20 años su cancha para el fútbol femenino de la AUF. Aclaro porque se ha tergiversado la información. Por 20 años será oficial para las ligas de futbol femenino, de juveniles y mayores de la AUF.

¿No dudó en dárselo justo a su club?

No solo lo dudé, lo tratamos en el Consejo Ejecutivo, y tuvimos en cuenta esto que está pasando hoy. Pero tuvimos que tomar la decisión porque no todos los clubes están en condiciones, no todos tienen sus predios propios, o tienen concesiones vencidas. Defensor tuvo que pedir una autorización especial para la obra de iluminación. Hay requisitos complejos y vimos que no era tan sencillo porque afecta por 20 años un predio de un club. No solo es la cancha, son los vestuarios, lugares de entrenamientos… Van más allá de la fijación de un partido, teníamos que tomar la resolución: o no hacemos nada o tomábamos la decisión a pesar de que pudiera pasar lo que está pasando hoy.

¿No había otro club?

El tema son las concesiones de los predios. Había que afectar por 20 años un predio, además no es sencillo sabiendo que hay actividad de juveniles, de mayores, a lo que le sumás todos los fines de semana actividad de fútbol femenino de otros clubes. Esto está en el marco de un proyecto que se va a ejecutar. El tiempo nos va a dar la razón, va a implicar una concreción de algo que a nosotros nos preocupaba mucho, el mejoramiento de la infraestructura de los clubes. La AUF tiene una administración de lujo, los proyectos se han ejecutado, actuando de acuerdo a las normas de FIFA y Conmebol que auditan. Eso hace que tengamos para ejecutar, a partir de 2019, US$ 1 millón en obras para clubes.

¿Los clubes ya lo saben?

No se ha informado la cifra, depende de la decisión final de la FIFA que en octubre la va a informar oficialmente. Nosotros sabemos extraoficialmente que va a rondar ese dinero. Seguramente habrá más canchas de césped sintético si los clubes quieren, mejores vestuarios, más estadios iluminados, y en un plazo que no es irreal.

¿Por qué no reparte el dinero que cobra de Conmebol y FIFA?

Si yo le prometiera a un club que repartiría ese dinero sería politiquería barata. Primero porque se está mintiendo a cara de perro en las cifras que se están manejando. El que quiera saberlas están publicadas en la página de FIFA. Cosa que en otros ámbitos, incluso en el fútbol local, no se sabe.

¿Cuanto dinero es?

Entre a la página de la FIFA (Nota de redacción: son US$ 250 mil anuales por FIFA y US$ 20 mil mensuales por Conmebol antes de impuestos, que paga en Suiza, Paraguay y Uruguay). Es un porcentaje muy menor a los que se dice. Se dicen livianamente cifras en un programa de tv: ‘Fulano gana tanto’, y en un país que tiene los problemas de seguridad que sabemos, tendría que andar con un guardaespaldas. A veces hay gente que por la política usa cualquier estrategia. Sinceramente, no voy a entrar en ese tipo de discusión. Es claro, está todo auditado como corresponde. Si con eso solucionara el fútbol uruguayo no tengo duda que lo haría. Pero como el tema de discusión fundamental no es ese, si yo me dejo llevar por esos dichos y pienso que es ese, mal le estoy haciendo a nuestro fútbol.

Algunos hablan de un gesto, de llevar ese dinero a la AUF.

Primero, no sale de la AUF. En la AUF no cobro viáticos. Cobro por los organismos internacionales, que tienen normas, uno tiene que prestar servicios que no tienen que ver con el fútbol local. Es mucho menos que lo que se dice. Y hay una parte que dono, pero como donación para quien yo quiero. Queda en el fútbol.

Es para Rentistas.

Exactamente.

También se lo acusa de que el amistoso ante Francia se lo cedió a los jugadores.

Primero no está cedido el partido con Francia, lo organiza la AUF. Lo que sí es cierto es que en el marco del convenio por derechos de imagen hay un partido que es para los futbolistas, que será cedido a la Mutual. Esa es la verdad. No es el partido con Francia, ni son millones de dólares. Es en el marco de un convenio por el cual los jugadores se comprometen a contraprestaciones. Ahora, ¿si antes se regalaban tres o cuatro partidos por año? Al menos acá tenemos la tranquilidad que el dinero va a los jugadores de fútbol y que los jugadores lo vuelcan a otras causas. No es una cuestión de cesión caprichosa en este momento, es el resultado de una negociación compleja. En el convenio de los jugadores hay un compromiso de apoyar proyectos de AUF. El primer proyecto que los jugadores van a apoyar con los ingresos que adquieren por esa negociación es parte del costo del torneo nacional sub 14 que lanzamos con OFI. Seguramente habrá otros.

Fuente: Referí