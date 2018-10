El martes 9 de octubre asume Mario Cheppi como presidente de la OFI, y buscará destrabar el tema arbitral

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Montevideo, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

La Copa Nacional de Selecciones Sub 15 y el Torneo Integración OFI – AUF entró en una pausa por tiempo indeterminado según decidió el organismo que rige los destinos del fútbol del Interior.

El martes, ya cuando asuma la totalidad del nuevo Ejecutivo que liderará Mario Cheppi, se comenzará a definir qué pasos se darán en búsqueda de una solución al conflicto generado con los árbitros y la Liga Mayor de San José. Ante esa situación en el fútbol maragato, los árbitros decidieron no pitar en los compromisos que tuvieran como protagonistas a las selecciones de San José, lo que llevó a que OFI decidiera paralizar la competencia.

El martes Cheppi estuvo en OFI para despedir al Ejecutivo saliente, que presidía Gustavo Bares, y el miércoles mantuvo contactos con la gremial nacional de los árbitros a los efectos de intentar calmar las aguas.

Cheppi planteó una propuesta: que los árbitros dirigieran los partidos atrasados que el jueves debían jugar San José y Ecilda Paullier en Sub 14 y Sub 15, que actuaran también el fin de semana, y que el martes se llevaría a cabo una reunión en la que se definiría la situación, creando una mesa de diálogo entre la Liga Mayor de San José, OFI y el gremio del Interior. Pero no se aceptó por parte de los árbitros, dado que los maragatos no quieren sentarse a dialogar con el presidente de la Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol (AIAF), Walter Brajús.

“No está fácil. Hay varias ligas que están desgastadas, y que también ponen en la balanza el costo que tiene la terna de árbitros para un partido de Sub 15 al que habitualmente van las familias de los jugadores”, se dijo desde OFI.

Se espera que en las próximas horas haya algún acercamiento, y que el martes pueda alcanzarse un acuerdo para que la competencia siga, o directamente quede sin efecto.

Las Confederaciones estarían de acuerdo. El Litoral Norte dio el visto bueno para que no siga la competencia.

Los próximos pasos serán de diálogo. Intentar que los jueces vuelvan a arbitrarle a las selecciones de San José para que, de esa manera, se pueda seguir jugando. Pero la realidad es una: el hecho de que los árbitros sigan sin querer dirigir los partidos de los maragatos, por desavenencias en el fútbol de la Liga Mayor, la Copa Nacional de Clubes Sub 15 y la fase del Interior del Torneo Integración OFI – AUF fue suspendida de manera indefinida.

Para ayer estaban previstos los choques atrasados en ambas categorías entre San José y Ecilda Paullier. El martes en OFI se resolvió fijar los partidos, estando como posibilidad que los árbitros no se presentaran. Pero ayer la gremial nacional de los jueces lo dejó en claro: no se presentarían.

“Atento al boletín de competencias oficial de OFI de fecha 2 de octubre de 2018, en el que se fija el partido entre las selecciones de San José y Ecilda Paullier para el jueves 4 de octubre de 2018, se reitera que la AIAF (Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol) mantiene vigente la medida de no arbitrar partidos a clubes o selecciones de Liga Mayor de San José en todo el territorio nacional”, reza el comunicado emitido ayer por los árbitros.

Además, expresa “el rechazo al cambio de designación de la terna de árbitros originalmente nombrada para el mencionado encuentro”.

Jorge Ortiz, presidente de la liga maragata y que será el nuevo secretario de OFI, afirmó a EL TELEGRAFO tras conocerse la situación que “los árbitros no se presentarán y vamos a suspender el campeonato por tiempo indeterminado. Estamos preparando la comunicación oficial”.

El martes en OFI, las nuevas autoridades lideradas por Mario Cheppi dialogaron al respecto, y comenzaron a evaluar los pasos a dar.

¿Qué sucederá de aquí en más? Seguramente las conversaciones con los árbitros se iniciarán en las próximas horas a los efectos de alcanzar un acuerdo. Mientras tanto, lamentablemente las categorías formativas no podrán seguir en competencia.