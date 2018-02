Diego Lugano confió a periodista brasilero que fue amenazado de muerte por opinar del sistema corrupto que soporta el fútbol uruguayo

AMENAZAS EN EL FUTBOL URUGUAYO. El excapitán de la selección celeste, Diego Lugano, dijo que “una cosa es la selección de (Oscar) Tabárez” y otra el fútbol uruguayo que es “un desastre, una vergüenza” por “hace mucho tiempo está todo mal”.

Lugano contó a Folha de San Pablo que fue amenazado de muerte por opinar y enfrentarse al sistema de corrupción el futbol uruguayo.

“Si se investiga un poco se ve que hay una pelea mucho más grande para revertir eso. Contratos eternos, mal hechos, entrega de poder, poca democracia, lo que muestra el nivel de los clubes. Los jugadores se van antes de hora. Y para quien queda no hay estructura, no tienen fisioterapia, no hay inversión en tecnología, no tienen nada. La situación es lamentable”, dijo Lugano.

En la entrevista, Lugano habla de su nuevo rol como director de relaciones institucionales del equipo tricolor.

Allí, Lugano separa ambos mundos, el del proceso Tabárez al que califica de “serio” y que va a permitir “hacer una buena campaña” en Rusia.

“Uruguay volvió a ser competitivo y a tener mística”, aseguró el exzaguero.

Para él, la selección celeste “es nuestra esperanza” para revertir todo lo malo del fútbol uruguayo.

Sobre el encarcelamiento de dirigentes a causa del “Fifagate”, Lugano dijo sentirse “avergonzado” por ser parte del mundo del fútbol.

“En Uruguay la gente sufre por este sistema corrupto, con entrega de poder, con contrato clandestino. No hemos logrado revertir esta situación. Estamos luchando fuerte para eso”.

El deportista dijo sentirse expectante porque los cambios están comenzando.

En ese sentido destacó que los jugadores ahora tienen “otra mentalidad” y “están más participativos”.

Lugano, que se retiró en diciembre a los 37 años, dijo que su carrera deportiva fue mucho más lejos de lo que su calidad permitía.

Fuente: Subrayado