Desesperado intento del presidente de la OFI por votar en la AUF, dio sus frutos: El MEC convocó al presidente Wilmar Valdez

El Ministerio de Educación y Cultura convocó al presidente de la AUF Wilmar Valdez, y al secretario general Alejandro Balbi, para que se notifiquen de la denuncia presentada por OFI, que solicitó ante el ministerio saber si puede o no votar en las elecciones presidenciales de la Asociación.

La misiva enviada a la AUF, firmada por la Dra. Cecilia Perrone, reza: “Sírvanse concurrir al Registro de Asociaciones Civiles y Fundaciones, (ubicado en 18 de Julio 1730, séptimo piso de Galería del Notariado, de lunes a viernes en el horario de 9.15 a 13 hrs), a fin de notificarse a la brevedad, de una denuncia presentada contra la Institución que uds. dirigen, y poder contestarla y adjuntar los recaudos que estimen pertinentes”.

La Asociación estará de elecciones el próximo 31 de julio, y OFI quiere saber si tiene o no derecho a voto, dado que si bien en anteriores ocasiones su voto ha sido considerado, no se le permitió alzar la mano cuando se eligió a Wilmar Valdez.

En aquel momento, los representantes de OFI se acercaron a la Asamblea con un escribano público, a los efectos de labrar un acta sobre lo vivido.

¿Qué reclama OFI? Saber cuál es la verdadera situación, teniendo en cuenta que no se señala en el estatuto de AUF que el Interior no tenga voto.

“Lo que discutimos es que no nos dejan votar para elegir al presidente porque dicen los clubes que OFI no tiene injerencia en el tema, pero sí nos dejaron votar cuando se aprobó la oferta de Nike por la indumentaria de las selecciones nacionales, cuando en realidad en ese caso no tenemos injerencia porque de ese dinero no nos corresponde nada”, dijo el presidente de OFI, Gustavo Bares.

Consultado por EL TELEGRAFO, desde Rusia había señalado Valdez hace algunos días: “Siempre hemos luchado por esa integración política porque es justa, merecida, y es por el bien del fútbol de todo el país. Pero de acuerdo al estatuto de la AUF, OFI no vota en la elección. Pero OFI ha presentado un recurso ante el MEC para que se expida al respecto”.