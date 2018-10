Denuncia Armando Castaingdebat:“FIFA, con buen criterio, entiende que en el Ejecutivo futuro no puede haber nadie con nombre y apellido, algo que OFI había logrado”

POR EL INTERIOR DE LA AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para DIARIO URUGUAY.

“Una vez que esté listo el estatuto se llamará a elecciones para que nosotros nos podamos ir. Es un ambiente complicado, muy jodido, de muchos intereses y donde hay códigos diferentes”, confesó a EL TELEGRAFO Armando Castaingdebat, uno de los tres integrantes del Comité de Regularización de la AUF, que fue designado por FIFA llevar adelante la preparación del nuevo estatuto, lograr su aprobación y luego llamar a elecciones.

Con respecto a la realidad de la AUF hoy, Castaingdebat reafirmó lo que se ha pregonado a lo largo de estas semanas de intervención: FIFA dio plazo hasta el 2 de diciembre para votar el estatuto, o se suspenderá a Uruguay, por lo que “quedaremos afuera de toda la competencia de clubes, de selecciones, los jugadores pueden quedar libres…”.

Por eso se trabaja intensamente, y no solo en el estatuto, aunque esto es la prioridad. Por eso se ha invitado a trabajar a la Secretaría Nacional del Deportes y también al Ministerio de Educación y Cultura, para que el estatuto “esté aprobado antes del 2 de diciembre”. Ahora bien: se ha dejado de lado el estatuto que debió votarse el pasado 6 de abril y que estaba consensuado por las partes, y han aparecido una serie de documentos que, por ejemplo, no se han discutido con OFI. “Trabajamos sobre un principio de acuerdo, en un estatuto sobre el que habían trabajado incluso OFI y los clubes, que nunca se votó”, dijo. Desde allí “se elaboraron tres grupos de artículos: los que están acordados, los que no hay acuerdo pero es fácil alcanzarlo, y los 14 artículos más complicados que dejamos para lo último. FIFA nos devolvió el borrador y lo enviamos a los clubes”.

Ante la consulta de por qué no se tomó el estatuto ya consensuado y se le agregaron los nuevos puntos, como por ejemplo los grupos de interés, explicó que “se trabajó en base a todo lo que se había hecho. Tan es así que cuando estábamos en Asunción (reunidos con Conmebol y FIFA) había tres estatutos arriba de la mesa. El que vos decís, uno nuevo… (El estatuto del 6 de abril) es un principio de acuerdo importante, pero convengamos que los tiempos cambiaron y artículos que en esa fecha estaban de acuerdo hoy no lo están, redactados de la misma manera”.

Castaingdebat afirmó que “hoy hay consenso de que los grupos de interés tienen que estar todos”, y además señaló que “FIFA, con buen criterio, entiende que en el Ejecutivo futuro no puede haber nadie con nombre y apellido, algo que OFI había logrado, que lo va a tener pero por la vía de las negociaciones, porque cuando estaba ese artículo saltaron Peñarol y Nacional diciendo por qué no estaban”.

Y remarcó con respecto al estatuto del 6 de abril: “Si bien es un punto de arranque, no es el único. Pero ese es un gran trabajo”.

Después, remarcó que FIFA solo ha dado lineamientos. Y reconoce que se dejará para lo último la discusión sobre la conformación del Congreso y cómo se repartirán los votos.

“FIFA no dice que sean 30, pero sí te dice que no sean 100. Esa es una discusión interna y ese artículo todavía no está, porque es con el que va a haber lío. Lo estamos dejando para lo último”.

Cuál es el objetivo a cortísimo plazo? “Queremos dar la señal para afuera de que de 80 artículos acordamos 60. Y después será a la uruguaya: cuando se esté más cerca del 2 de diciembre más se van a apretar (los clubes) y vamos a avanzar”.

Por último, Castaingdebat reconoció que “es inconcebible que estemos en esta situación”, y afirmó que “esto se va a solucionar y no por la capacidad nuestra, sino por la situación a la que llegaron los clubes”. Y mientras, “vamos a aprovechar para tratar de imaginarnos una AUF diferente, más profesional, más dedicada a determinadas cosas, para que el que venga si quiere lo haga”.