Cuando la pared de Diego Lugano en la OFI, habla:“si sabré lo que es el fútbol del Interior… ¡es imposible ponerse de acuerdo en cada Liga!”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para DIARIO URUGUAY.

Mientras se espera que en los próximos días llegue a Montevideo una delegación de FIFA para evaluar cómo se ha trabajado pensando en la aprobación del nuevo estatuto de AUF, que contemplará a OFI, tanto la Asociación como la Organización siguen trabajando pensando en la integración deportiva.

Hace pocos días los presidentes de ambas organizaciones, Wilmar Valdez de AUF y Gustavo Bares de OFI, se reunieron a instancias del técnico de la selección uruguaya, Oscar Tabárez, para dialogar con respecto a lo que se está planificando para las categorías Sub 14 y Sub 17.

Pero en el medio de todo esto apareció, ya hace varias semanas, el anuncio de que se está trabajando en una Copa Uruguay a jugarse desde 2019, de la que formarán parte los clubes de la Divisional A de OFI, y al menos de Primera y Segunda División de AUF.

Será el primer paso para intentar reflotar aquella integración que, con fórceps, nació en 2000, y que más que rápido comenzó a diluirse.

Hoy, la idea de AUF y OFI es jugar a nivel de clubes esa Copa Uruguay, incluso dándole la posibilidad al mejor del Interior de ascender a la Segunda División Profesional, de pelear un lugar en la Sudamericana y jugar una Recopa ante el campeón uruguayo.

Por eso vale la pena conocer el pensamiento de Diego Lugano, el excapitán de Uruguay, hoy con un cargo directivo en Sao Paulo, con respecto a la integración.

Lugano ha sido, junto a varios de los jugadores celestes, de una revolución en búsqueda de mayores derechos para los futbolistas no solo seleccionados sino del ámbito local.

Y, como canario, tiene en claro cuál es la realidad del fútbol del Interior. En diálogo con EL TELEGRAFO ya hace unos meses, cuando todavía no se hablaba de la Copa Uruguay, Lugano habló sobre la integración.

“Esto recién empieza: es un camino lindo, amplio y necesario que se abre con OFI y AUF para un fútbol uruguayo que necesita urgentemente de nuevas estructuras, nuevas ideas e inteligente integración, que nos va a beneficiar a todos”, dijo para quien es lógico que haya sido complicado este paso político que se quiere dar, con la firma del nuevo estatuto que exige FIFA.

“Hay una estructura de 100 años como la AUF y para romper ese vicio vas a encontrar resitencia. Es natural. Lamentablemente hay una generación de dirigentes que están en el siglo pasado y a esa mentalidad hay que quebrarla con la realidad. No se puede aspirar a tener un fútbol agradable, competitivo y a estadio lleno si no se integra de verdad al Interior”, afirmó.

Pero no toda la culpa es de los profesionales: “El Interior tiene responsabilidad, sé cómo es. Soy canario y sé cómo son las ligas locales. No hay que mirar mal lo que hace el de enfrente. OFI tiene que buscar una manera inteligente, clubes que representen a un departamento, una región, que a mediano plazo puedan presentarse en el profesionalismo para competir y para quedarse. Eso requiere de un proceso serio, una gestión moderna. Ya tuvimos intentos que fracasaron y tienen que servir como aprendizaje, no para tener miedo”.

Para el excapitán de la selección celeste “los torneos de selecciones, con gente apasionada… Hay que buscar la manera de transformarlas en equipos profesionales que compitan a nivel local y luego internacional. Eso va a ser así. Pero el desafío es de OFI, más que de la AUF”.

Así, fue afirmando que la integración debe darse a nivel de selecciones, y dio sus motivos.

“Se puede lograr, con sustentabilidad, aprovechando a cultura. y creo que no hay otra alternativa que sea a nivel de selecciones, que representen a los departamentos, para que sea de verdad ese sentido de pertenencia el que sustente a esos clubes para siempre y que la integración sea real. A Plaza le debo todo, pero el ideal sería un Colonia Fútbol Club”, sentenció. Lugano reconoció que “ha habido intentos y han fracasado”, y que “la gente de OFI hemos tenido mucha deficiencia”, pero apuesta al cambio.

“Hay que aprender de los errores. Eso se puede, pero no se puede comprar la cultura del fútbol que existe en el Interior. China no lo puede comprar. Te compra a los mejores jugadores, pero no esto. Eso hay que aprovecharlo. Y lo otro se aprende, sobre todo de los errores que se han cometido. Y ese es el gran desafío, y el gran aporte que puede hacerle de verdad OFI al fútbol uruguayo: encontrar la manera de que los clubes representen a su ciudad”.

La respuesta que encontró de EL TELEGRAFO fue que se necesita dinero para que el fracaso no esté asegurado, más allá de una gestión eficiente.

Y allí aparece la lucha que han comenzado ya hace tiempo los futbolistas.

“Y, esa es la pelea. La única forma de que que crezca es maximizar los ingresos que el fútbol produce, porque no se puede hacer una cancha, un vestuario, si no hay un ingreso. Tenemos un país pequeño, con limitantes en el aspecto económico, pero nunca maximizamos la industria fútbol como intentamos hacer ahora”, explicó. Y aseguró que con “la pelea se están consiguiendo cosas importantes, y a mediano plazo habrá más ingreso. Es obvio, evidente y va a ocurrir porque se cae de maduro”.

Pero volvió a hacer referencia a las autoridades. De AUF, OFI, pero también de los clubes (“si sabré lo que es el fútbol del Interior… ¡es imposible ponerse de acuerdo en cada Liga!”).

“El tema es después cómo se divide con inteligencia los ingresos. Ese va a ser el desafío. Y ahí entramos en las cabezas cuadradas, en los círculos viciosos, y los triángulos de poder que existen en la AUF, pero también en OFI. Tenemos mucho déficit en ese tema. Si no podemos hacer una liga interna… Hay mucha cosa para corregir y siempre hay que ceder. Y hay que empezar por OFI: primero por nosotros mismos y después exigir a los demás”.

