Comunicado de Conmebol avisa que sólo Wilmar Valdez, es un candidato que cuenta con el examen de idoneidad necesario para presentarse a las elecciones

POR EL INTERIOR DE LA AUF. En un comunicado remitido a la contadora Andrea Lanfranco, secretaria ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó a la AUF que sólo un candidato cuenta con el examen de idoneidad necesario para presentarse a las elecciones de este martes; Wilmar Valdez.

Se trata de una prueba realizada por la subcomisión de control de la Conmebol a la que son sometidos los candidatos a los diferentes órganos del ente rector del fútbol sudamericano, según lo aprobado en el consejo extraordinario de la Conmebol el 14 de setiembre de 2016 en Lima.Todos los presidentes de las asociaciones miembro pasan a integrar automáticamente el Consejo Ejecutivo de la Conmebol.

Uno de los que no cuenta con el certificado de idoneidad es Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y vice de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A mediados de 2017 no aprobó el examen correspondiente por no responder en tiempo y forma los requerimientos efectuados, por lo que no pudo ocupar cargos en la Conmebol. Luego presentó un recurso ante el TAS, que falló a su favor, por lo que volverá a dar la prueba.

En el caso de Uruguay, sólo Wilmar Valdez cuenta con el certificado, mientras que Arturo del Campo “ha aceptado las condiciones de que en caso de ser electo como presidente, no podrá asumir el cargo hasta tanto no cuente con la habilitación/inhabilitación por parte de la Sub Comisión de Control de la Conmebol, y que en caso de ser inhabilitado, no podrá ejercer el cargo”.

Eduardo Abulafia no figura en el comunicado de la Conmebol, por lo que en caso de resultar ganador en las elecciones de la AUF no podrá ejercer hasta tanto no regularice su situación.

COMUNICADO

Por medio de la presente, informamos que a la fecha contamos con dos candidatos quienes han remitido la información pertinente para participar como candidatos a Presidente de las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol que se llevarán a cabo el 31 de julio del corriente.-

Se han remitido a la Sub Comisión de Control de la Conmebol para la realización del examen de idoneidad en estricto cumplimiento de los Estatutos de la CONMEBOL, los documentos de los siguientes candidatos:

a. El Sr. Wilmar Valdez, quien ya se encuentra habilitado por la Subcomisión de Control de la Conmebol y se ha realizado la comunicación correspondiente.

b. El Sr. Arturo Del Campo, quien ha aceptado las condiciones de que en caso de ser electo como Presidente, no podrá asumir el cargo hasta tanto cuente con la habilitación/inhabilitación por parte de la Sub Comisión de Control de la Conmebol, y que en caso de ser inhabilitado, no podrá ejercer el cargo.

Siendo éstos los únicos candidatos a presidente de la AUF que han dado cumplimiento a la normativa la de la CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL. Ningún otro candidato será reconocido por la confederación hasta tanto sea sometido al examen de idoneidad conforme lo establece la normativa de la institución y de la FIFA.