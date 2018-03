A cambio de 10 mil dólares el club profesional Torque quiere plantar bandera en el estadio Casto Martinez Laguarda de San José

INVASION DE LA AUF A LA OFI.

Dirigentes de la Liga Mayor se han mostrado sumamente preocupados por los anuncios realizados por el Director de Deportes de la ISJ, Miguel Calandria, respecto a las restricciones que tendrá el uso del estadio por la llegada del club Torque.

El equipo capitalino jugará como local en San José y a partir del acuerdo con las autoridades municipales realizará un aporte de US$ 10 mil para el mejoramiento del terreno de juego. Este trabajo se viene realizando bajo la supervisión del Ing.Invernizzi y se han visto los avances en los encuentros que han disputado las selecciones de San José por la Copa Nacional de OFI. Este año seis clubes de San José estarán jugando la Copa de Clubes del Interior.

Calandria advirtió que “el tema del estadio puede estar complicado, yo hablé con Ortiz (Jorge) y le manifesté de la disposición económica para potenciar dos canchas de los equipos de la Liga. Hay que preparar dos canchas pensando en la Copa, ese dinero lo aporta Torque, que brinda US$ 10 mil, US$ 6500 para el estadio y US$ 3500 para las canchas que la Liga elija”. La inversión “ayudará a las canchas a mejorar en infraestructura, más lo que pueda aportar la ISJ”. En otro orden, el club pagará a la ISJ por el alquiler del estadio en la primera rueda $ 30 mil por partido y en la segunda $ 40 mil. Ese dinero será derivado a las ligas del departamento y el mayor porcentaje irá para las arcas de la Liga Mayor.

Calandria reveló que el fin de semana que juegue Torque en San José, ninguno de los equipos de la Liga Mayor puede utilizar el estadio, ni sábado ni domingo.

Fuente: Primera Hora